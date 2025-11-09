Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată

10:10

În urma incidentelor grave cauzate de scăpările de gaz, cel mai grav fiind episodul cu explozia de la blocul din Rahova, când au murit 3 oameni, iar alte sute au rămas pe drumuri, proprietarii de case şi apartamente au realizat cât de importante sunt detectoarele. Detectoarele de gaz pot deveni linia de demarcație dintre siguranță