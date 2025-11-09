Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată
National.ro, 9 noiembrie 2025 11:20
Casele care se vând cu doar un euro în Sicilia, Italia, au stârnit imaginaţia oamenilor din toate colţurile lumii, care doresc să se mute într-un „Paradis” verde. Doar că aceste locuinţe „înghit” multe mii de euro până să ajungă „locuibile”. Vilele dărăpănate dispar de pe piață la fel de repede cum au sosit. Apoi, oamenii […] The post Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
10:40
Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! # National.ro
Traiul decent în ţara noastră înseamnă, de fapt, un lux. Asta pentru că un regim obişnuit de viaţă pare tot mai greu de atins, din cauza scumpirilor. Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă incredibil de mare. Conform unui studiu realizat de […] The post Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
10:10
Proprietarii de case şi apartamente şi-au dat seama cât de importante sunt detectoarele de gaz. Ce amenzi rişti dacă nu ai un astfel de aparat în casă # National.ro
În urma incidentelor grave cauzate de scăpările de gaz, cel mai grav fiind episodul cu explozia de la blocul din Rahova, când au murit 3 oameni, iar alte sute au rămas pe drumuri, proprietarii de case şi apartamente au realizat cât de importante sunt detectoarele. Detectoarele de gaz pot deveni linia de demarcație dintre siguranță […] The post Proprietarii de case şi apartamente şi-au dat seama cât de importante sunt detectoarele de gaz. Ce amenzi rişti dacă nu ai un astfel de aparat în casă first appeared on Ziarul National.
09:40
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus, duminică, la Palatul Cotroceni VIDEO # National.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, s-au întors acasă. Sicriul a fost adus din Franța și depus la Biserica inspectoratului General al Jandarmeriei Române din Capitală. Rămășițele pământești vor fi reînhumate la Iași Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului […] The post Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus, duminică, la Palatul Cotroceni VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
09:20
Un turist care era cazat într-o pensiune din Gura Humorului a murit în dimineața zilei de duminică, 9 noiembrie, după un incendiu puternic. Este vorba de o femeie în vârstă de 72 de ani care a murit în incendiul de la Gura Humorului, care a afectat o suprafață de circa 400 mp, scrie Monitorul de […] The post Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Un turist a murit first appeared on Ziarul National.
09:00
Când Black Friday 2025 apare, criza dispare! Românii au cheltuit în acest weekend sume fabuloase, deşi mulţi se plâng de scumpiri # National.ro
Vânzările de Black Friday 2025 au depăşit chiar şi cele mai optimiste previziuni ale retailerilor. Românii au cheltuit sume-record, deşi mulţi oameni se plâng de scumpiri, de majorarea TVA-ului şi de traiul greu. De exemplu, TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei. De asemenea, În […] The post Când Black Friday 2025 apare, criza dispare! Românii au cheltuit în acest weekend sume fabuloase, deşi mulţi se plâng de scumpiri first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 9 noiembrie. Introspecţia joacă un rol decisiv, cu Mercur în retrograd şi lună în semnul Racului # National.ro
Horoscopul zilei de duminică, 9 noiembrie, ne arată că Planetele sunt poziționate în mijlocul unei activități intense. Astăzi, ideile de bază sunt introspecţia, responsabilitatea emoţională şi viziunea pentru ce urmează. Ultima zi a acestei săptămâni aduce o energie de potenţial, dar şi de atenţie sporită la comunicare, în care e un ocus pe relații pentru […] The post Horoscop 9 noiembrie. Introspecţia joacă un rol decisiv, cu Mercur în retrograd şi lună în semnul Racului first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
12:00
După un an de scumpiri, românii mai primesc o lovitură! Ce prețuri vor crește de la 1 ianuarie 2026 # National.ro
Anul 2026 va aduce o serie de scumpiri începând cu 1 ianuarie, în urma măsurilor fiscale și a majorărilor de taxe și impozite adoptate de Guvern. Românii vor resimți creșteri de prețuri la transport, carburanți, alcool și țigări, dar și taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule. Scumpiri la carburanți și țigări Accizele cresc la […] The post După un an de scumpiri, românii mai primesc o lovitură! Ce prețuri vor crește de la 1 ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:30
UE, mumă sau ciumă pentru Aviație, aceasta este întrebarea pe care și-o pun din ce în ce mai des operatorii aerieni civili. De ce s-a ajuns la o asemenea comparație este o a doua întrebare generată de prima. Situația la care ne vom referi astăzi este data de intenția de prezentare a noului Plan european […] The post UE, mumă sau ciumă pentru Aviație? first appeared on Ziarul National.
11:30
Donald Trump îi elogiază pe români în faţa premierului maghiar: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” # National.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit, vineri, despre decizia Administraţiei americane de a reduce numărul militarilor din trupele NATO de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Cu această ocazie, Trump a lăudat poporul român. A făcut acest lucru chiar în fața premierului ungar Viktor Orban, care se afla într-o vizită oficială la Casa Albă. Președintele […] The post Donald Trump îi elogiază pe români în faţa premierului maghiar: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” first appeared on Ziarul National.
11:00
Cum să-ţi dai seama când vorbeşti cu Inteligenţa Artificială. Tot mai multe servicii se bazează pe tehnologie de ultimă oră # National.ro
Sociologii avertizează în continuare că roboții și inteligența artificială ar putea domina economia globală în decurs de o generație și astfel ar scoate practic din uz întreaga rasă umană. Până atunci, dacă asta se va întâmpla, oamenii trebuie să „supraviețuiască” tranziției şi să înveţe să comunice cu Inteligenţa Artificială. Roboții sunt doar instrumente Ceea ce […] The post Cum să-ţi dai seama când vorbeşti cu Inteligenţa Artificială. Tot mai multe servicii se bazează pe tehnologie de ultimă oră first appeared on Ziarul National.
10:30
Scafandrii au găsit o comoară uluitoare în adâncuri, lângă Cazinoul din Constanța. Este o „bijuterie” unică în România # National.ro
Scafandrii au găsit o adevărată „comoară” lângă Cazinoul din Constanța. Este un artefact impresionant și unic în România, care ar putea deveni o nouă atracție turistică pentru iubitorii de istorie și mistere maritime. O ancoră din piatră veche de mii de ani este „bijuteria” care i-a uimit pe toţi. Ancoră veche de 2.600 de ani […] The post Scafandrii au găsit o comoară uluitoare în adâncuri, lângă Cazinoul din Constanța. Este o „bijuterie” unică în România first appeared on Ziarul National.
10:00
Cât costă un apartament în Bucureşti, Brașov sau Sibiu / Locuințele s-au scumpit cu 70%, în 6 ani. Piaţa imobiliară a luat-o razna! # National.ro
Potrivit unei analize realizate de experţii în piaţa imobiliară, apartamentele s-au scumpit semnificativ în ultima perioadă. De exemplu, în ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu. În Capitală, prețul locuințelor a crescut cu 70%. Prețurile medii ale apartamentelor au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României. Însă, […] The post Cât costă un apartament în Bucureşti, Brașov sau Sibiu / Locuințele s-au scumpit cu 70%, în 6 ani. Piaţa imobiliară a luat-o razna! first appeared on Ziarul National.
09:30
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj # National.ro
Lumea medicală este zguduită de o nouă veste cutremurătoare. Doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca. Medicul s-a prăbușit în timpul gărzii Era una dintre cele mai respectate și iubite doctorițe de la Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de […] The post Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj first appeared on Ziarul National.
09:00
Sărbătoare mare, astăzi, pentru creştin ortodocşi: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Urări, mesaje şi felicitări pentru românii care își serbează onomastica # National.ro
Conform calendarului creștin ortodox, data de 8 noiembrie 2025 este dedicată cinstirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre Rai. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt figuri centrale în credința creștină, fiind considerați cei mai importanți dintre îngeri. Numele lor au origini ebraice și semnificații puternice. Un milion de […] The post Sărbătoare mare, astăzi, pentru creştin ortodocşi: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Urări, mesaje şi felicitări pentru românii care își serbează onomastica first appeared on Ziarul National.
08:40
Horoscopul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, transmite ideea că organizarea și disciplina aduc rezultate bune în carieră. Este un moment bun pentru afaceri, așa că acum puteţi să schimbați ceva în sfera voastră profesională. Conform horoscopului de azi, Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săgetătorii sunt motivați. Horoscop pentru zodia Berbec Pe Berbeci, energia zilei îi […] The post Horoscop 8 noiembrie. O zi în care nativii se gândesc la problemele profesionale first appeared on Ziarul National.
7 noiembrie 2025
16:50
Congres PSD. Grindeanu, ales președinte al partidului: „De astăzi pornim la drum”/Rezultatul votului și lista noii conduceri social-democrate – VIDEO # National.ro
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2.787 de voturi „pentru”. El a făcut și primele declarații după ce s-a aflat rezultatul votului obținut în cursa în care nu a avut contracandidat. „Avem foarte multă muncă de făcut. Forţa pe care o are PSD-ul […] The post Congres PSD. Grindeanu, ales președinte al partidului: „De astăzi pornim la drum”/Rezultatul votului și lista noii conduceri social-democrate – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:10
Până să ia parte vineri, 7 noiembrie, la Congresul PSD de la Romexpo, fostul președinte al formațiunii social-democrate, Marcel Ciolacu, a susținut că USR trebuie să plece din actuala coaliție de guvernare. Marcel Ciolacu, fost președinte al partidului, actualmente deputat PSD, a fost întrebat de jurnaliști, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al […] The post Marcel Ciolacu a spus-o clar: „USR trebuie să plece din această coaliție” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:40
Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA. Ar fi promis 1 milion de euro pentru Moșteanu, șeful MApN # National.ro
Un fost senator social-democrat a fost reținut de DNA. Informația s-a aflat vineri, 7 noiembrie, chiar în plin Congres al PSD. Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Procurorii susțin că acesta ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării. Adică pentru Ionuț Moșteanu, reprezentantul USR […] The post Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA. Ar fi promis 1 milion de euro pentru Moșteanu, șeful MApN first appeared on Ziarul National.
14:40
CCR a publicat motivarea în cazul pensiilor magistraților, la aproape 3 săptămâni de la decizie/Modificările „urmăresc trei paliere principale” # National.ro
Curtea Constituțională (CCR) a publicat, vineri, 7 noiembrie, motivarea deciziei de neconstituționalitate a legii privind reforma pensiilor magistraților. Motivarea a fost publicată după aproape trei săptămâni de la decizia judecătorilor CCR, pronunțată în 20 octombrie. Legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională prin votul a cinci judecători. Care au […] The post CCR a publicat motivarea în cazul pensiilor magistraților, la aproape 3 săptămâni de la decizie/Modificările „urmăresc trei paliere principale” first appeared on Ziarul National.
13:30
VIDEO. Șofer român, implicat într-un grav accident în Bulgaria. Șase migranți au murit după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac # National.ro
Un accident grav, în urma căruia șase persoane au murit și alte patru au fost rănite, a avut loc joi noaptea în Bulgaria. Din primele informații, în tragedie a fost implicată o mașină înmatriculată în România, la volanul căreia s-ar fi aflat un român. Autovehiculul plin cu oameni a căzut într-un lac, în apropiere de […] The post VIDEO. Șofer român, implicat într-un grav accident în Bulgaria. Șase migranți au murit după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac first appeared on Ziarul National.
11:50
Jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele care au pus România pe harta turismului mondial, a depus joi jurământul de credință față de țară. Devine astfel, oficial, cetățean român. Alături de el, alți 30 de oameni – veniți din țări aflate pe toate continentele – au depus jurământul de credință, în cadrul unei […] The post Britanicul care a promovat România în lume a devenit cetățean român cu acte în regulă first appeared on Ziarul National.
11:40
Pe 4 noiembrie avionul cargo MD11 înmatriculat N259UP, cu numărul de serie McDonnell Douglas 48417 și numărul de linie 467, aparținând companiei americane UPS s-a prăbușit imediat după desprinderea de pe pista 17R (dreapta) a aeroportului internațional Louisville din Statele Unite. Conform procedurilor standard în aviație s-a instituit imediat o comisie de anchetă a NTSB […] The post O nouă catastrofă aviatică și lecțiile ei first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Accident grav, care a implicat trei autoturisme, s-a produs vineri dimineață, pe Autostrada Soarelui. O persoană a decedat, vineri, în urma unui accident rutier produs pe sensul de mers Constanţa -Bucureşti, la kilometrul 68, în care au fost implicate trei autoturisme, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi. Șoferul primului autoturism a frânat […] The post Carambol cu 3 mașini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București: un om a murit first appeared on Ziarul National.
11:10
Elon Musk a primit pachetul salarial uriaș pe care l-a dorit. Va fi cel mai bine plătit CEO din lume # National.ro
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari. Acționarii Tesla au aprobat joi un pachet salarial care l-ar putea transforma pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în cel mai bine plătit CEO din lume. Acționarii Tesla au […] The post Elon Musk a primit pachetul salarial uriaș pe care l-a dorit. Va fi cel mai bine plătit CEO din lume first appeared on Ziarul National.
11:00
Meteorologii au emis prognoza pe patru săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie # National.ro
Aflăm de la meteorologi cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni și unde se vor semnala precipitații în a doua parte a lunii noiembrie și în primele zile din decembrie. Astfel, conform estimărilor făcute publice vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în prima săptămână a intervalului pentru care a fost emisă prognoza va ploua […] The post Meteorologii au emis prognoza pe patru săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie first appeared on Ziarul National.
10:40
Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui pachet suspect # National.ro
Un incident ce a avut loc la o bază militară de lângă Washington a trimis în atenția cadrelor medicale mai multe persoane. Totul, după ce a fost deschis un pachet considerat a fi de natură suspectă. S-a deschis o anchetă pentru a se lămuri întreaga situație. Un pachet suspect a fost livrat la o bază […] The post Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui pachet suspect first appeared on Ziarul National.
10:30
Badantele românce care lucrează în Italia pot câştiga, de-acum, un salariu mai mare. Legea este clară şi intră în vigoare # National.ro
Badantele românce care au mers să muncească în Italia pot câştiga, de-acum, salarii mari mari, după ce sindicatele și patronatele au semnat proiectul de acord pentru reînnoirea Contractului Colectiv Național de Muncă Domestică, un document ce majorează salariile și extinde drepturile sociale pentru peste două milioane de muncitori, dintre care zeci de mii sunt români. […] The post Badantele românce care lucrează în Italia pot câştiga, de-acum, un salariu mai mare. Legea este clară şi intră în vigoare first appeared on Ziarul National.
10:10
Când se va redeschide liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de lângă blocul afectat de explozia din Rahova. Programul elevilor, redus # National.ro
Peste doar câteva zile, elevii s-ar putea întoarce la cursuri, cu prezență fizică, la liceul „Dimitrie Bolintineanu”, din sectorul 5 al Capitalei. Unitatea de învățământ se află în apropierea blocului afectat de explozia devastatoare de pe Calea Rahovei, ce a avut loc în urmă cu trei săptămâni, pe 17 octombrie. Elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat […] The post Când se va redeschide liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de lângă blocul afectat de explozia din Rahova. Programul elevilor, redus first appeared on Ziarul National.
10:00
Moment şocant în Biroul Oval, de faţă cu Donald Trump. Un bărbat s-a prăbuşit chiar când se vorbea despre medicamente! VIDEO # National.ro
Au fost scene şocante, joi, în Biroul Oval, de faţă cu Donald Trump. Un bărbat s-a prăbuşit în timpul unei conferinţe de presă în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit. Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk, stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar […] The post Moment şocant în Biroul Oval, de faţă cu Donald Trump. Un bărbat s-a prăbuşit chiar când se vorbea despre medicamente! VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:30
Ilie Bolojan spune că nu cresc TVA-ul şi alte taxe în 2026, dar nu e sigur. Care e condiţia de bază pentru evitarea unor biruri noi # National.ro
Premierul României a afirmat, joi seară, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte în 2026. Totuşi, există o condiţie de bază pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Bolojan a adăugat că, indiferent cine este la guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem. Prim-ministrul a […] The post Ilie Bolojan spune că nu cresc TVA-ul şi alte taxe în 2026, dar nu e sigur. Care e condiţia de bază pentru evitarea unor biruri noi first appeared on Ziarul National.
09:00
Sorin Grindeanu se pregăteşte să devină, astăzi, președintele PSD cu drepturi depline. Candidează singur pentru postul de lider al social-democraţilor # National.ro
PSD se reuneşte, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD. După alegerile prezidențiale din luna mai, Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia PSD, iar interimatul a fost preluat de Sorin Grindeanu. De vineri, 7 noiembrie, Grindeanu devine președintele […] The post Sorin Grindeanu se pregăteşte să devină, astăzi, președintele PSD cu drepturi depline. Candidează singur pentru postul de lider al social-democraţilor first appeared on Ziarul National.
08:30
Percheziții la combinatul Liberty Galați, într-o anchetă ce vizează deturnarea a 292 de milioane de euro din credite EximBank # National.ro
Autoritățile au efectuat, vineri dimineaţă, percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați, într-un dosar privind posibila delapidare a unor credite EximBank în valoare de aproximativ 292 de milioane de euro. Ancheta vizează modul în care fondurile acordate de banca de stat au fost folosite de companie, existând suspiciuni că o parte semnificativă a banilor nu a […] The post Percheziții la combinatul Liberty Galați, într-o anchetă ce vizează deturnarea a 292 de milioane de euro din credite EximBank first appeared on Ziarul National.
07:10
05:40
BERBEC Tranzitele de astăzi sunt bune pentru a te purta astfel încât să atragi în mod natural resursele potrivite către tine. Pot exista relații bune cu oamenii cu care interacționați în timp ce vă îndepliniți sarcinile și îndatoririle zilnice sau pot apărea oportunități de afaceri. Te simți bine să fii productiv, să aduci mai multă […] The post Horoscop 7 noiembrie 2025 – Implicațiile sociale și creative sunt mai mari first appeared on Ziarul National.
6 noiembrie 2025
21:10
20:10
Uniunea Europeană nu a reușit să aprobe un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, folosind activele rusești înghețate, în urma opoziției Belgiei. Liderii a 26 de țări din blocul comunitar (Ungaria s-a abținut) au solicitat Comisiei Europene să „prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a […] The post Zelenski așteaptă în zadar 140 de miliarde de euro first appeared on Ziarul National.
19:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a venit la București cu un mesaj clar: România trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. Pentru români, însă, vizita sa amintește mai degrabă de vremurile în care delegațiile FMI aterizau cu „rețete economice” ce aduceau austeritate, nu prosperitate. Vizita „olandezului zburător” este, pentru omul de rând, asemănătoare cu […] The post 3,5% din PIB – tributul pentru securitatea României first appeared on Ziarul National.
19:00
Sindicaliștii din ANAF: Digitalizarea nu se va face. Ar însemna controale la firmele protejate # National.ro
Liderul sindicaliștilor din ANAF atrage atenția că cel mai important element al digitalizării este analiza de risc, care ar dinamita sistemul de protecție pentru anumite firme, însă aceasta nu se face în mod deliberat. În fapt, digitalizarea este deja făcută, singurul element lipsă, care este și cel esențial, este soft-ul care să analizeze datele colectate, […] The post Sindicaliștii din ANAF: Digitalizarea nu se va face. Ar însemna controale la firmele protejate first appeared on Ziarul National.
18:20
Barcelona a scăpat cu un punct în Belgia, 3-3 cu Club Brugge, într-un meci care a expus din nou vulnerabilitățile defensive ale echipei lui Hansi Flick. Gazdele au profitat de mai multe ori de linia defensivă extrem de avansată, iar un gol le-a fost anulat controversat în minutul 90+1. Thierry Henry, fost jucător al Barcelonei, […] The post Barça HAOS: Henry intră cu talpa la Flick! first appeared on Ziarul National.
18:10
Creșterea cheltuielilor pare să alimenteze o spirală periculoasă a datoriilor. Pe măsură ce statele zonei euro își dezvăluie planurile bugetare pentru 2026, atenția se concentrează din nou asupra deficitului, dinamicii datoriei și sustenabilității finanțelor publice, indicatori care au pierdut din importanță în perioada de redresare post-pandemică. Ultimul raport al Fondului Monetar Internațional prevede o deteriorare […] The post Zona euro se îndreaptă spre ruina bugetară? first appeared on Ziarul National.
17:50
Salariul minim european, în pericol. Danemarca și Suedia au cerut, în instanță, anularea Directivei # National.ro
Directiva salariului minim european ar putea fi anulată, după ce Danemarca și Suedia au introdus o acțiune în acest sens la Curtea de Justiție a UE. Îngrijorat de această perspectivă, Blocul Național Sindical a transmis la CJUE o contribuție cu titlu informativ, în care atrage atenția asupra implicațiilor sociale, economice și juridice ale Directivei (UE) […] The post Salariul minim european, în pericol. Danemarca și Suedia au cerut, în instanță, anularea Directivei first appeared on Ziarul National.
17:40
Benfica trăiește un coșmar european sub comanda lui Jose Mourinho. Campioana Portugaliei a pierdut din nou, 0-1 cu Bayer Leverkusen, și a rămas una dintre cele două echipe fără punct în actuala ediție a Ligii Campionilor, alături de Ajax. Benfica, fără punct și fără busolă Patru meciuri, patru înfrângeri, doar două goluri marcate și opt […] The post Mourinho, blestemat în Champions League! first appeared on Ziarul National.
17:30
Majoritatea celor 27 de guverne ale Uniunii Europene au convenit asupra unor noi obiective de reducere a poluării, dar numai prin slăbirea legilor existente și încetinirea eforturilor interne menite să reducă tocmai această poluare. Compromisul a fost întâmpinat cu ușurare de oficialii Comisiei Europene, deoarece se temeau de un eșec în ajunul negocierilor climatice COP30 […] The post S-a spart bula climatică a UE first appeared on Ziarul National.
17:10
Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York a încurajat partidele de stânga din Europa, demonstrând că o agendă radicală fără rezerve ar putea contribui la declinul forțelor de dreapta la nivel național. De la Londra la Berlin, stângiștii l-au aclamat pe Mamdani, un socialist în vârstă de 34 […] The post Socialistul Mamdani, călăuza stângiștilor europeni first appeared on Ziarul National.
16:40
Apropierea iernii nu înseamnă doar temperaturi tot mai scăzute. Și planuri pentru zilele libere din luna decembrie, de sărbători. Dat fiind faptul că iarna aduce în peisaj și ninsori și depuneri de zăpadă, mulți șoferi se pregătesc din timp de instalarea sezonului rece. Iar aceste pregătiri ale autoturismelor aduc și cheltuieli pe măsură. Mai ales […] The post Cât îi costă pe șoferii români să-și pregătească mașina pentru iarnă first appeared on Ziarul National.
16:30
A fost o vreme când consilierul politic Alain Minc îl lăuda pe Emmanuel Macron, comparându-l cu generalii lui Napoleon: un om extraordinar, binecuvântat atât cu talent, cât și cu noroc. Opt ani mai târziu, Minc spune că Macron este „cel mai rău” președinte de la fondarea celei de-a Cincea Republici în 1958. Narcisismul liderului de […] The post Macron este ”cel mai rău” președinte al Franței first appeared on Ziarul National.
16:10
Semnalele unei posibile acțiuni militare americane împotriva Venezuelei se intensifică. The Wall Street Journal a relatat că administrația Trump a identificat ținte militare în Venezuela, pregătind terenul pentru atacuri aeriene menite să-l forțeze pe Nicolas Maduro să se retragă. Alte surse, precum Miami Herald, vorbesc chiar despre o decizie iminentă de a lovi instalații militare venezuelene. Casa […] The post Bate toba pentru Maduro! first appeared on Ziarul National.
15:50
Pe fondul creșterii prețurilor la toate produsele, scăderea volumului cifrei de afaceri cu amănuntul, înregistrată atât în România, cât și în UE, arată clar că sărăcia a pus stăpânire pe întreaga Uniune Europeană. În țara noastră, cele mai mari scăderi ale consumului s-au înregistrat la produsele alimentare, iar în statele UE, cetățenii au tăiat din […] The post Consumul, în cădere liberă. Sărăcia pune stăpânire pe România, dar și pe UE first appeared on Ziarul National.
15:40
Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente, până de curând puțin cunoscute în afara laboratoarelor de chimie, dar vitale pentru industriile de înaltă tehnologie, de la avioane de vânătoare, submarine și sateliți până la telefoane mobile, vehicule electrice, turbine eoliene și baterii. China controlează 61% din exploatările miniere mondiale și 92% din rafinare, potrivit […] The post China ține Occidentul în șah first appeared on Ziarul National.
