StiriDiaspora.ro, 9 noiembrie 2025 11:20
Acum 30 minute
11:20
Câți bani au găsit carabinierii la un cerșetor român din Italia....
Acum 2 ore
10:10
"Afacere" de familie la granița cu Ucraina. Doi frați români...
Acum 4 ore
09:00
Disperare în Italia. Guvernul vrea să oprească plecarea tinerilor...
Acum 12 ore
23:40
S-a aflat cine este românul mort în Italia la început de weekend....
22:50
Anchetă de amploare în Spania: fată de origine română, obligată să...
Acum 24 ore
18:30
Unui român i-a fost confiscată mașina în Austria pentru că a mers...
18:10
Român de 54 de ani, mort pe un șantier din Italia, după ce i s-a...
16:30
Revolta unui medic de la UPU după moartea pediatrului Eva Kiss. S-a...
12:40
Avion-cargo prăbușit în SUA. UPS își suspendă flota de MD-11 după...
Ieri
23:30
Studiu: Spania, a treia cea mai bună țară din lume în care să...
22:50
O familie de români care a trimis un colet din Spania în România...
21:40
Donald Trump: "Îmi plac românii, sunt oameni grozavi. Avem o...
21:40
Emanuel Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie, s-a stins din...
20:10
Cum a murit Octav Stroici. Autoritățile italiene au publicat...
19:20
Doi români condamnați la închisoare în Belgia, după ce și-au snopit...
18:40
Șofer STB, prins în timp ce fura motorină din autobuzul pe care îl...
17:50
Un șofer român care a intrat în grădina unui neamț a lăsat camionul...
17:40
A condus sute de kilometri cu mama moartă în mașină. Descoperire...
17:20
Moşteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influenţa cu un...
16:40
Bulgarii au schimbat legea: șoferii care nu plătesc amenda pe loc...
16:30
Sorin Grindeanu, ales preşedinte al PSD. A fost validată şi echipa...
16:10
Senator, reținut după ce ar fi promis o întâlnire cu ministrul...
15:10
Grindeanu: "Nu mai vreau un PSD plăpând". La congresul PSD au fost...
15:00
Un român s-a ales cu dosar penal în Germania pentru că avea remorcă...
13:10
Moldovean, arestat în Italia pentru că folosea un buletin românesc
12:30
După tăierea voucherelor de vacanță, patronii români din turism se...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Liniștea dintre două furtuni: Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2025
10:10
Percheziții la Liberty Galați. Indienii au delapidat combinatul cu...
6 noiembrie 2025
23:10
Patru români s-au dus neinvitați la o nuntă în Belgia și au început...
21:40
Tragedie pe autostrada A2 din Germania: un bărbat a murit călcat de...
20:30
Un român a desenat peste 50 de svastici cu propriul sânge pe...
19:40
Bolojan a explicat întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de...
19:10
Badantele din Italia vor primi salarii mai mari. Contractul...
17:40
Dani Mocanu, dat în urmărie generală după ce a fost condamnat...
17:20
Un român din Italia a furat duba unui curier care făcea livrări în...
17:00
Români anchetați în Italia după o fraudă uriașă cu mașini...
16:40
Un învățător din Lugoj care a lovit două eleve a fost suspendat
15:20
Medicii de familie nu mai dau concedii medicale inventate, după...
14:10
Dubă care transporta români spre țară, oprită de polițiști în...
13:10
O angajată de la o firmă de salubrizare din Arad a cheltuit toți...
13:00
Horoscop 7 noiembrie 2025: Ziua portalului interior și a...
11:50
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare....
09:10
Mesaj batjocoritor al Rusiei în timp ce salvatorii încercau să-l...
08:40
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, interviul zilei
08:20
Peste 300 de percheziții au loc în această dimineață. Mascații au...
5 noiembrie 2025
20:00
Când va fi gata Autostrada Moldovei? Ce mai pregătește Ministerul...
18:10
Horoscop 6 noiembrie 2025: Scorpionii sunt în centrul atenției,...
18:00
Ceartă între PSD-iști. Nici vorbă de "restricții". Dragnea spune că...
17:20
Un zidar din Spania care a suferit un atac de cord a fost concediat...
16:20
Șeful NATO, vizită în România. Nicușor Dan: "Țara e protejată de...
