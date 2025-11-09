S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos
9 noiembrie 2025 11:20
Calificările din Marele Premiu al Braziliei au oferit momente extrem de interesante, iar sesiunea a treia a ieșit în evidență prin echilibrul dintre cei 10 piloți rămași pe grilă. Pe circuitul de la Interlagos s-a doborât un record sâmbătă, pentru că între locul 1 și locul 10 s-a înregistrat cea mai mică diferență din istoria
Adrian Mutu a fost impresionat de evoluţia avută de Darius Olaru (27 de ani), în Basel – FCSB 3-1, şi îl vede pe mijlocaşul roş-albaştrilor titular în echipa României pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Olaru are 26 de selecţii la echipa naţională şi a revenit la forma din
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1
Hermannstadt şi FCSB se vor întâlni în prima etapă a returului Ligii 1. Duelul va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de partida cu Hermannstadt, FCSB vine după două victorii consecutive în Liga 1, 4-0 cu UTA şi 2-0 cu U Cluj. În cazul
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată
FCU Craiova a primit o nouă veste proastă, după ce în ultimele luni nu a i-a fost oferită licență să joace în Liga a 2-a, a fost depunctată masiv și în final exclusă din competiții. Acum, Adrian Mititelu a aflat că a pierdut un proces la FIFA în litigiul pe care îl avea clubul cu
Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat
Ianis Hagi a fost comparat de un reporter din Turcia cu tatăl său, Gică Hagi, după execuţia senzaţională avută în meciul dintre Trabzonspor şi Alanyaspor (1-1). Andre Onana nu a avut nicio şansă să apere şutul extrem de puternic expediat de mijlocaşul de 27 de ani de la 25 de metri. Acesta a fost al
Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
Phoenix oprește o serie de 12 înfrangeri la rând în deplasare și câștigă la Intuit Dome în fața lui Clippers, a doua victorie în trei zile împotriva acestei formații. Devin Booker a fost la o pasă decisivă de primul triple double din carieră in sezonul regulat, terminând cu 21 puncte, 10 recuperări si 9 assist-uri.
Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone deține controlul tot timpul și în România, și în Spania. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone controlează din România tot ce mișcă și în casa pe care o deține în Spania, la Marbella. "E automatizată casa. Îi dai drumul
Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly appeared first on Antena Sport.
"Are calitățile să devină un antrenor de top". Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio
Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, l-a lăudat pe Cristi Chivu înainte de meciul direct dintre capitolini și Inter Milano. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani este de părere că omologul său are calitățile să devină un manager remarcabil în fotbalul european, deși a menționat ulterior că mai are nevoie de timp pentru
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino
Victor Angelescu a avut o primă reacţie dupădecizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convocat pe Alex Dobre (27 de ani) la naţională, pentru dubla decisivă cu Bosnia şi San Marino, care ne poate duce la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de
Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis
Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă. Messi a ajuns la numărul fantastic
Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor
Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor, dar după finala cu Aryna Sabalenka a oferit un moment controversat, atunci când a refuzat să apară în poza oficială, alături de şefa WTA, Portia Archer. Sportiva născută la Moscova a pozat alături de învinsa sa, Aryna Sabalenka, dar atunci când la poza oficială a apărut Archer, s-a tras
Leo Messi, record istoric în carieră după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis
Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă. Messi a ajuns la numărul fantastic
FCSB nu renunță! Roș-albaștrii apelează la NATO și CEDO după ce apelul privind marca Steaua a fost respins
FCSB vrea în continuare să își facă dreptate, deși pe 4 noiembrie Înalta Curte de Casație și Jutiție (ÎCCJ) a respins recursul făcut de campioana României în procesul pentru marca Steaua împotriva celor de la CSA. Avocatul clubului, Adrian Căvescu, a dezvăluit că pregătește o scrisoare către NATO, plus o adresare către Curtea Europeană a
Internetul nu uită! Noul primar din New York e acționar la un club din Spania: „Tocmai am cumpărat o acțiune!"
La 34 de ani, Zohran Mamdani a devenit cel mai tânăr primar din istoria New York-ului. Noul edil socialist al metropolei americane are un trecut exotic, la care se adaugă și legături cu fotbalul. Născut și crescut până la vârsta de șapte ani în Kampala, capitala Ugandei, Mamdani are rădăcini indiene și este căsătorit cu
Vadim Raţă: "Rapidul e CFR-ul de anul trecut!" Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni
Vadim Raţă şi FC Argeş a pierdut cu Rapid, scor 2-0. La final de joc, fotbalistul piteştenilor a făcut o comparaţie între CFR şi formaţia din Giuleşti. Mai exact, el a făcut referire la perioada în care trupa antreanată de Dan Petrescu reuşea să se impună fără să aibă multe ocazii. "Suntem supăraţi. În repriza
Numele lui Mario Tudose (20 de ani) se află pe lista de achiziţii pregătită de mai multe cluburi din România. Jucătorul care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, e dorit şi de Universitatea Craiova sau Dinamo, dar nu şi de Rapid! "Cu Tudose nu avem vreun gând. Noi la nivelul
Bayern Munchen s-a oprit la 16 victorii consecutive. Campioana Germaniei putea să piardă, dar Kane a salvat-o
Formaţia Bayern Munchen a încheiat, sâmbătă, o serie de 16 victorii consecutive, cu un egal (2-2) împotriva echipei Union Berlin în Bundesliga, dar a reuşit totuşi să-şi mărească avantajul în fruntea clasamentului campionatului Germaniei. Union a înscris prin Doekhi '27, '82, iar pentru Bayern au înscris Luis Diaz '38 şi Harry Kane '90+3. Union Berlin
Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: "Am fost surprins"! Ce a spus de meciul cu Bosnia
Claudiu Petrila (25 de ani) a recunoscut că a fost surprins de convocarea la echipa naţională pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45. Petrila a mărturisit că nu a avut cea mai bună perioadă în ultima
"A făcut un meci complet" Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), l-a lăudat pe căpitanul echipei sale, Alex Dobre (27 de ani), pentru prestaţia acestuia din meciul câştigat de giuleşteni, acasă, cu 2-0, cu FC Argeş. Dobre nu a mai fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în
Alex Dobre a cântat, în direct: "Cine e pe primul loc? Rapidul este!" Subiectul "naţionala" l-a iritat
Alex Dobre a marcat cu FC Argeş un gol frumos, iar jucătorul spune că era dator să înscrie, mai ales că venea după meciul cu Craiova, când evoluţia lui a fost ştearsă. "Mă bucur enorm pentru victoria din această seară. Este o mândrie să fiu alături de aceşti băieţi, de staff. Aveam nevoie de gol.
Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi
Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovic din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP. Musetti îl va înlocui pe Djokovic în grupa Jimmy Connors, el fiind acceptat direct. Alexander Bublik este acum prima rezervă. Djokovic, OUT de la Turneul Campionilor! Îi ia locul jucătorul […] The post Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo appeared first on Antena Sport.
“Asta ne-a lipsit sezonul trecut” Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid! # Antena Sport
Alex Paşcanu (27 de ani) a înscris pentru Rapid în meciul câştigat de giuleşteni cu FC Argeş, cu 2-0. Victoria a dus-o pe Rapid pe primul loc. Giuleştenii au acum 35 de puncte, cu 3 mai multe decât formaţia aflată pe 2, FC Botoşani. Paşcanu a vorbit despre golul pe care l-a marcat, despre faptul […] The post “Asta ne-a lipsit sezonul trecut” Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid! appeared first on Antena Sport.
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeş, crede că diferenţa a fost categorică între Rapid şi formaţia lui. Şi asta ţine de un lucru evident: diferenţa de nivel financiar dintre cele două cluburi. “Rapid este o echipă pragmatică. Sunt o echipă care se bat cu şanse reale la campionat. Îmi felicit elevii, cred că […] The post Bogdan Andone: “E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni” appeared first on Antena Sport.
“Te pregăteşti de transfer?” Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo! # Antena Sport
Mario Tudose (20 de ani), jucător care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, a fost întrebat de o posibilă plecare de la FC Argeş. Tudose e dorit de FCSB, Universitatea Craiova şi Dinamo. El a recunoscut că şi-ar dori să meargă la o echipă mai bună decât FC Argeş, dar […] The post “Te pregăteşti de transfer?” Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo! appeared first on Antena Sport.
Vadim Raţă şi FC Argeş a pierdut cu Rapid, scor 2-0. La final de joc, fotbalistul piteştenilor a făcut o comparaţie între CFR şi formaţia din Giuleşti. Mai exact, el a făcut referire la perioada în care trupa antreanată de Dan Petrescu reuşea să se impună fără să aibă multe ocazii. “Suntem supăraţi. În repriza […] The post Vadim Raţă: “Rapidul e CFR-ul de anul trecut!” Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni appeared first on Antena Sport.
Meciul Santa Clara – Sporting e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Meciul se poate vedea în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie, campioana Sporting va reveni pe primul loc. În acest moment, Sporting e pe 2, cu 25 de puncte, la 3 puncte în spatele […] The post Santa Clara – Sporting 0-0. Campioana vrea să revină pe primul loc appeared first on Antena Sport.
“Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări! # Antena Sport
Campionul mondial en-titre Max Verstappen a oferit o primă reacţie, după ce a “reuşit” contraperformanţa istorică de a fi eliminat în Q1 în calificările Marelui Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Sezonul trecut, pe o ploaie torenţială, Verstappen a plecat de pe locul 17 pe grila […] The post “Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări! appeared first on Antena Sport.
“Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia # Antena Sport
Charles Leclerc a prins podiumul în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Pilotul lui Ferrari s-a arătat mulţumit cu rezultatul lui. Leclerc speră să reuşească o performanţă bună şi în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care se va vedea în direct pe Antena […] The post “Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia appeared first on Antena Sport.
“Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia! # Antena Sport
Kimi Antonelli a avut, până acum, un weekend excelent. Pilotul lui Mercedes a terminat pe 2 atât calificările, cât şi cursa de sprint. De fiecare dată în faţa lui a fost doar Lando Norris. Pilotul italian s-a arătat foarte mulţumit de performanţa lui, de până acum, în acest weekend. El va pleca de pe locul […] The post “Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia! appeared first on Antena Sport.
Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă” # Antena Sport
Pilotul britanic Lando Norris a reuşit să câştige şi calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, după ce s-a clasat pe primul loc în cursa de sprint. Lando Norris va pleca pe primul loc pe grila de start în cursa care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora […] The post Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă” appeared first on Antena Sport.
Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb # Antena Sport
Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 5 mondial, principal favorit, a câştigat sâmbătă finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în ultimul act, în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, pe italianul Lorenzo Musetti (9 ATP), favorit nr. 2. Sârbul s-a impus la capătul unei partide […] The post Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris! appeared first on Antena Sport.
Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: “E un Special Mirel!” # Antena Sport
Mirel Rădoi trăieşte intens fotbalul, iar în meciul cu Rapid Viena tehnicianul s-a trezit în tribune, după ce a primit cartonaş roşu. El a certat un jucător al adversarilor, iar arbitrul l-a eliminat. Giovanni Becali îl compară pe Mirel Rădoi, cu prietenul lui Jose Mourinho. Un alt antrenr cu care românul s-ar puea compara este […] The post Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: “E un Special Mirel!” appeared first on Antena Sport.
Dezastru pentru Max Verstappen în calificările din Brazilia! A fost eliminat din Q1! Contraperformanţă istorică # Antena Sport
Contraperformanţă istorică pentru campionul mondial Max Verstappen în calificările Marelui Premiu al Braziliei, transmise în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Verstappen a fost eliminat din Q1, urmând să plece de pe locul 16 în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei, care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi […] The post Dezastru pentru Max Verstappen în calificările din Brazilia! A fost eliminat din Q1! Contraperformanţă istorică appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: “Sunt momente în care putem să fim mai buni” # Antena Sport
Dinamo a trecut într-o manieră categorică de Csikszereda, cu 4-0. În ciuda scorului mare, Zeljko Kopic a declarat că au fost şi momente mai puţin bune pentru elevii lui. ”După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate […] The post Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: “Sunt momente în care putem să fim mai buni” appeared first on Antena Sport.
Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA # Antena Sport
Kazaha Elena Rybakina a învins-o în două seturi, cu 6-3, 7-6 pe jucătoarea clasată pe primul loc WTA, Aryna Sabalenka şi a câştigat Turneul Campioanelor. Aflată pe locul 6 WTA, Elena Rybakina era condusă cu 8-5 de Sabalenka în meciurile directe dintre cele două jucătoare. Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Rybakina a jucat în […] The post Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA appeared first on Antena Sport.
Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul! # Antena Sport
Alex Musi (21 de ani) nu a fost de acord cu antrenorul lui Csikszereda, care a criticat dur arbitrajul de la meciul câştigat de Dinamo cu 4-0 cu ciucanii. Central la această partidă a fost Iuliana Demetrescu. Musi a susţinut după meci că a fost faultat la faza la care Iuliana Demetrescu a dictat penalty-ul […] The post Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul! appeared first on Antena Sport.
Cătălin Cîrjan ştie de ce Mircea Lucescu nu-l cheamă la naţionala României: “În ultimele trei meciuri…” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a vorbit despre meciul câştigat categoric de Dinamo, dar şi despre situaţia lui. Într-o manieră realistă, fotbalistul lui FC Dinamo a recunoscut că nu se aştepta să fie convocat de Mircea Lucescu la naţioală, pentru că nivelul lui nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. “Am ştiut că ne aşteaptă un meci dificil (n.r- […] The post Cătălin Cîrjan ştie de ce Mircea Lucescu nu-l cheamă la naţionala României: “În ultimele trei meciuri…” appeared first on Antena Sport.
Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989” # Antena Sport
Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul. Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1. Robert Ilyeş, cel […] The post Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989” appeared first on Antena Sport.
Rapid – FC Argeș se va disputa astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestei etape, trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, în timp […] The post Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start appeared first on Antena Sport.
Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis # Antena Sport
Pare banc, dar nu este! Gigi Becali a povestit că a fost sunat de Neluţu Varga, care i-a propus să-i dea 100.000 de euro, numai ca tarnsferul lui Louis Munteanu să se facă la FCSB. Cei 100.000 de euro oferiţi de patronul CFR-ului erau tot pentru jucător, ca să semneze cu gruparea bucureşteană. ”Neluțu Varga […] The post Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce # Antena Sport
Ianis Hagi a reuşit o “bijuterie” de gol în partida Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul naţionalei a fost MVP-ul partidei, notat cu 8 pentru prestaţia lui. În urmă cu exact 27 de ani, pe 8 noiembrie 1998, Gică Hagi marca un gol asemănător cu cel înscris de Ianis Hagi cu Trabzonspor. Ianis Hagi a marcat […] The post Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce appeared first on Antena Sport.
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români # Antena Sport
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul terminat la egalitate de Gaziantep FK, scor 2-2, cu Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă. Sorescu a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 71. Pentru Gaziantep au marcat Bayo ‘2 şi Rodrigues ’74. Rizespor a înscris prin Sowe ’29 şi Rodrigues ’59 (autogol). Sorescu a intrat […] The post Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români appeared first on Antena Sport.
“Arăți mai bine decât David Beckham?”. Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: “I’m perfecto!” # Antena Sport
Moment devenit viral în timpul unui interviu realizat de Piers Morgan cu Cristiano Ronaldo. Întrebat care este mai atractiv, el sau David Beckham, fostul star de la Real Madrid a avut o reacţie amuzantă. “Crezi că arăți mai bine decât David Beckham?”, a fost întrebarea lui Piers Morgan. “Depinde. Pentru mine, să arăți bine înseamnă […] The post “Arăți mai bine decât David Beckham?”. Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: “I’m perfecto!” appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi # Antena Sport
Ianis Hagi (27 de ani) a fost MVP-ul partidei în meciul Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Fiul lui Gică Hagi a egalat-o pe Trabzonspor în minutul 73 al meciului, cu un gol de senzaţie. Ianis Hagi a şutat cu stângul din afara careului, balonul oprindu-se în vinclul porţii apărate de Onana. Ianis Hagi, cel mai bun […] The post Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi appeared first on Antena Sport.
Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina # Antena Sport
The post Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina appeared first on Antena Sport.
George Russell l-a lăudat pe colegul lui, Kimi Antonelli, după cursa de sprint: “A făcut o treabă foarte bună” # Antena Sport
George Russell l-a lăudat pe colegul lui de la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, după cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Antonelli a terminat pe 2 cursa de sprint, în spatele câştigătorului, Lando Norris, iar George Russell a fost pe 3. George Russell: “E un […] The post George Russell l-a lăudat pe colegul lui, Kimi Antonelli, după cursa de sprint: “A făcut o treabă foarte bună” appeared first on Antena Sport.
“Am făcut totul pentru a câştiga” Reacţia lui Antonelli după ce a terminat pe 2 cursa de sprint, după Norris # Antena Sport
Andrea Kimi Antonelli s-a clasat pe locul 2 în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Antonelli a dus o luptă foarte interesantă cu Norris. În cele din urmă a trecut linia de sosire doar pe 2, în spatele pilotului lui McLaren. […] The post “Am făcut totul pentru a câştiga” Reacţia lui Antonelli după ce a terminat pe 2 cursa de sprint, după Norris appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei # Antena Sport
Ianis Hagi a înscris un gol superb în minutul 73 al meciului Trabzonspor – Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a înscris cu stângul, de la distanţă, plasând balonul în vinclu. E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide […] The post Ianis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei appeared first on Antena Sport.
