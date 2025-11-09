Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”

09:30

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, l-a lăudat pe Cristi Chivu înainte de meciul direct dintre capitolini și Inter Milano. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani este de părere că omologul său are calitățile să devină un manager remarcabil în fotbalul european, deși a menționat ulterior că mai are nevoie de timp pentru […] The post “Are calitățile să devină un antrenor de top”. Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio appeared first on Antena Sport.