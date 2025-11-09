Doi români răniți în Turcia, într-un atac armat. Precizările MAE
Cotidianul de Hunedoara, 9 noiembrie 2025 11:20
Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
• • •
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:20
Cu cât temperaturile scad mai mult, cu atât devine mai presantă întrebarea: ce să porți toamna și iarna aceasta? Stiliștii vin cu răspunsuri ca să faci alegerile ideale
10:10
Dacă liniștea ar avea un miros, cu ce ai asocia-o? Iată esențele din parfumuri care te pot relaxa.
10:10
Cine este domnitorul Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe pământești au fost depuse la Cotroceni # Cotidianul de Hunedoara
Prin ce s-a remarcat ultimul domnitor al Moldovei.
Acum 4 ore
08:40
Mituitorul a încercat prin intermediarul denunțător să-i dea un milion de euro ministrului Apărării.
08:10
„Tata era la fel de sever acasă ca și cu orchestrele” – INTERVIU Serge Celibidachi, partea a II-a # Cotidianul de Hunedoara
Serge Celibidache, regizorul filmului „Cravata galbenă", povestește despre rigoarea pe care o avea marele dirijor Sergiu Celibidache (1912-1996).
Acum 24 ore
22:10
Unii români cred că medicina se face cu apă, aer, energie – Alexandru Rogobete # Cotidianul de Hunedoara
Există și români care cred mai mult în conspirații, decât în medici.
20:10
Rivalul lui Putin avertizează Europa: tensiuni și confruntări cu Rusia vor dura ani de zile, indiferent de soarta Ucrainei.
19:30
Au vrut să facă bani „ca poliţiştii”. Doi tineri din Prahova, prinşi în flagrant # Cotidianul de Hunedoara
Doi tineri din Prahova au fost reţinuţi pentru şantaj după ce au încercat să obţină bani de la un bărbat, dându-se drept poliţişti.
19:00
O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii i-au acordat primul ajutor.
18:40
Festivalul „Dulce de Toamnă” aduce aromele și gusturile toamnei în Parcul Izvor # Cotidianul de Hunedoara
Festivalul „Dulce de Toamnă" aduce în Parcul Izvor, între 7 și 9 noiembrie 2025, preparate tradiționale, muzică, vin fiert și distracție pentru întreaga familie.
18:10
„Activitatea de zi cu zi a legionarilor, mai degrabă violență decât slujbe religioase și rugăciuni” – INTERVIU cu istoricul Roland Clark # Cotidianul de Hunedoara
„Când au ajuns la putere în 1940, legionarii s-au îmbogățit prin jefuirea bunurilor publice și prin numirea apropiaților lor în funcții importante. Majoritatea oamenilor sunt conștienți că nu votează pentru Codreanu atunci când aleg Simion sau Georgescu, iar dacă această tendință continuă să crească, va fi mai degrabă din cauza incapacității guvernului actual de a-și respecta promisiunile și, posibil, din influența rusă, decât pentru că oamenii ar fi păcăliți de mituri despre Legiune".
18:10
Oana Gheorghiu, vicepremier și cofondatoare Dăruiește Viață, a explicat că salariul său a fost legal și a cerut ca atacurile politice să nu afecteze asociația și spitalul pentru copii.
17:40
Fostul premier Adrian Năstase a avut un derapaj în mediul online, după congresul PSD.
17:20
Paul Pintea, condamnat în iunie pentru conducere fără permis, a fost prins din nou la volan la Zalău, fiind cercetat penal și sancționat contravențional.
17:00
Joe Biden îl acuză pe Donald Trump că a distrus democrația, favorizând miliardarii și ignorând cetățenii. Declarațiile vin într-un moment în care SUA se confruntă cu cel mai lung shutdown din istorie.
16:30
Oana Gheorghiu: Ţara asta va merge mai bine atunci când PSD va fi mai bun, mai reformat # Cotidianul de Hunedoara
Oana Gheorghiu spune că România va progresa când PSD se va reforma și va deveni un partid mai puternic. Ea a comentat și tensiunile cu Sorin Grindeanu.
16:30
Vasile Dîncu explică de ce s-a răzgândit și nu mai vrea să fie progresist.
16:20
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni și a marilor nume din fotbal.
16:10
3,5 milioane de produse comandate pe eMAG de Black Friday. Aproape un miliard de lei # Cotidianul de Hunedoara
eMAG a înregistrat 3,5 milioane de produse comandate de Black Friday, cu vânzări de 986 milioane lei și creșteri mari la gaming, suplimente și produse de uz zilnic.
15:40
Stilourile lui Petre Crăciun ar putea dezvălui ce au vorbit sau ce documente au semnat Traian Băsescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu sau
15:30
Vila a fost cumpărată de Beyonce și Jay-Z în anul 2015. În 2021, locuința a fost scoasă pentru scurt timp la vânzare, însă a fost retrasă ulterior de pe piață. Reședința din New Orleans rămâne una dintre cele mai spectaculoase proprietăți deținute de celebrul cuplu.
14:50
România a obținut trei medalii la Campionatul European de Șah pentru tineret: argint prin Vladimir Cnejev și bronz prin Maria Lia-Alexandra și Eliza-Ioana Bădescu.
14:40
În ultimii ani, Meghan Markle a fost cunoscută mai ales pentru căsătoria cu Prințul Harry. Totuși, înainte de viața regală, ducesa de Sussex a atras atenția prin roluri în seriale și filme de succes, precum „Suits".
14:10
Câți kilometri de autostradă și drum expres vom avea până la finalul anului. Bornele din 2026 # Cotidianul de Hunedoara
2025 va fi un an mai slab față de anul electoral 2024, când aproximativ 200 de kilometri de autostradă și drum expres au fost dați în circulație.
13:30
Marele antrenor va fi îngropat alături de fosta soție.
13:10
Sorin Grindeanu mizează pe reproiectarea PSD-ului lui Ion Iliescu, un partid în ofensivă și care a practicat resemantizarea pe scară largă, de la faptele din decembrie 1989 la mineriade
12:20
Daniel Băluță a recitat la TV din Paraziții: „Proștii par concepuți pe cale artificială” # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul PSD la Primăria Capitalei susține că sunt versuri care îl inspiră.
12:00
Ce trebuie să facem atunci când stresul apare în viața noastră.
Ieri
11:00
Târgul Arh. Mihail și Gavriil, de la Muzeul Național al Țăranului Român, o întâlnire cu rost # Cotidianul de Hunedoara
Peste 50 de meșteri populari, anticari și artiști din toate zonele țării aduc tradiția la București, însă Târgul Arhanghelilor este mai mult decât o expoziție cu vânzare este "o întâlnire cu rost", spun organizatorii.
10:50
România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil (POLITICO) # Cotidianul de Hunedoara
Închiderea rafinăriei ar afecta aprovizionarea Moldovei şi ar fi o ocazie de propagandă pentru Rusia
10:40
Forța unei femei înaintea timpului ei
09:10
Averea primilor 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari într-un singur an, în timp ce decalajul economic între cei mai bogați și cei mai săraci americani se adâncește.
08:40
Fostul președinte nu se dezminte și continuă rafala de atacuri la adresa PSD, un inamic istoric al său.
08:10
În Bucovina, oamenii cred că Sfântul Mihail are putere și asupra demonilor. El o ține în frâu pe Mamarca, soția lui Scaraoschi, stăpâna iadului și mama tuturor diavolilor.
08:10
INTERVIU Regizorul Serge Celibidachi: „Cravata galbenă este acel dor de țară sfâșietor” # Cotidianul de Hunedoara
Serge Celibidache, regizorul filmului „Cravata galbenă", care va avea premiera pe 14 noiembrie pe marile ecrane din România, vorbește, într-o confesiune unică, despre disciplina emoției, a libertății spiritului și a memoriei unei țări rămase pentru totdeauna în sufletul tatălui său Sergiu Celibidache.
07:40
Nu putem să nu ne întrebăm, dacă toate acestea ar avea loc cu violarea spațiului aerian, naval și terestru al României, cine îl va opri pe Putin?
06:40
Dai un ban, dar stai în față. Prețul enorm plătit de o familie pentru o parcare # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce unii români cheltuii bani pe haine și accesorii de lux, alții plătesc sume astronomice pentru a obține un loc de parcare.
7 noiembrie 2025
22:40
Mesajul lui Trump: îmi place poporul român/ Ce spune de militarii SUA retrași # Cotidianul de Hunedoara
Cum a descris Donald Trump România, în timpul conferinței de presă de la Casa Albă, organizată cu ocazia vizitei premierului maghiar, Viktor Orbán.
22:00
Reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu față de vizita liderului PNL, Mihai Barbu, și a afaceristului Fănel Bogoș la sediul Guvernului.
21:20
După moartea medicului Ștefania Szabo din Buzău, încă un medic a fost găsit fără viață în timpul în timpul gărzii.
21:00
Experimentează cu stilul streetwear, adaptează-l la gustul tău și valorifică atât confortul, cât și libertatea pe care le oferă combinațiile dintre pantofi sport de damă și jachete bomber.
21:00
VIDEO Paul Stănescu prevestește ruperea coaliției. Vrea să plece USR și îl critică pe Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Paul Stănescu consideră că șansele coaliției de a rezista se reduc semnificativ, în același timp criticându-l pe prim-ministrul Ilie Bolojan.
20:30
Un fost președinte al PSD spune că simpatizanții se bucură de eliminarea acestei „confuzii".
20:20
Simone Biles a apelat la bisturiu. Fanii, provocați să ghicească operațiile # Cotidianul de Hunedoara
În SUA, chiar și sportivele de talie mondială, așa cum este Simone Biles, se lasă pe mâna chirurgilor esteticieni.
19:20
Medicii vorbesc despre principalii factori de risc asociați bolilor de inimă la tineri. Mulți dintre ei sunt expuși riscurilor.
19:00
Nicușor Dan a făcut publice subiectele discuției telefonice pe care a purtat-o cu Volodimir Zelenski.
18:40
Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să ajungă după gratii.
18:30
Autorii riscă să primească ani grei de închisoare, dacă judecătorii îi vor găsi vinovați.
18:10
ICCJ face scut în jurul magistraților și spune că sunt denigrați și atacați. Acuză implicare la vârful politicii # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție denunță o campanie fără precedent de denigrare a instanței supreme și a judecătorilor, care ar avea scopul de a destabiliza ordinea de drept.
