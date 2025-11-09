Congresul PSD 2025 – Cum preia Sorin Grindeanu controlul și repoziționează partidul pentru alegerile 2028–2030
Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 s-a încheiat fără surprize, dar cu o miză majoră: stabilirea direcției strategice a partidului pentru următorii cinci ani. Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD, decizie confirmată prin comunicările oficiale ale partidului și reflectată în presa națională. Pentru cititorul care nu a urmărit evenimentul, Congresul marchează trecerea de
Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 s-a încheiat fără surprize, dar cu o miză majoră: stabilirea direcției strategice a partidului pentru următorii cinci ani. Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD, decizie confirmată prin comunicările oficiale ale partidului și reflectată în presa națională. Pentru cititorul care nu a urmărit evenimentul, Congresul marchează trecerea de
Acum 4 ore
08:40
Danemarca, proiect de lege anti-deepfake: Orice persoană va putea cere ștergerea imaginilor folosite fără permisiune # PSNews.ro
Prin propunerea unui proiect de lege ambițios, Danemarca face un pas important pentru a-și proteja cetățenii de pericolele tehnologiei moderne, în special de fenomenul deepfake. Este vorba despre videoclipuri sau înregistrări audio generate de inteligența artificială (IA) care imită în mod convingător aspectul fizic sau vocea unei persoane, făcând-o să spună sau să facă lucruri
Acum 24 ore
19:40
R. Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia şi Belarus, printre statele vizate # PSNews.ro
Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md. Proiectul se află pe agenda de lucur a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. De
18:40
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română # PSNews.ro
Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni. Un sistem MEROPS a ajuns în România și în această perioadă este testat, a
18:40
„Dăm și la geantă! Fără probleme!” Interceptări în cazul „Mită la MApN”. Discuţii Isăilă – Berceanu, sub lupa DNA # PSNews.ro
Gândul a publicat interceptări uluitoare din dosarul în care Marius Isăilă – fost parlamentar PSD condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție – este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Isăilă a fost arestat, vineri, după ce fusese, inițial, reținut de procurorii anticorupție. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, traseistul politic
18:40
Controalele ANAF și Vamă. Nazare: Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că „îngrijorările" apărute în spațiul public privind acțiunile ANAF și ale Vămii sunt, de fapt, un semn pozitiv. În postarea sa, ministrul Finanțelor spune că a observat „unele îngrijorări" legate de acțiunile Fiscului și ale autorității vamale și susține că acest lucru este „foarte bine",
18:40
Medicul lui Benjamin Netanyahu a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România # PSNews.ro
Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare. În cadrul unui eveniment solemn desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș
18:40
Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut întâlniri cu oficiali ai administraţiei americane pentru finanţarea proiectelor de la Cernavodă, reactoare modulare mici (SMR), exploatarea gazelor din Marea Neagră şi construcţia unui coridor de LNG pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. Ivan s-a întâlnit cu Doug Burgum, Ministrul Resurselor Interne al SUA (Secretary of Interior), şi Jarrod
18:40
Crabul albastru a invadat, de câțiva ani, apele Mării Negre, provocând pagube însemnate pescarilor. Agresiv și rezistent, acest crustaceu distruge plasele de pescuit și amenință speciile autohtone de moluște și pești mici. Biologii cer evaluări urgente privind impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării. Specia, originară din apele calde ale Oceanului Atlantic,
18:40
Rutte: Exerciţiul de la începutul lunii mi-a dat încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres. „Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie
18:40
În mai puţin de două luni, de la 1 ianuarie 2026, ne aşteaptă noi creşteri de impozite, după ce anul acesta românii au plătit taxe mai mari şi au suportat scumpiri masive, informează Antena 3 CNN. Impozitul pe dividende creşte de la 10% la 16%. Decizia a fost deja luată de Guvern şi se aplică
18:40
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sâmbătă, nouă transporturi agabaritice se vor deplasa pe următoarele trasee: Port Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Mitoc; 1
18:40
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general, se definește drept tehnocratul care avut nevoie de politică pentru a administra mai bine. „M-aș descrie mai degrabă ca un tehnocrat care a trebuit să învețe politică", a declarat Ciucu. Ciucu spune că a intrat în politică dintr-un motiv pragmatic: fără politică
17:00
Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis # PSNews.ro
Condamnat în iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis, Paul Ciprian Pintea, senatorul de Sălaj ales pe listele POT, a fost prins din nou la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Pintea a fost oprit sâmbătă, 8 noiembrie, în trafic de un echipaj de
17:00
Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Grindeanu. A murit un fost senator cu „greutate” # PSNews.ro
Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a anunțat printr-o postare pe Facebook trecerea la cele veșnice a unui fost senator cu „greutate" din Partidul Social Democrat. Vestea tristă vine la doar o zi după congresul care l-a ales președinte al formațiunii pe Sorin Grindeanu. „A crezut sincer într-o Românie mai bună" Dispariția lui Viorel
17:00
Trump cere UE să respecte Ungaria şi pe Orban. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia” # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană "să respecte" Ungaria şi pe premierul ei Viktor Orbán, care s-a plâns, într-o vizită la Casa Albă, de sancţiunile financiare impuse de UE Budapestei din cauza politicilor în domeniul migraţiei, relatează AFP. "Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să-l respecte pe acest lider foarte, foarte
17:00
Daniel Băluţă a fost 12 ani asistent universitar la Stomatologie. „N-aş avea cum să fiu impostor” # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, susţine că timp de 12 ani a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie a Universităţii de Medicină din Bucureşti, prin urmare are toate diplomele obţinute la timp. "Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum
17:00
Noi reguli pentru trecerea graniței cu țigări cumpărate din Bulgaria. Când vei fi considerat contrabandist # PSNews.ro
După majorările repetate ale accizelor, care au dus la scumpirea semnificativă a țigărilor, românii au găsit o soluție: achiziționarea legală a țigărilor din Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici cu 12-13 lei pe pachet. Totuși, autoritățile au început să urmărească această practică, vizând în special persoanele care fac deplasări frecvente. Ministerul Finanțelor a pregătit un
17:00
După proiecte în imobiliare, turism și energie, „Baciul", fostul căpitan al FC Barcelona, și-a lansat propriul mall la Hunedoara ce se prezintă orin numele său. Un complex comercial, construit pe locul fostelor fabrici din oraș. Investiția, în valoare de peste 6 milioane de euro, a fost realizată prin holdingul controlat de Popescu, care reunește mai
17:00
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională # PSNews.ro
Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient. "Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft.
17:00
Preşedintele Iranului avertizează că Teheranul ar putea fi evacuat dacă nu plouă până la sfârşitul anului # PSNews.ro
Teheranul, capitala Iranului, ar putea fi evacuat din cauza unor penurii de apă. dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri, într-un discurs televizat, preşedintele Iranian Massoud Pezeshkian, relatează AFP. Iranul se confruntă în acest an cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. La Teheran, nivelul scăzut al precipitaţiilor este "aproape fără
17:00
Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, scumpiri. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul # PSNews.ro
În weekendul de Black Friday, când românii așteptau reduceri, au primit o surpriză amară: prețuri mai mari la carburanți. Tarifele au crescut brusc vineri seara, iar sâmbătă dimineață în multe benzinării litrul de benzină și motorină se apropie de 8 lei, în timp ce variantele extra au depășit acest prag. Potrivit imaginilor și bonurilor analizate de
17:00
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul mi-a spus că am mână liberă # PSNews.ro
Oana Gheorgiu a primit mână liberă de la premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește reforma companiilor de stat. Potrivit acesteia, mandatul pe care l-a primit este unul de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. În interviul care poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta", realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită
15:40
Legislația decarbonării producției de energie a României va fi modificată, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune, relevă actul pregătit acum și analizat de Profit.ro. Noul grafic stabilește că România va închide până la finalul anului 2025 capacități de producție de energie electrică pe cărbune de 1.045 MW, nu de
15:40
MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, urmare a anunțului făcut de Administrația Federală pentru Aviație (FAA), pe fondul blocajului guvernamental prelungit, este de așteptat să se înregistreze întârzieri sau anulări de zboruri în zilele următoare, atât pe rutele interne, cât și
15:40
Turcia a emis mandate de arestare pentru genocid pe numele lui Netanyahu și altor oficiali israelieni # PSNews.ro
Justiţia turcă a emis vineri 37 de mandate de arestare cu privire la "genocid", inclusiv pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi ale mai multor oficiali israelieni, între care miniştrii Apărării Israel Katz şi Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, relatează AFP. În total, 37 de suspecţi sunt vizaţi de mandate de arestare, a anunţat într-un
15:40
VIDEO Avion pe străzile din București, la ceas de noapte. „A aterizat pe linia de tramvai” # PSNews.ro
Bucureștii care au trecut în seara zilei de 7 noiembrie prin zona de nord a Capitalei, în apropiere de Aeroportul Băneasa, au putut vedea ceva ce rar au ocazia să
15:40
Ministrul Mediului: Am convins UE să acorde statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii # PSNews.ro
Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi construcţii, a scris pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, relatează Agerpres. „Un rezultat esenţial pentru România de la negocierile de aseară? Am convins toată […] Articolul Ministrul Mediului: Am convins UE să acorde statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii apare prima dată în PS News.
14:40
Procurorii au solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul eurodeputatei Diana Şoşoacă, audiată vineri la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară, potrivit Kanal D. Măsura vine în cadrul anchetei în care Şoşoacă este cercetată pentru 11 capete de acuzare, inclusiv lipsire de libertate, instigare la ură şi promovarea cultului unor […] Articolul Diana Şoşoacă, trimisă la expertiză psihiatrică în dosarul de propagandă legionară apare prima dată în PS News.
14:40
Maia Sandu a semnat decretul de constituire a noului Consiliu de Securitate al R. Moldova. Anca Dragu, printre membri # PSNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională. Consiliul […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de constituire a noului Consiliu de Securitate al R. Moldova. Anca Dragu, printre membri apare prima dată în PS News.
14:40
Radu Burnete: „România poate ajunge la nivelul de prosperitate al Austriei sau Cehiei în 15-20 de ani” # PSNews.ro
Ţara noastră poate atinge în următorii 15-20 de ani nivelul de prosperitate al ţărilor din Europa Centrală, precum Austria sau Cehia, dacă îşi stabileşte corect priorităţile economice şi strategice, a declarat Radu Burnete, consilier prezidenţial pentru Politici Economice şi Sociale, în cadrul summitului „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, potrivit Agerpres. „Eu cred că în 15-20 de […] Articolul Radu Burnete: „România poate ajunge la nivelul de prosperitate al Austriei sau Cehiei în 15-20 de ani” apare prima dată în PS News.
14:40
Românul care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi, reţinut pentru omor calificat # PSNews.ro
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea […] Articolul Românul care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi, reţinut pentru omor calificat apare prima dată în PS News.
14:40
România și alte patru țări cer aprobarea noilor rute de gaze către Ucraina, prin terminalele GNL din Grecia # PSNews.ro
Operatorii sistemelor de transport gaze DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) şi Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria – ICGB AD – au semnat o scrisoare comună adresată autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră […] Articolul România și alte patru țări cer aprobarea noilor rute de gaze către Ucraina, prin terminalele GNL din Grecia apare prima dată în PS News.
14:40
Compania națională de transport aerian TAROM a avut, de Black Friday, vânzări de peste 500.000 de euro, doar în prima parte a zilei. „TAROM anunță rezultate remarcabile în cadrul campaniei Black Friday 2025, desfășurată exclusiv pe platforma eMAG, unde pasagerii pot beneficia de reduceri de peste 50% la voucherele de călătorie. În doar câteva ore […] Articolul TAROM, record de Black Friday în doar câteva ore apare prima dată în PS News.
14:40
Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială” # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune la Prima TV. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a precizat el. În emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost pus să aleagă între BUG Mafia şi Paraziţii. ”Vă dau nişte […] Articolul Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială” apare prima dată în PS News.
14:40
Planul lui N. Dan pentru o eventuală suspendare. De ce numește USR un donator din campanie ca Avocat al Poporului # PSNews.ro
Instituția Avocatului Poporului are rolul de a apăra drepturile și libertățile cetățenilor în raport cu autoritățile, iar de la înființarea ei, în 1991, această instituție și-a făcut mai mult sau mai puțin treaba. Au planat mereu suspiciuni de partizanat politic și uneori acuzații de pasivitate asupra Avocatului Poporului, funcția fiind desemnată prin votul majorității parlamentare. […] Articolul Planul lui N. Dan pentru o eventuală suspendare. De ce numește USR un donator din campanie ca Avocat al Poporului apare prima dată în PS News.
14:40
Modelele de subiecte pentru examenele naționale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației # PSNews.ro
Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, a publicat modelele oficiale de subiecte pentru Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a și pentru Examenul Național de Bacalaureat din anul școlar 2025–2026. Materialele sunt disponibile pe platforma oficială subiecte.edu.ro, la secțiunile dedicate: Evaluare națională: https://subiecte.edu.ro/…/evaluarenat…/modeledesubiecte/ Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/modeledesubiecte/ Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada […] Articolul Modelele de subiecte pentru examenele naționale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației apare prima dată în PS News.
13:40
La 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sf. Mihail și Gavril, cei mai cunoscuți dintre arhanghelii lui Dumnezeu. Această zi este una de mare însemnătate în calendarul ortodox, fiind dedicată tuturor îngerilor și căpeteniilor cerești. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții, dar și de rugăciuni speciale rostite pentru protecție și luminarea sufletului. Cine au […] Articolul Sf. Mihail și Gavril, sărbătoriți la 8 noiembrie. Semnificație, tradiții și superstiții apare prima dată în PS News.
13:40
Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD ”nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate”. ”Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici”, a subliniat el. ”Astăzi (n.r. – vineri) am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate: faţă […] Articolul Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate apare prima dată în PS News.
13:40
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că există ”un blocaj în coaliţie, de trei săptămâni, cel puţin” şi atrage atenţia că acesta poate afecta pe termen lung România, dând exemplul legii bugetului de stat, care nu va putea fi adoptată dacă partidele nu reiau discuţiile şi nu ajung la un acord. ”Realitatea este că e un […] Articolul Ludovic Orban: E un blocaj în coaliţie. Poate să afecteze România pe termen lung apare prima dată în PS News.
13:40
Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă și precipitații importante în mai multe regiuni ale țării. Meteorologul Mihai Huștiu a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că cele mai afectate zone vor fi Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, unde sunt așteptate ploi abundente și vânt puternic în zonele montane, cu rafale de […] Articolul METEO Avertizare imediată de la ANM. Cod galben în patru județe apare prima dată în PS News.
13:40
Performanţă fantastică pentru şahul românesc. Vladimir Cnejev a câştigat argintul la Campionatul European de tineret # PSNews.ro
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii. În total, trei medalii au fost oibţinute de şahul românesc: Vladimir Cnejev – locul 2, cu 7 puncte U18 […] Articolul Performanţă fantastică pentru şahul românesc. Vladimir Cnejev a câştigat argintul la Campionatul European de tineret apare prima dată în PS News.
13:40
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit miercuri la locuința sa din Oradea la vârsta de 88 de ani. Potrivit clubului Steaua București, Emerich Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14.00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. General de brigade (ret) Emerich Jenei va fi […] Articolul Emeric Ienei, înmormântat astăzi la Oradea, cu onoruri militare apare prima dată în PS News.
13:40
Atac cibernetic asupra serviciului de informații din Belgia, revendicat de gruparea NoName057 # PSNews.ro
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, revendicat de colectivul de hackeri NoName057. Incidentul a fost confirmat vineri de Ministerul Apărării, care a precizat că impactul asupra infrastructurii digitale a fost „extrem de limitat”, potrivit Mediafax. Gruparea a invocat ca motiv […] Articolul Atac cibernetic asupra serviciului de informații din Belgia, revendicat de gruparea NoName057 apare prima dată în PS News.
13:40
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria București din comuna Cetate, cu berbecuți la proțap și lăutari # PSNews.ro
Gigi Nețoiu, fostul acționar al clubului Dinamo, și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Nu a făcut-o la București, ci pe malul Dunării, la Portul Cultural Cetate. „Am vrut ca lansarea să fie acasă, între ai mei, între oameni simpli, muncitori, care nu și-au pierdut demnitatea. Nu am uitat niciodată de unde am plecat”, a […] Articolul Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria București din comuna Cetate, cu berbecuți la proțap și lăutari apare prima dată în PS News.
13:40
Daniel Băluţă crede că îl poate învinge pe Drulă: „Mă simt la fel de susţinut”. Ce spune despre menţinerea sectoarelor # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei la alegerile parţiale de luna viitoare, a declarat că menţinerea sectoarelor Bucureştiului este necesară, respingând ideea de reorganizare administrativă propusă de contracandidatul său Cătălin Drulă, liderul USR. „Am considerat şi consider că sunt absolut necesare sectoarele Bucureştiului, pentru că de unul singur nu […] Articolul Daniel Băluţă crede că îl poate învinge pe Drulă: „Mă simt la fel de susţinut”. Ce spune despre menţinerea sectoarelor apare prima dată în PS News.
12:40
Astăzi avem o zi mohorâtă, dar cu temperaturi destul de ridicate. Ploile apar mai ales în jumătatea sud-vestică, iar vântul are intensificări în sudul Banatului și la munte, la altitudini mari. Maximele pornesc de la 11…12 grade în sudul Crișanei și în nordul Munteniei și ajung la 19 grade în Lunca Dunării. Vedem ce se […] Articolul METEO Vremea azi, 8 noiembrie 2025. Temperaturi ridicate pentru luna noiembrie apare prima dată în PS News.
12:40
Record eMAG de Black Friday: În 12 ore a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut # PSNews.ro
Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul a devenit momentul în care oamenii beneficiază de prețuri unice la produse pe care le folosesc de zi de zi, produse de folosință îndelungată, gadgeturi, dar și experiențe memorabile. eMAG anunță că, în 12 ore, a depășit vânzările din […] Articolul Record eMAG de Black Friday: În 12 ore a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut apare prima dată în PS News.
12:40
Grup de sprijin pentru Călin Georgescu, constituit la Sibiu în urma unei inițiative pe TikTok # PSNews.ro
30 de persoane din Sibiu s-au reunit vineri după-amiaza la Capela „Sfânta Cruce”,în urma unei invitații lansate pe TikTok. Participanții vor să înființeze asfel primul grup de susținere pentru Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, în prezent trimis în judecată. Maxim, organizatorul întâlnirii, spune că grupul este animat de „idealuri naționaliste și conservatoare, precum […] Articolul Grup de sprijin pentru Călin Georgescu, constituit la Sibiu în urma unei inițiative pe TikTok apare prima dată în PS News.
12:20
POLITICO: România vrea o derogare pentru a amâna sancţiunile în cazul Lukoil. Poate fi afectată aprovizionarea Moldovei # PSNews.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru […] Articolul POLITICO: România vrea o derogare pentru a amâna sancţiunile în cazul Lukoil. Poate fi afectată aprovizionarea Moldovei apare prima dată în PS News.
