China suspendă interdicția privind exporturile de galiu, germaniu și antimoniu către SUA
Jurnalul.ro, 9 noiembrie 2025 12:50
China a suspendat interdicția privind aprobarea exporturilor de „produse cu dublă utilizare” legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale super-dure către SUA, a anunțat duminică Ministerul Comerțului.
• • •
China suspendă interdicția privind exporturile de galiu, germaniu și antimoniu către SUA
China a suspendat interdicția privind aprobarea exporturilor de „produse cu dublă utilizare” legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale super-dure către SUA, a anunțat duminică Ministerul Comerțului.
Starbucks vinde 60% din acțiunile sale din China într-o tranzacție de 4 miliarde de dolari # Jurnalul.ro
Starbucks a anunțat că va forma o societate mixtă cu firma chineză de investiții, Boyu Capital, pentru a opera magazinele Starbucks în China.
