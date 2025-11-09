Jurnalistul Mihai Șona a devenit preot greco-catolic
ViaCluj, 9 noiembrie 2025 12:50
Jurnalistul Mihai Șona, fost membru al redacției Via Cluj TV, a fost hirotonit preot greco-catolic. El devenise diacon în luna ianuarie. Mihai Șona a fost hirotonit în catedrala "Schimbarea la Față", chiar de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Hirotonirea a fost celebrată de Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, arhiepiscop major ales al Bisericii Române
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum 4 ore
10:10
Studiu: aproape 50% dintre lucrătorii culturali nu își pot acoperi necesitățile din câștigurile realizate # ViaCluj
Centrul Cultural Clujean a lansat a treia ediție a studiului Reform: munca în sectorul cultural 2025, care analizează nivelul veniturilor și formele de angajare, condițiile de lucru, starea de bine și libertatea de expresie în sector. Rezultatele cercetării relevă un tablou profesional fragil: doar 19% dintre lucrătorii culturali participanți la studiu câștigă suficient pentru a-și
Ieri
10:00
PUZ-ul trenului metropolitan și al Magistralei 1 de metrou Cluj-Napoca intră în dezbatere publică # ViaCluj
Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat în consultare publică, în perioada 6 – 20 noiembrie 2025, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent proiectului „Tren metropolitan Cluj – Etapa 1 a sistemului de transport metropolitan Cluj". Proiectul de hotărâre a fost înregistrat la Primarul Municipiului Cluj-Napoca și a primit aviz favorabil preliminar din partea Arhitectului Șef al Județului Cluj
7 noiembrie 2025
16:20
Tot ce trebuie să știi despre concertele André Rieu & Johann Strauss Orchestra | 11 – 15 noiembrie 2025, BT Arena, Cluj-Napoca # ViaCluj
André Rieu readuce în inima Ardealului magia valsului și farmecul muzicii clasice! Celebrul violonist și compozitor olandez va susține cinci concerte consecutive pe scena BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 11–15 noiembrie 2025, începând cu ora 19:30. Timp de cinci seri, peste 40.000 de spectatori vor fi purtați într-o călătorie muzicală de neuitat ,ce îmbină
14:50
Ultima etapă din Superligă înaintea pauzei competiționale debutează vineri, 7 noiembrie, cu duelul dintre Universitatea Cluj și Metaloglobus București, programat la ora 18:00. „Studenții" sunt pe locul 11 în campionat, la 5 puncte de ultima poziţie de play-off şi la 15 de primul loc, ocupat de Botoşani. Clujenii au nevoie ca de aer de cele
14:10
Tendințe de Black Friday în 2025 – Românii au cheltuit online 230 de milioane de lei până la ora 9:00 # ViaCluj
Valoarea totală a volumelor tranzacționate de Black Friday și procesate de PayU GPO România, până la ora 9:12, era de aproape 230 de milioane de lei, conform Agerpres. Potrivit unui studiu privind intențiile consumatorilor de Black Friday, bugetul mediu alocat pentru această ediție a fost de 1.100 de lei. Printre achizițiile speciale se regăsesc bilete la festivalurile din
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Primăria Cluj-Napoca cumpără Palatul Telefoanelor – O parte din clădire ar putea deveni muzeu # ViaCluj
Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în unanimitate în ședința extraordinară din 7 noiembrie achiziția imobilului cunoscut sub numele de „Palatul Telefoanelor". Clădirea va fi cumpărată de la compania Orange România pentru suma de 3,23 milioane de euro, echivalentul în lei la data plății. Municipalitatea a exercitat dreptul de preemțiune, ceea ce a permis ca imobilul
12:10
Polițiștii și procurorii au efectuat, joi, 6 octombrie, 20 de percheziții în Cluj și alte județe din țară, într-un dosar ce vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul guvernamental Start-up Nation. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, iar cercetările se desfășoară
10:40
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit vineri, 7 noiembrie, la un accident rutier petrecut pe autostrada A3. În accident au fost implicate două autoutilitare, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Doi bărbați au primit îngrijiri medicale și au fost ulterior transportați la spital. La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul
6 noiembrie 2025
16:00
Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat că lucrările la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Socială pentru Persoanele Vârstnice de pe Calea Baciului se apropie de final. Potrivit acestuia, proiectul va fi complet finalizat în luna decembrie și urmează ca în scurt timp centrul să poată primi beneficiari. „În curând, îi vom putea primi aici
15:40
Music Gallery în luna noiembrie: Ce concerte și experiențe muzicale speciale sunt pregătite? # ViaCluj
Music Gallery – singura galerie muzicală din România – continuă în luna noiembrie seria evenimentelor care amplifică și diversifică experiența muzicală a publicului. Amenajată anul acesta în fosta clădire a cinematografului Steaua Roșie, reabilitată și transformată în Edison – House of Music, galeria oferă publicului nu doar o expoziție interactivă unică în țară, ci și
14:50
Ioana Molnar, fondator Magnolia: „E extrem de importantă relația dintre mine și soț în companie” # ViaCluj
Soț, soție și un business numit Magnolia: cum arată echilibrul dintre cuplu, copii și viitorul unui brand construit împreună? Ioana Molnar, fondator al unei companii cu cifra de afaceri de 8 milioane de euro, explică cum reușește să fie soție, mamă și antreprenor în același timp, fără să piardă esența niciuneia dintre aceste lumi. Ascultă
14:40
Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit joi la un accident rutier produs pe Splaiul Independenței, în municipiul Cluj-Napoca. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, iar, din fericire, nu au existat persoane încarcerate. O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost evaluată medical la fața locului de către echipajul
13:30
Episcopul Claudiu Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică # ViaCluj
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a obținut
13:20
MINA Cluj, cel mai mare centru de artă imersivă din Europa, marchează un an de la deschidere printr-un eveniment aniversar cu totul special: premiera noului spectacol imersiv Rolling Stone Presents: AMPLIFIED – The Immersive Rock Experience, și un concert LIVE susținut de Vlad Corb, una dintre cele mai puternice voci ale noii generații de rock
13:10
Irina Margareta Nistor dublează live la a șasea ediție a Festivalului de Psihanaliză și Film de la Cluj # ViaCluj
Între 14-16 noiembrie 2025, la Cinema Arta din Cluj-Napoca, are loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film, sub tema Nostalgii permise. Festivalul continuă seria întâlnirilor dintre film, psihanaliză și public și aduce în prim-plan reflecția asupra memoriei, timpului și identității. Ediția din acest an marchează și un moment special: Irina-Margareta Nistor –
13:10
Universitatea Cluj a anunțat oficial numirea lui Cristian Dulca, în vârstă de 53 de ani, în funcția de antrenor principal al echipei feminine de fotbal. Tehnicianul clujean îl înlocuiește pe cuplul Stelian Gherman – Marius Feșnic, care a condus echipa spre un început de sezon excelent. Sub conducerea precedentă, „studentele" de la Universitatea Cluj au
12:00
Pictorul clujean Marian Furtună a devenit unul dintre cei mai apreciați autori de artă sacră. El iese din canoanele artei tradiționale bizantine și reușește să reinventeze acest tip de expresie culturală. Este vorba de un "aggiornamento", adică de o aducere la zi a artei sacre din Imperiul Roman de Răsărit. Marian Furtună a pornit în
10:50
Meteorologii ANM au transmis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile în luna noiembrie vor fi peste mediile climatologice specifice acestei perioade. 3 – 10 noiembrie Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local
5 noiembrie 2025
20:50
Medicii Institului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" au lansat la Cluj două proiecte finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+) care au ca scop depistarea timpurie cancerului colorectal și a bolilor hepatice cronice. Profesorii universitari Marcel Tanțău și Zeno Spârchez au vorbit despre rolul depistării timpurii a bolilor, prin screening. Proiectele se adresează,
15:10
Prima ediție Wonder Destinations: zeci de agenții de turism participante, workshop-uri și concert LIVE Delia # ViaCluj
Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduiește prima ediție a ceea ce se anunță a fi cel mai mare târg de turism din România, Wonder Destinations, în perioada 13–16 noiembrie 2025. Evenimentul este dedicat pasionaților de călătorii, profesioniștilor din industrie și tuturor celor care visează la următoarea lor aventură și se desfășoară în parteneriat cu ANAT – Asociația Națională
14:50
Oină cu japonezi la Cluj: sportul național românesc întâlnește spiritul nipon al disciplinei # ViaCluj
Centrul Cultural Japonez al Universității „Babeș-Bolyai" organizează, în parteneriat cu Federația Română de Oină și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, un eveniment sportiv inedit: „Oină cu japonezi" – un meci demonstrativ și amical între studenți japonezi și români, dedicat promovării sportului național al României și a prieteniei româno-japoneze. Intrarea este liberă. La eveniment va fi prezent
14:40
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. În ultimele zile, fostul tehnician a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, scrie m.ebihoreanul.ro. Acesta s-a stins din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Ienei a intrat direct în legenda fotbalului
14:20
Lansare Science Café – noul hub de inovație BMW TechWorks România și UBB: Co-creare și dezvoltare de proiecte pentru tineri # ViaCluj
BMW TechWorks România, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin Institutul de Studii Germane, inaugurează oficial Science Café, un spațiu de co-creare și dezvoltare de proiecte inovatoare, destinat studenților UBB, cadrelor didactice și tinerilor pasionați de tehnologie și inovație. Inițiativa face parte din strategia educațională și de dezvoltare a BMW TechWorks Academy, platforma companiei
14:10
Accident aviatic simulat pe Aeroportul Cluj: Peste o mie de persoane implicate în exercițiul de urgență # ViaCluj
Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj a organizat un exercițiu complex de antrenament, ce a implicat peste 1.000 de persoane din cadrul instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Scenariul a simulat un accident de aviație civilă, mai exact ieșirea de pe pistă a unei aeronave de tip A320, și a avut ca scop verificarea aplicabilității Planului
14:00
Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar în vederea autorizării lucrărilor de extindere și reabilitare a sursei de apă Bologa, obiectiv de infrastructură ce asigură debitul de apă corespunzător alimentării orașului Huedin și a localităților rurale aparținătoare, potrivit ClujToday.ro. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Această investiție pe care o realizăm alături
12:20
Peter Zalmayev, jurnalistul ucrainean care străbate Sudul global pentru a vorbi despre libertate # ViaCluj
Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ucraineni este Peter Zalmayev. Este vorba de un adevărat globe-trotter care a străbătut zeci de țări, mai ales din Sudul Global, pentru a le vorbi despre invazia rusească în Ucraina și despre lupta ucrainenilor pentru libertate. Peter Zalmayev s-a întâlnit cu oameni din diferite categorii sociale, de la miniștri
4 noiembrie 2025
17:30
Contextul social în care ne aflăm este unul sumbru. De aceea, patru mari confederații sindicale, și anume CNSLR-Frăția, CSDR, CNS Cartel Alfa și Confederația Meridian și-au unit forțele pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate decise de Guvern, spune președintele Sanitas Cluj, Ovidiu Bota. Federația Sanitas face parte din CNSLR-Frăția, iar cadrele medicale și personalul
16:10
Mai multe organizații neguvernamentale și instituții au început educarea tinerilor, adolescenților și copiilor în domeniul fake-news. Cursanții sunt învățați cum să depisteze un fake news sau chiar deep fake și cum să își folosească rațiunea pentru a căuta informații adevărate, într-un context tot mai complicat, potrivit ClujToday.ro. Combaterea dezinformării este o preocupare tot mai des
13:50
Darius Mârza: Valorile creștine aplicate în business reprezintă baza unor parteneriate valoroase # ViaCluj
Darius Mârza este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Cluj. El a fondat unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul HoReCa, Wonderland Resort, un domeniu situat într-una dintre cele mai importante zone verzi din zona metropolitană.
12:20
FC Universitatea Cluj își extinde academia printr-o colaborare strategică cu ACS Viitorul Târgu Frumos # ViaCluj
FC Universitatea Cluj continuă să investească în viitorul fotbalului românesc! Clubul „studenților” a semnat un parteneriat strategic cu ACS Viitorul Târgu Frumos, având ca scop dezvoltarea, monitorizarea și promovarea tinerilor sportivi printr-un sistem comun de pregătire și selecție. Prin această colaborare, Academia FC Universitatea Cluj își extinde aria de recrutare către zona Moldovei, oferind șanse […] The post FC Universitatea Cluj își extinde academia printr-o colaborare strategică cu ACS Viitorul Târgu Frumos appeared first on ViaClujTV.
11:30
„SciFest: The Science of the Micro-Universe” – Festivalul care aduce știința mai aproape de oameni # ViaCluj
Între 10 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine centrul științei. Organizația Studenților pentru Natură lansează festivalul „SciFest: The Science of the Micro-Universe”, cu conferințe, ateliere și experimente dedicate explorării lumii microscopice. Organizația Studenților pentru Natură (OSpN) lansează în luna noiembrie un eveniment unic în Cluj-Napoca: „SciFest: The Science of the Micro-Universe”, un festival dedicat popularizării științei […] The post „SciFest: The Science of the Micro-Universe” – Festivalul care aduce știința mai aproape de oameni appeared first on ViaClujTV.
11:20
Concert stradal cu Mano & Gregor pe Strada Universității – O seară de toamnă cu muzică live și voie bună # ViaCluj
Serile de toamnă în Cluj-Napoca se animă din nou. Pe 7 noiembrie, strada Universității se transformă într-un spațiu vibrant, plin de muzică, energie și voie bună, cu ocazia celei de-a doua ediții a evenimentului „Street Music and Tea”. Organizatorii îi invită pe clujeni să iasă din rutina serilor reci și să participe la un concert stradal […] The post Concert stradal cu Mano & Gregor pe Strada Universității – O seară de toamnă cu muzică live și voie bună appeared first on ViaClujTV.
11:10
Campania „Donează sânge, fii erou!” revine la Cluj-Napoca: beneficii și condiții pentru donatori # ViaCluj
O nouă ediție a campaniei naționale „Donează sânge, fii erou!” se desfășoară la Cluj-Napoca, între 3 și 7 noiembrie 2025, la Centrul de Transfuzie Sanguină din strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Evenimentul este organizat de studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, în parteneriat cu instituțiile medicale locale. O faptă bună care […] The post Campania „Donează sânge, fii erou!” revine la Cluj-Napoca: beneficii și condiții pentru donatori appeared first on ViaClujTV.
11:10
Panică la aterizarea unui avion Ryanair – Co-pilotul a leșinat în cabină – ce au descoperit medicii # ViaCluj
O co-pilotă Ryanair a avut nevoie de îngrijiri medicale luni seară, după ce i s-a făcut rău în timpul aterizării avionului pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca. Femeia, în vârstă de 31 de ani și de cetățenie străină, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (SCJU), unde a primit tratament de specialitate. […] The post Panică la aterizarea unui avion Ryanair – Co-pilotul a leșinat în cabină – ce au descoperit medicii appeared first on ViaClujTV.
3 noiembrie 2025
15:40
Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de întreținere care au vizat sectorul de drum Băișoara – Stațiunea Muntele Băișorii – pârtia de schi Buscat, situat pe drumul județean DJ 107R. De asemenea, tronsonul care leagă stațiunea de pârtie a fost asfaltat în totalitate. Acesta are o lungime de 3,5 kilometri și este cuprins între pozițiile […] The post Vești bune: Drumul spre pârtia de schi Buscat, reparat și asfaltat appeared first on ViaClujTV.
13:50
O judecătoare din Cluj a demisionat: „Mă dezbrac de o haină grea, purtată timp de zece ani” # ViaCluj
Judecătoarea clujeană Ruxandra Piteiu a demisionat din postul său de la Tribunalul Cluj, după zece ani de activitate. „Mă dezbrac de o haină grea” sunt cuvintele cu care aceasta și-a anunțat plecarea din magistratură. După zece ani în sistem, a vorbit despre izolarea, presiunea și iluziile din spatele robei. Mesajul ei, publicat pe LinkedIn, a […] The post O judecătoare din Cluj a demisionat: „Mă dezbrac de o haină grea, purtată timp de zece ani” appeared first on ViaClujTV.
13:30
Liga Profestionistă de Fotbal a anunțat datele și orele de disputare ale rundei cu numărul 17 din sezonul regulat. Imediat după ultima pauză internațională a anului, cele două rivale ale Clujului, Universitatea și CFR, au parte de dueluri puternice în Superligă, împotriva celor de la UTA, și respectiv Rapid. „Studenții” vor evolua în deplasare, la […] The post Programul etapei a 17-a din Superligă – Când joacă CFR și „U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:10
Meciul U-BT Cluj – Baxi Manresa, mutat la Turda – La BTarena va fi concertul lui André Rieu # ViaCluj
Meciul de baschet dintre U-BT Cluj-Napoca și Baxi Manresa (Spania) din EuroCup, programat inițial pe 12 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în BTarena, s-a suprapus cu cel de-al doilea concert susținut în oraș de celebrul violonist André Rieu. Clubul U-BT Cluj-Napoca a anunțat prin intermediul site-ului oficial că partida din etapa a 7-a a Grupei […] The post Meciul U-BT Cluj – Baxi Manresa, mutat la Turda – La BTarena va fi concertul lui André Rieu appeared first on ViaClujTV.
11:10
O situație inedită a atras atenția clujenilor luni dimineață, după ce o vacă a fost observată în trafic. Animalul a fost văzut pe Calea Turzii, strada Republicii și în zona Observator. Mai mulți participanți la trafic au semnalat prezența bovinei pe grupurile online dedicate șoferilor. „Atenție la banda de coborâre pe Calea Turzii!”, a avertizat […] The post Văcuță pierdută în cartierul Zorilor și pe Calea Turzii în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
10:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dimineața pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la un apartament situat pe strada Constantin Brâncuși. „Forțele noastre au acționat cu două autospeciale de stingere, autoscara, precum și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Incendiul a afectat o cameră din interiorul apartamentului […] The post Incendiu într-un apartament din Cluj – Zece persoane s-au autoevacuat appeared first on ViaClujTV.
2 noiembrie 2025
11:20
Zilele Academice Clujene: Conferințele Arhivei de Folclor explorează patrimoniul cultural românesc # ViaCluj
În perioada 3–6 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, ediția a XXXVIII-a, se vor desfășura, la sediul Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca (str. Republicii nr. 9), Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române. Evenimentul, devenit o tradiție în peisajul științific și cultural al orașului, reunește specialiști din țară și din străinătate pentru a discuta […] The post Zilele Academice Clujene: Conferințele Arhivei de Folclor explorează patrimoniul cultural românesc appeared first on ViaClujTV.
1 noiembrie 2025
19:50
Luminația, sărbătoarea care aduce lumina în cimitire – Recviemul de Michael Haydn, interpretat în Cimitirul Central # ViaCluj
Satele și orașele din Transilvania se află în fața uneia dintre cele mai importante sărbători creștine: Luminația. Este ziua în care cimitirele se umplu de viață, potrivit ClujToday.ro. Ardelenii merg la mormintele celor dragi, la curăți, aduc flori și aprind lumânări. Originile sărbătorii sunt romano-catolice. Azi este serbată Ziua Tuturor Sfinților, iar mâine Ziua Morților. […] The post Luminația, sărbătoarea care aduce lumina în cimitire – Recviemul de Michael Haydn, interpretat în Cimitirul Central appeared first on ViaClujTV.
16:40
Cursul gratuit de prim-ajutor pentru toată familia are loc în 1 și 2 noiembrie la Iulius Mall Cluj. Clujenii sunt invitați să participe la ateliere gratuite în care vor învăța tehnici care pot salva vieți, inclusiv modul corect de a acorda primul ajutor copiilor și femeilor însărcinate, în intervalul 10.00-20.00, în zona Adidas din Iulius […] The post Curs gratuit de prim-ajutor pentru toată familia, la Iulius Mall din Cluj appeared first on ViaClujTV.
16:40
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca împreună cu Bosch deschid un laborator pentru mașinile viitorului # ViaCluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a inaugurat joi, 30 octombrie, noul laborator BoschLab – the space for software defined vehicles, în cadrul Departamentului de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare. BoschLab este un proiect conceput cu sprijinul Centrului de inginerie Bosch din Cluj, menit să forrmeze studenții în domeniul software pentru vehicule inteligente și […] The post Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca împreună cu Bosch deschid un laborator pentru mașinile viitorului appeared first on ViaClujTV.
13:50
Chiar dacă actualul context economic este marcat de impredictibilitate, piața imobiliară din Cluj va crește în continuare. Există chiar perspectiva repetării fenomenului produs în ultimii cinci ani, când s-a dublat prețul mediu pe metrul pătrat, așa că în 2030 prețurile proprietăților imobiliare din Cluj-Napoca vor fi sensibil mai mari decât cele din acest an, estimează […] The post Cornelia Bindean: Piața imobiliară va crește în continuare la Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:20
Serghei aduce „Ordonanța de Urgență Comică” la Cluj-Napoca – Două show-uri de stand-up pentru o doză de râs garantat # ViaCluj
Într-o perioadă în care austeritatea și tăierile bugetare domină știrile, comediantul Serghei aduce o doză neașteptată de relaxare la Cluj-Napoca, cu spectacolul său de stand-up comedy, „Eu cu ce mai râd?”. Evenimentul, supranumit de organizatori „Ordonanța de Urgență Comică”, promite să transforme grijile cotidiene în hohote de râs și să ofere publicului o „măsură” de […] The post Serghei aduce „Ordonanța de Urgență Comică” la Cluj-Napoca – Două show-uri de stand-up pentru o doză de râs garantat appeared first on ViaClujTV.
08:40
Laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2001, Tim Hunt, va susține o prelegere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesorul și cercetătorul britanic va participa la eveniment în calitate de invitat special și keynote speaker în cadrul Conferinței „Diaspora Științifică Românească-Smart Diaspora”. Profesorul Tim Hunt va prezenta prelegerea „Satoru, Bela and the Futile Cycle” […] The post Laureatul Nobel Tim Hunt, prezent la o conferință internațională în cadrul UBB appeared first on ViaClujTV.
31 octombrie 2025
21:40
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a inaugurat noul laborator BoschLab – the space for software defined vehicles, situat în clădirea UTCN de pe strada G. Barițiu nr. 8, sala 6.01, în cadrul Departamentului de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare. BoschLab – the space for software defined vehicles este un proiect dezvoltat cu sprijinul […] The post Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a inaugurat BoschLab appeared first on ViaClujTV.
14:20
Noi microbuze școlare electrice pentru elevii din trei comune clujene: „La nivelul județului Cluj problema transportului școlar nu mai există” # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a aprobat transferarea dreptului de proprietate asupra a trei noi microbuze electrice, către comunele Mica, Mintiu Gherlii și Viișoara. Acestea au fost achiziționate suplimentar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă “Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform reprezentanților forului administrativ județean, acest […] The post Noi microbuze școlare electrice pentru elevii din trei comune clujene: „La nivelul județului Cluj problema transportului școlar nu mai există” appeared first on ViaClujTV.
