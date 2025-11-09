LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – CFR Cluj, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt fără punct în ultimele trei etape
Primasport.ro, 9 noiembrie 2025 12:50
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
12:30
România, campioană europeană la Karate Tradiţional
Acum 2 ore
12:10
11:40
Acum 4 ore
11:10
11:00
10:30
10:10
09:40
Acum 6 ore
09:10
09:10
Acum 24 ore
00:10
00:00
VIDEO | Parma – AC Milan 2-2. Oaspeţii s-au văzut egalaţi, deşi au condus cu 2-0
8 noiembrie 2025
23:40
23:30
23:20
23:10
Donald Trump vrea ca viitorul stadion din Washington să primească numele său
23:00
Debut cu victorie pentru "Stejari" în Kaufland Games Trilogy
23:00
23:00
22:30
22:20
22:10
21:50
21:50
21:20
21:10
20:40
VIDEO | Sola - CSM Bucureşti 30-38. Infuzie de moral după plecarea lui Adi Vasile
20:40
20:30
20:30
VIDEO | Rapid – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
20:20
UBT Cluj, succes clar pe terenul celor de la Borac Cacak în Liga Adriatică
20:00
19:50
19:20
VIDEO | Dinamo – Csikszereda 4-0. ”Câinii” au muşcat tare nou-promovata
19:00
18:50
Horsens – Minaur Baia Mare 27-21, în turul 3 al European League la handbal feminin
18:50
18:50
Nota primită de Ianis Hagi, după ce i-a marcat un gol splendid lui Andre Onana
18:50
18:00
Ianis Hagi, autorul unui gol fabulos în campionatul Turciei
18:00
17:50
17:50
17:50
17:30
17:10
Schimbarea la care speră Laszlo Balint. ”Prefer să scot aspectele pozitive”
17:00
Preşedintele Barcelonei vrea un omagiu pentru Messi pe ”Camp Nou”
17:00
