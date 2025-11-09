Cursa Marelui Premiu al Braziliei (LIVE VIDEO, 18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris pleacă din pole

19:50

Pare banc, dar nu este! Gigi Becali a povestit că a fost sunat de Neluţu Varga, care i-a propus să-i dea 100.000 de euro, numai ca tarnsferul lui Louis Munteanu să se facă la FCSB. Cei 100.000 de euro oferiţi de patronul CFR-ului erau tot pentru jucător, ca să semneze cu gruparea bucureşteană. "Neluțu Varga […]