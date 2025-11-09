„Mai mult nu pot să fac” Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026
Golazo.ro, 9 noiembrie 2025 12:50
Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Pașcanu, fundașul giuleștenilor, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională pentru meciurile din luna noiembrie.
• • •
Acum 5 minute
13:10
Hermannstadt - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Ambele echipe au nevoie de victorie ca de aer # Golazo.ro
Hermannstadt va juca împotriva celor de la FCSB, astăzi, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
12:10
Novak Djokovic se retrage Motivul pentru care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor » Cine îi va lua locul # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #18 ATP) nu va putea participa la Turneul Campionilor. Tenismenul s-a accidentat și un alt sportiv îi va lua în competiția care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena.
12:00
Gol imposibil în Bundesliga! FOTO+VIDEO. Luis Diaz a înscris un gol dintr-un unghi șocant » Colegii de la Bayern și-au pus mâinile în cap # Golazo.ro
Union Berlin - Bayern Munchen 2-2. Luis Diaz, jucătorul oaspeților, a marcat un gol dintr-un unghi aproape imposibil.
11:50
Noi detalii despre Ionuț Radu Ce se întâmplă cu portarul român înainte de meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Ionuț Radu (27 de ani) a fost inclus de tehnicianul Claudio Giraldez (37 de ani) în lotul de 24 de jucători convocați pentru partida dintre Celta Vigo și FC Barcelona. Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă și nu a putut juca echipa în Europa League, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.
11:30
Scandal la Turneul Campioanelor VIDEO. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) a refuzat să se pozeze cu Portia Archer, șefa WTA, după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor.
Acum 4 ore
10:40
Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei. Hagi a înscris golul egalizator din meciul Trabzonspor - Alanyaspor 1-1.
10:30
Sportivele care o inspiră pe Halep VIDEO. Fostul lider WTA a remarcat două jucătoare la Turneul Campioanelor: „E ceva uimitor!” # Golazo.ro
Prezentă la Turneul Campioanelor care s-a încheiat sâmbătă, Simona Halep a menționat care sunt cele două jucătoare care o inspiră în acest moment.
10:00
O nouă plecare de la CFR Și-a reziliat contractul după 12 ani! Rămânerea lui, una dintre condițiile puse de Iuliu Mureșan pentru a reveni # Golazo.ro
Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting de la CFR Cluj, și-a reziliat contractul sâmbătă cu formația din Gruia.
10:00
„Nu vezi des un astfel de jucător” Jucătorul remarcat de analiști după Rapid - FC Argeș: „E excepțional!” # Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fostul jucător al giuleștenilor, a comparat-o pe Rapid cu un „atlet de cursă lungă”.
09:40
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro # Golazo.ro
Exclusă din competiții și intrată în concordat preventiv din cauza problemelor financiare, FCU Craiova a mai primit o notă de plată consistentă.
Acum 6 ore
09:10
„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați” # Golazo.ro
Marton Eppel (34 de ani), atacantul lui Csikszereda, a vorbit pentru presa din Ungaria despre experiențele de care are parte în România.
Acum 24 ore
00:00
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre # Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ 2-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a comentat cele întâmplate.
8 noiembrie 2025
23:50
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională # Golazo.ro
Alexandru Dobre, atacant la Rapid, a comentat victoria obținută în etapa #16 a Ligii 1, 2-0 cu FC Argeș. Atacantul susține că prestația sa modestă din remiza cu Universitatea Craiova, 2-2 în etapa precedent, l-a motivat.
23:00
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen” # Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a marcat un gol fabulos în partida de pe Giulești.
22:30
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League , la primul meci după demiterea lui Adi Vasile # Golazo.ro
Sola HK - CSM București 30-38. Victorie categorică pentru formația noastră în Liga Campionilor.
22:10
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR” # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. „Câinii” s-au impus categoric în partida de pe Arena Națională, însă întâlnirea nu a fost lipsită de controverse.
21:50
„Nu există statuie suficient de mare” Mesajul emoționant al nepotului lui Emeric Ienei, la căpătâiul marelui antrenor # Golazo.ro
Darius, nepotul legendarului Emeric Ienei, a rostit un discurs emoționant la înmormântarea fostului antrenor.
21:50
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) l-a criticat dur pe Louis Munteanu (23 de ani) după ce a aflat ce salariu i-a cerut lui Gigi Becali.
21:20
„Am întrebat și adversarul” Ce a spus Musi despre faza care a stârnit furia lui Ilyeș + Dinamovistul a spart ghinionul cu un procedeu spectaculos # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. Alexandru Musi (21 de ani) a comentat faza din minutul 16, când a obținut penalty-ul din care „câinii” au deschis scorul.
20:50
„Penibil! Mi-e mie rușine” Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989” # Golazo.ro
DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei de pe Arena Națională.
20:30
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză # Golazo.ro
Jacopo Hosciuc (20 de ani) a devenit primul pilot român care urcă pe podium după o cursă din cadrul unui campionat mondial de motociclism viteză.
19:50
Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB » Ce a pățit: „Ne-a amuzat” # Golazo.ro
Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul lui Hermannstadt, nu va putea evolua în partida cu FCSB din cauza unei accidentări stupide.
19:30
FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt # Golazo.ro
FCSB îi va aduce un omagiu lui Emeric Ienei la partida cu Hermannstadt, din etapa #16 a Ligii 1.
19:00
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda. „Câinii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 14, însă decizia este cel puțin interpretabilă.
18:40
Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei! Haos pe pistă, după accidentele lui Piastri și Colapinto » Cum s-a încheiat cursa sprint # Golazo.ro
Marele Premiu al Braziliei a adus probleme mari pe pistă încă din primele tururi, iar cursa a fost oprită.
18:20
Ce rachetă! FOTO. GOLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat un gol superb în prima ligă din Turcia.
18:00
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica # Golazo.ro
Principala facțiune a ultrașilor bosniaci, BH Fanaticos, a afișat în toată țara bannere împotriva propriei federații. Anunță o revoltă pe 15 noiembrie, la Zenica
17:50
Rapid - FC Argeș LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Profită giuleștenii de pasul greșit făcut de FC Botoșani? # Golazo.ro
Rapid și FC Argeș se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
17:00
Emeric Ienei a fost înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Oradea, după ce s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.
16:40
Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare # Golazo.ro
Comisia de Disciplină FIFA a sancționat și FRF, și naționala, după incidentele de la România - Austria (1-0), pe 12 octombrie
16:20
Arestat din nou Delonte West, fost star din NBA, găsit inconștient pe stradă, în Los Angeles # Golazo.ro
Delonte West (42 de ani), fostul baschetbalist din NBA, a fost arestat după ce a fost găsit inconșient pe stradă în Los Angeles.
15:40
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a fost lăudat de jurnaliștii spanioli înainte de meciul cu Real Madrid. Partida dintre cele două formații va avea loc mâine, de la 17:15, în runda #12 din La Liga.
14:40
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura # Golazo.ro
Emil Dică (43 de ani), fost fotbalist la Rapid, crede că giuleștenii și-au găsit un antrenor potrivit, cu care ar putea ajunge să câștige trofee.
14:30
De ce l-a convocat pe Drăguș! Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) este vârful preferat al lui Mircea Lucescu la națională. Ce l-a convins pe selecționer să-l cheme pentru deplasarea decisivă din Bosnia, pe 15 noiembrie.
14:20
Mamdani, acționar la Real Oviedo Noul primar din New York, implicat la clubul la care e legitimat Horațiu Moldovan # Golazo.ro
Zohran Mamdani (34 de ani), noul primar al orașului New York, a atras atenția internațional nu doar prin victoria sa politică, ci printr-o legătură cu fotbalul spaniol. Oficialul american este acționar al clubului Real Oviedo, formație din La Liga, unde joacă portarul Horațiu Moldovan (27 de ani).
14:00
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru” # Golazo.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani), fost internațional și consilier în cadrul programului guvernamental privind infrastructura sportivă, a vorbit despre momentul în care vor putea începe lucrările pentru stadionul din Constanța.
13:20
Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol # Golazo.ro
Dan Șucu se luptă pentru putere la Genoa cu A-Cap. Compania americană îi reproșează direct: „Dezastrul de pe teren se reflectă în dezastrul din afara terenului”
Ieri
12:30
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro # Golazo.ro
În cadrul emisiunii „România în Direct” de la Europa FM, Cătălin Striblea a abordat tema violenței din sport, în urma articolelor publicate de GOLAZO.ro despre abuzurile din gimnastică.
11:10
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich # Golazo.ro
FK Csikszereda a fost reclamată la FIFA de Zoltan Klink, specialist maghiar în știința sportului, după ce a fost concediat la doar patru luni de la angajare.
10:50
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League # Golazo.ro
Dinamo va avea parte de un test internațional puternic în această iarnă, împotriva celor de la Young Boys Berna. Formația elvețiană a învins-o în acest sezon pe FCSB cu 2-0 în Europa League.
10:00
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League # Golazo.ro
FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a evidențiat evoluția fundașului dreapta Alexandru Pantea (22 de ani)
09:40
Liga 2 Nouă meciuri se joacă azi în runda 13. LIVE, de la 11:00, 8 partide. Ultimul meci al zilei, Corvinul Voluntari, începe la 12:00 » Programul + Clasamentul # Golazo.ro
Nouă meciuri se joacă azi în etapa #13 din Liga 2. Opt dintre partide încep la ora 11:00, iar ultimul meci al zilei, Corvinul - FC Voluntari, e programat pentru ora 12:00
08:20
Astăzi ne despărțim de Emeric Ienei, antrenorul din fotbalul românesc care a inspirat și pregătit echipa care a mers până la capăt.
7 noiembrie 2025
23:40
„A slăbit 30 de kilograme” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Vreau să aud vești bune despre el, dar nu aud” # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani).
23:20
„Am știut că va fi o execuție frumoasă” FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani # Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI 2-0. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul echipei de la malul Mării Negre, a vorbit despre victoria în fața liderului Ligii 1.
23:10
„N-ai cum să faci așa ceva!” Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere” # Golazo.ro
FARUL - BOTOSANI 2-0. Leo Grozavu (58 de ani), a comentat evoluția echipei sale, la finalul partidei de la Ovidiu.
22:50
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București # Golazo.ro
Gigi Nețoiu (66 de ani), finanțator la mai multe echipe din Liga 1 de-a lungul timpului, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei.
22:10
Bijuteria lui Olaru, premiată de UEFA VIDEO. Reușita căpitanului de la FCSB, votată golul etapei în Europa League » Cu ce alte reușite de senzație a concurat # Golazo.ro
Reușita lui Darius Olaru (27 de ani) din partida Basel - FCSB, scor 3-1, a fost votată golul etapei în Europa League.
21:30
Seara golurilor fabuloase în Liga 1 FOTO. Ionuț Vînă, reușită senzațională în meciul Farul - FC Botoșani. Chiar și Hagi l-a aplaudat! # Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă (30 de ani) a marcat un gol superb în partida cu liderul campionatului.
