Gloria lui Dinamo a dat în liderii lui Kopic: „Nu îmi plac, joacă mai bine fără ei”
Gazeta Sporturilor, 9 noiembrie 2025 14:20
Printre spectatorii prezenți sâmbătă seară pe Arena Națională, la meciul Dinamo - Csikszereda, scor 4-0, s-a numărat și fosta glorie a ”câinilor”, Ion Pârcălab, cel care, cu doar o zi înainte împlinise vârsta de 84 de ani.Fostul mare atacant a ieșit mulțumit de la meci spunând că ”la 4-0, normal că mi-a plăcut meciul. Comentariile sunt de prisos. Dinamo au fost mai bună, se vede că Csikszereda este o echipă nou promovată. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
14:30
FIFA, un nou embargo în Superliga » Încă un club a primit interdicție la transferuri # Gazeta Sporturilor
După UTA, CFR Cluj și FC Botoșani, un nou club din Superliga se află sub embargo FIFA. Oțelul Galați a primit interdicție de a transfera jucători pentru următoarele trei ferestre de mercato. Din informațiile Gazetei Sporturilor, un litigiu cu mijlocașul Samy Bourard, 29 de ani, a atras sancțiunea formației de la malul Dunării.Mijlocașul belgian cu origini marocane, legitimat la Galați în sezonul precedent, a reclamat neplata restanțelor salariale. ...
14:30
Joi, Dinamo l-a prezentat pe Adrian Mazilu (20 de ani) drept „tot mai aproape de revenirea pe teren”, dar data la care acesta va fi apt de joc rămâne incertă, președintele Andrei Nicolescu vorbind despre cum tânăra extremă ar fi într-o „zonă de confort”.Adrian Mazilu, campion cu Farul în 2023, a fost pariul verii la Dinamo, care l-a readus cu ani mulți în România, deși fotbalistul de bandă nu a mai jucat din mai 2024. ...
Acum 30 minute
14:20
Gloria lui Dinamo a dat în liderii lui Kopic: „Nu îmi plac, joacă mai bine fără ei” # Gazeta Sporturilor
Printre spectatorii prezenți sâmbătă seară pe Arena Națională, la meciul Dinamo - Csikszereda, scor 4-0, s-a numărat și fosta glorie a ”câinilor”, Ion Pârcălab, cel care, cu doar o zi înainte împlinise vârsta de 84 de ani.Fostul mare atacant a ieșit mulțumit de la meci spunând că ”la 4-0, normal că mi-a plăcut meciul. Comentariile sunt de prisos. Dinamo au fost mai bună, se vede că Csikszereda este o echipă nou promovată. ...
Acum o oră
14:10
Verdict categoric: „Transferul anului în România. E ca Wesley de la Vaslui” + I se pregătește plecarea: „Trebuie să găsim înlocuitor” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul celor de la Gloria Bistrița, s-a declarat impresionat de evoluțiile lui Caio Ferreira (24), aripa dreaptă de la FC Argeș. Nicolae Grigore, care a jucat în cariera lui pentru Rapid și Dinamo, a urmărit eșecul piteștenilor din Giulești, scor 0-2, și a avut un remarcat din tabăra oaspeților. Este vorba despre Caio, pe care l-a comparat cu Wesley, fostul atacant de la FC Vaslui. ...
14:10
Vedeta lui Liverpool surprinde cu declarațiile sale despre managerul Arne Slot: „Îmi suflă-n ceafă!” # Gazeta Sporturilor
Adus în vară de la Eintracht Frankfurt, cu 91 de milioane de euro, Hugo Ekitike a vorbit despre relația sa cu managerul lui Liverpool, Arne Slot.Spre deosebire de Florian Wirtz și Alexander Isak, veniți și ei în vară, Hugo Ekitike a avut un start decent de sezon la Liverpool. Cinci goluri și un assist, până acum, în 14 apariții. Dar euforia din jurul lui s-a mai estompat după ce în ultimele 4 etape din Premier League a rămas „pe sec”. ...
14:00
14:00
13:50
Finanțatorul a reacționat după ce Mircea Lucescu nu a mai convocat jucătorul: „Are un talent uriaș” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul cu care echipa națională va aborda ultimele două meciuri din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, cu Bosnia și San Marino. Unul dintre jucătorii care nu a prins lotul selecționerului este Kevin Ciubotaru, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Hermannstadt.Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, a comentat decizia lui Mircea Lucescu. ...
13:50
În cursa sprint din Brazilia, Gabriel Bortoleto (21 de ani) a suferit unul dintre cele mai violente accidente din istoria recentă a Formulei 1. În fața familiei și a fanilor locali, Bortoleto s-a lovit de parapet stânga-dreapta în ultimul tur, iar monopostul lui s-a dezintegrat. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu urmări serioase pentru pilotul Kick Sauber. ...
Acum 2 ore
13:30
O triplă campioană olimpică la înot, tăioasă cu privire la „Enhanced Games”: „Am fost dezamăgită. Mi-aș dori să nu primească atât de multă atenție” # Gazeta Sporturilor
Înotătoarea suedeză Sarah Sjostrom (32 de ani), triplă campioană olimpică și câștigătoare a 14 medalii mondiale de aur, și-a exprimat dezacordul față de participarea anumitor înotători la Jocurile Dopaților.Sarah Sjostrom a comentat pentru SVT Sport participarea a tot mai mulți înotători la Enhanced Games, o competiție în care dopajul este permis și care va avea loc la Las Vegas, în mai 2026. ...
13:20
Incredibil! Președintele din Superliga nu l-a recunoscut pe Andrei Nicolescu: „M-a certat că aveam mâinile în buzunar” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a povestit un moment incredibil petrecut înaintea meciului cu Csikszereda, scor 4-0, din runda 16 din Superliga. Andrei Nicolescu susține că un moment extrem de ciudat a avut loc înaintea meciului de pe Arena Națională, cu Zoltan Szondi, președintele ciucanilor, în prim plan. ...
13:20
Declarația zilei, după golul anulat lui Union la 2-2 cu Bayern: „Cineva a băut...” # Gazeta Sporturilor
Union Berlin a avut un gol anulat în minutul 9 al meciului cu Bayern Munchen (2-2), la scorul de 0-0, iar antrenorul său, Steffen Baumgart (53 de ani) a luat foc.Reușita lui Ilyas Ansah, din debutul partidei, a „picat” la analiza VAR, din cauza unui ofsaid milimetric! O decizie care l-a scos din minți pe antrenorul lui Union Berlin, Steffen Baumgart, la vederea imaginilor prezentate de postul Sky Germania.Steffen Baumgart: „Primul gol e gol. ...
13:10
13:10
A evoluat în naționala României și a fost antrenor, jucător și marcator la cel mai dur eșec din istoria celor de la Sporting Lisabona! # Gazeta Sporturilor
Cea mai drastică înfrângere din istoria clubului Sporting Lisabona, un incredibil 1-10 contra rivalei FC Porto, este strâns legată de numele unui fost internațional român! Wilhelm Possak a fost antrenor-jucător la Sporting Lisabona la acel joc, în care chiar el a marcat golul „de onoare” al „leilor”!Wilhelm - în presa timpului a mai apărut și varianta William, iar maghiarii i-au spus „Vilmoș” - Possak a fost antrenor-jucător la Sporting Lisabona în perioada ...
13:00
Moment tensionat în tabăra celor de la Juventus în timpul derby-ul cu Torino, încheiat cu scorul de 0-0, în runda 11 din Serie A. Juventus nu a reușit să desfacă apărarea lui Torino, iar tensiunea a atins cote maxime când Francisco Conceição a fost înlocuit, alături de Dušan Vlahović, în minutul 65. ...
Acum 4 ore
12:40
Descurajat de rezultatele din Brazilia, locul 4 în cursa sprint și doar 16 în calificările pentru Marele Premiu, campionul mondial Max Verstappen (28 de ani) spune că „pot uita” despre titlul la piloți în acest sezon. Cu 3 victorii și două poziții secunde în cele 5 curse desfășurate ulterior vacanței de vară, Max Verstappen părea din nou în lupta pentru titlul la piloți, multă vreme considerată o afacere în doi, Norris versus Piastri. ...
12:30
Celta Vigo - Barcelona » Ionuț Radu, inclus în lotul echipei sale pentru duelul cu catalanii # Gazeta Sporturilor
Celta Vigo și Barcelona se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, în etapa #12 din La Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.RO, dar și live la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.Ionuț Radu, portarul echipei naționale, a fost inclus în lotul echipei, dar prezența sa între titulari rămâne incertă. ...
12:20
Rayo Vallecano - Real Madrid se joacă de la 17:15, în runda cu numărul 12 din La Liga. Andrei Rațiu, fundașul dreapta român, este anunțat titular.Andrei Rațiu, convocat la naționala României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, va avea ocazia să își măsoare forțele cu cei mai buni jucători din lume. Înaintea meciului, Real Madrid este lider în La Liga, cu 30 de puncte. Rayo este pe 11, cu 14 puncte. Rațiu a jucat 11 meciuri în actualul sezon de La Liga. ...
12:20
Italienii au identificat câți bani a pierdut Jannik Sinner în 2025 din cauza suspendării # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) debutează la ATP Finals (9-16 noiembrie), ultimul turneu al sezonului, luni, contra lui Felix Auger-Aliassime. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au calculat ce sumă de bani a pierdut liderul mondial pentru că a fost suspendat trei luni în acest sezon.Jannik Sinner a pierdut cel puțin 2 milioane de euro din cauza faptului că a avut trei luni de inactivitate între 9 februarie și 4 mai 2025, ceea ce a dus la ratarea anumitor turnee. ...
12:10
Xabi Alonso, sub presiune la Real! Dezvăluiri-bombă din biroul președintelui Florentino Perez # Gazeta Sporturilor
Situația este tensionată la Real Madrid. Președintele Florentino Perez s-ar fi exprimat în spatele ușilor închise în privința antrenorului Xabi Alonso.Real Madrid este lider în La Liga, dar în competiția sa favorită, Liga Campionilor, tocmai a încasat o înfrângere greu de digerat: 0-1 cu Liverpool. Pe Anfield Road se poate pierde, nu-i chiar un capăt de țară în acest stadiu al competiției, însă maniera de care au fost învinși Kylian Mbappe, Vinicius jr et comp. ...
12:00
Leandro Trossard (30 de ani), atacantul lui Arsenal, ar dori să obțină un nou contract, la doar câteva luni după ce condițiile sale au fost deja îmbunătățite pe Emirates Stadium. A primit o mărire de salariu în vară, dar acordul său actual nu a fost prelungit.Conform informațiilor publicate de The Sun, Trossard, a cărui cotă de piață este în creștere, își dorește o siguranță pe termen lung. ...
11:50
Altă absență importantă la meciul Hermannstadt - FCSB » Patronul a confirmat: „Nu va juca” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #16 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Claudiu Rotar, patronul echipei din Sibiu, a confirmat faptul că fundașul Nana Antwi nu va juca diseară.Absența jucătorului vine în contextul în care ambele cluburi s-au înțeles ca în meciurile directe orice jucător împrumutat de campioana României, să nu joace. ...
11:50
Inter - Lazio, meci tare pentru Cristi Chivu în etapa #11 din Serie A » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Lazio, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Maurizio Sarri, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza, în capul de afiș al rundei cu numărul #11 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 3. ...
11:40
Jürgen Klopp, Arsène Wenger și o mulțime de alți foști manageri celebri din Premier League i-au transmis felicitări speciale prin mesaje video lui Josep Guardiola, cu ocazia meciului cu numărul 1000 din cariera de antrenor a catalanului. Acesta va fi bifat duminică, de la 18:30. Klopp a glumit cu Pep, spunând că el a atins deja meciul cu numărul 1000 cu 81 de partide în urmă și că „probabil este singura dată când am realizat ceva înaintea ta”. ...
11:40
Șiretlicul prin care nou-promovata a gripat „mașinăria” Arsenal: „Poate le-a bătut vântul” # Gazeta Sporturilor
Sunderland este singura echipă care a scăpat neînvinsă contra lui Arsenal în ultimele două luni. Pentru a limita pericolul pe care „tunarii” îl generează din faze fixe, nou-promovata a recurs inclusiv la tactici inedite.Sunderland este revelația acestui sezon de Premier League. Din postura de nou-promovată, trupa lui Regis Le Bris a obținut 19 puncte și ocupă momentan locul 4. ...
11:30
Gloria Bistrița - Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Liga Campionilor » Echipa lui Carlos Viver este favorită # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița joacă astăzi în „Teraplast Arena” cu Borussia Dortmund în etapa a 7-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport 4 și Digi Sport 4.Gloria Bistrița este surpriza plăcută din Liga Campionilor după ce a învins-o pe Esbjerg (38-35) și a confirmat cu victoria din ultima etapă de la Buducnost, scor 29-26. ...
11:10
Liverpool - Manchester City, în capul de afiș al etapei #11 din Premier League » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Manchester City și Liverpool, formațiile pregătite de Arne Slot și Pep Guardiola, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, pe Etihad Stadium, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #11 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contra-cost, prin intermediul platformei VOYO.Disputa de astăzi reprezintă meciul cu numărul 1000 din cariera de antrenor a lui Pep Guardiola. ...
11:10
Fostul fotbalist Ovidiu Herea (40 de ani) este impresionat de nivelul de joc arătat de Tobias Christensen (25), mijlocașul celor de la Rapid. Tobias Christensen are evoluții bune în actualul sezon în tricoul Rapidului, iar Ovidiu Herea, care a jucat pentru giuleșteni între 2007 și 2013, a remarcat acest lucru. A spus despre norvegian că i se pare că este un fotbalist „excepțional”. ...
11:10
Misterul celor 2,6 miliarde „înghețate” pentru războiul din Ucraina. Unde se află banii lui Abramovic # Gazeta Sporturilor
Când a vândut-o pe Chelsea, patronul Roman Abramovic declarase că banii obținuți vor fi alocați, în scopuri caritabile, victimelor războiului din Ucraina. Dar, la mai bine de 3 ani de atunci, suma respectivă este „înghețată” și disputată!Suma rezultată din vânzarea clubului Chelsea trebuia să fie o donație către „toți cei care au suferit de pe urma războiului din Ucraina”. ...
11:00
Victoria cu Csikszereda, 4-0, a fost al treilea meci din acest campionat în care Dinamo nu a permis șut pe propria poartă. La fel s-a întâmplat cu Unirea Slobozia (1-0, etapa 12) și Metaloglobus (1-0, etapa 5).Convingătorul succes cu Csikszereda, cea mai clară victorie din mandatul lui Zeljko Kopic și de la revenirea „câinilor” în prima ligă, a urcat-o pe Dinamo, cel puțin provizoriu, pe locul 3 în Superligă. ...
10:50
Șoc în Norvegia: jucătorul naționalei a recunoscut că a distribuit materiale indecente cu minori # Gazeta Sporturilor
Andreas Schjelderup (21 de ani), fotbalistul lui Benfica și jucătorul echipei naționale a Norvegiei, a făcut o dezvăluire șocantă, recunoscându-și vinovăția pentru distribuirea de materiale ilegale cu minori și fiind acum urmărit penal.Fotbalul norvegian este în stare de șoc după mărturisirea mijlocașului. Schjelderup, printr-o postare pe rețelele de socializare, și-a asumat întreaga responsabilitate pentru faptele sale, care au avut loc în urmă cu doi ani. ...
10:50
De la lacrimi pe banda de alergare la titlul de campioană: povestea unei femei care a învins prejudecățile din bodybuilding # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 54. Invitata acestui episod al emisiunii Health Talks by GSP este Bianca Florian, campioană națională la culturism și vicecampioană națională la skandenberg. Ea vorbește despre munca și disciplina din spatele succesului ei, precum și despre prejudecățile legate de prezența femeilor în aceste sporturi- Bianca, cum ai descoperit pasiunea asta pentru bodybuilding și pentru skandenberg? Cum a început pasiunea ta pentru sport în general? Cum ai ajuns prima oară la ...
10:50
10:50
Acum 6 ore
10:10
Bayern, serie frântă! Manuel Neuer își face „mea culpa”, Harry Kane acuză arbitrajul # Gazeta Sporturilor
Bayern a salvat un punct în deplasarea de la Berlin, cu Union (2-2), grație unui gol înscris de Harry Kane în prelungiri.Campioana Germaniei a făcut o partidă memorabilă la Paris, în fața lui PSG (2-1), în Liga Campionilor, dar la Berlin (2-2) a fost la un pas să se facă de râs. După doar 4 goluri încasate în Bundesliga până la ora meciului, Bayern a primit două de la Union, mai degrabă făcute cadou.La cel dintâi, de 1-0 (min. ...
10:10
Adi Mutu îl propune titular la națională: „E complet” » Are ZERO minute în preliminarii # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu l-a propus pe Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, titular în naționala condusă de Mircea Lucescu. Adrian Mutu a văzut ultimele meciuri făcute de Darius Olaru la FCSB, în care căpitanul campioanei a adunat 4 goluri în tot atâtea partide, și este de părere că acesta își poate face loc în primul „11” al selecționerului. ...
10:00
Hermannstadt și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #16 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #16În această seară, la Sibiu, se întâlnesc două echipe în evidentă „foame” de puncte. ...
10:00
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba” # Gazeta Sporturilor
Printre oamenii de fotbal care l-au condus pe Emeric Ienei pe ultimul drum s-a numărat și Mihai Stoichiță, 71 de ani, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Acesta a fost criticat pentru vestimentația aleasă, o geacă roșie cu însemnele FRF, și a oferit o explicație pentru culorile alese. ...
09:40
Universitatea Craiova - UTA, în runda #16 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și UTA se întâlnesc în etapa #16 din Superliga, azi, de la 17:30. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #16Universitatea Craiova a luat o „gură” de moral la Viena, 1-0 cu Rapid în Conference League, numai bună pentru întoarcerea la campionatul cel de toate zilele. Acolo unde oltenii vin după 3 remize consecutive și au mare nevoie să puncteze dacă vor să rămână pe podium. ...
09:30
Slobozia - CFR Cluj » Primul meci al oaspeților cu Daniel Pancu pe bancă. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - CFR Cluj se va disputa astăzi, de la ora 14:30, în etapa 16 din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Unirea Slobozia are o misiune dificilă în încercarea de a opri declinul din clasament, în timp ce CFR Cluj speră să profite de moment pentru a-și relansa lupta pentru locurile de play-off.Înaintea acestei etape, formația ialomițeană se află pe locul 10 în clasament. ...
09:10
Ultimele vești despre Ionuț Radu. Presa spaniolă înaintea meciului cu Barcelona: „Abia a putut...” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul Marca îl dă titular pe Ionuț Radu la Celta, în meciul din această seară cu Barcelona, Voz de Galicia face o dezvăluiere deloc optimistă. Partida este programată de la 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2. ...
09:00
Chelsea, huiduită de propriul public! Jucătorul de 22 de ani a înscris PRIMUL gol al carierei și a adus victoria # Gazeta Sporturilor
La pauză, tabela de pe Stamford Bridge arăta 0-0 în Chelsea - Wolverhampton. Fundașul dreapta Malo Gusto a deblocat-o cu primul lui gol la seniori, în al 159-al lui meci. Joao Pedro și Pedro Neto au punctat ulterior pentru a stabili scorul final, 3-0, victorie care i-a urcat pe albaștri pe locul 2 în Premier League.În etapa 11, Chelsea a primit vizita ultimei clasate, Wolverhampton, echipă rămasă fără antrenor după demiterea lui Vitor Pereira. ...
Acum 8 ore
08:20
Lionel Messi, 38 de ani, a reușit două goluri în Inter Miami - Nashville (4-0), în play-off-ul MLS Cup, și a dat pasele decisive la celelalte două reușite ale echipei sale, semnate de Tadeo Allende.Messi a fost din nou one man show. Și ce show! Practic, i-a pus pe tavă victoria lui Inter Miami în duelul cu Nashville (4-0). Căpitanul Argentinei și-a început reprezentația în minutul 10, cu un șut în stânga portarului advers, pentru 1-0. ...
08:20
Ianis Hagi, oprit la interviu după ce i-a uimit pe turci: „Așchia nu sare departe de trunchi” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi, 27 de ani, a purtat un scurt dialog cu un reporter turc, după ce a înscris un gol superb în Trabzonspor - Alanyaspor 1-1, salvând un punct pentru echipa lui.Sâmbătă seara, Ianis Hagi a înscris al doilea lui gol la Alanyaspor. Și de această dată, execuția românului a fost deosebită.Ianis a primit mingea undeva la 25 de metri de poartă, pe zona centrală, a preluat cu dreptul și s-a folosit de stângul pentru a așeza balonul. ...
08:00
A câștigat Turneul Campioanelor, apoi a refuzat poza cu șefa WTA! Ce este la mijloc # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, Elena Rybakina (26 de ani) a cucerit Turneul Campioanelor, învingând-o în finală pe Aryna Sabalenka, 6-3, 7-6 (0). În cadrul ceremoniei de premiere, invitată să fie fotografiată alături de adversara ei și de șefa WTA, kazaha a refuzat.Pentru Rybakina, ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor a reprezentat un prilej de a reaprinde războiul rece purtat cu WTA, asociația care conduce tenisul feminin. ...
07:40
Așa a ales „Marca” să prefațeze duelul Rayo - Real: „Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul spaniol Marca scrie că atacantul lui Real Madrid, Vinicius, a marcat un singur gol împotriva lui Rayo în opt meciuri și se va intersecta din nou pe flancul stâng cu Andrei Rațiu, „cel mai rapid jucător din campionat”.Pentru Vinicius jr, meciurile cu Rayo au fost întotdeauna dificile. Indiferent că au fost pe „Bernabeu” sau în deplasare. ...
Acum 24 ore
00:50
Agresorul de la Craiova U17 – Rapid U17 explică răfuiala părinților: „Regret, dar și-a căutat-o!” + Victima: „Am fractură de mandibulă!” » Fiul, în pericol să fie dat afară de clubul giuleștean # Gazeta Sporturilor
Dorin Marin și Ciprian Ecobici, tații a doi copii adversari pe gazon în meciul U Craiova – Rapid U17, s-au bătut week-end-ul trecut în tribună. Ultimul acuză că s-a ales cu maxilarul rupt, iar Marin susține că „a fost o provocare, doar m-am apărat”. ...
00:20
Liverpool vrea să ia măsuri pentru a nu pierde un jucător important » Care este soluția gândită de „cormorani” # Gazeta Sporturilor
Dominik Szoboszlai (25 de ani) este unul dintre cei mai „în formă” jucători ai lui Liverpool în acest sezon, însă salariul maghiarului poate reprezenta o mare problemă în ceea ce privește viitorul său pe Anfield.Programul complet al etapei #11 din Premier LeagueCampioana Angliei vine după două victorii extrem de importante, ambele înregistrate pe teren propriu. ...
00:00
De la FC Argeș, în Champions League? Bogdan Andone dezvăluie discuția recent avută: „Plătesc salarii foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui FC Argeș, Bogdan Andone (50 de ani), a dezvăluit că pentru unul dintre jucătorii-revelație ai acestui sezon, extrema Caio Ferreira, există interes din Cipru.Sâmbătă seară, FC Argeș a pierdut în Giulești, 0-2, împotriva noului lider al Superligii. ...
8 noiembrie 2025
23:50
Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat după succesul de sâmbătă, de pe teren propriu, 2-0 cu FC Argeș, meci care a readus-o pe echipa lui Gâlcă pe primul loc în Superliga. Acesta a vorbit din nou despre lupta la titlu, dar și despre transferul imperios necesar pe care echipa trebuie să îl facă în mercato de iarnă. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.