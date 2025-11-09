Candidat la primăria oraşului Leova, atacat cu focuri de armă în faţa locuinţei
Bursa, 9 noiembrie 2025 14:20
Candidatul la funcţia de primar al oraşului Leova, Alexandru Bujorean, a reclamat că persoane necunoscute au tras două focuri de armă în faţa locuinţei sale în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, potrivit unei postări publice pe Facebook.
