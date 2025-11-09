Candidat la primăria oraşului Leova, atacat cu focuri de armă în faţa locuinţei

10:40

Octavian Berceanu: and #8222;Am informat autorităţile imediat după ce am primit o propunere privind o schemă de afaceri din industria Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a informat autorităţile competente după ce, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire desfăşurată sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect de mediu, întâlnire care s-a încheiat cu o propunere de implicare într-o schemă de afaceri vizând industria de armament. Declaraţiile vin în contextul apariţiei numelui său într-un dosar DNA, în calitate de martor.ade armament and #8221;