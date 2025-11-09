"Nimeni nu se aştepta la aşa ceva". O turistă a ars de vie într-o pensiune mistuită de foc
ObservatorNews, 9 noiembrie 2025 14:20
Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Pompierii au intervenit imediat să stingă flăcările, însă, din păcate, pentru o turistă de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Alte şapte persoane au reuşit să scape. Pensiunea nu deţinea autorizaţie ISU, pentru că nu avea nevoie, dar, cu toate acestea, fusese sancţionată pentru mai multe nereguli.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
14:40
300.000 de euro pentru o viaţă distrusă. Un spital din Craiova, bun de plată pentru doi părinţi # ObservatorNews
O greşeală medicală a nenorocit un bebeluş, în urmă cu 7 ani, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Iar acum, părinţii au primit o decizie definitivă în instanţă - vor fi despăgubiţi cu 300 de mii de euro. Imediat după ce fetiţa lor s-a născut, o asistentă i-a administrat o perfuzie greşită. Apoi, a fost infectată şi cu bacteria E coli. Copilul a rămas cu sechele pe viaţă.
Acum 15 minute
14:30
O dronă rusească a urmărit-o pe Angelina Jolie în timpul vizitei în Ucraina: "Auzi un zumzet slab din cer" # ObservatorNews
Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie a descris cum a fost nevoită să aștepte în timp ce o dronă zbura deasupra ei în timpul recentei sale călătorii în regiunile Nikolaev și Herson, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc pe linia frontului.
Acum 30 minute
14:20
Nicuşor Dan, la repatrierea rămăşiţelor domnitorului Ghyka: E vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului # ObservatorNews
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei, a ajuns la Cotroceni. Până diseară, la ora 20, oamenii pot veni să-i aducă un omagiu celui care şi-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale, a introdus învățământul obligatoriu si a înființat Jandarmeria Română.
14:20
"Nimeni nu se aştepta la aşa ceva". O turistă a ars de vie într-o pensiune mistuită de foc # ObservatorNews
Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Pompierii au intervenit imediat să stingă flăcările, însă, din păcate, pentru o turistă de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Alte şapte persoane au reuşit să scape. Pensiunea nu deţinea autorizaţie ISU, pentru că nu avea nevoie, dar, cu toate acestea, fusese sancţionată pentru mai multe nereguli.
Acum 2 ore
13:40
"A urmărit-o mereu până a găsit-o". Mihaela a murit cu protecţia în mână. Filmul crimei din Teleorman # ObservatorNews
O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a murit, de ziua ei, cu ordinul de protecţie în mână. Soţul de care se despărţise a urmărit-o până în faţa unei biserici din Teleorman, unde a înjunghiat-o de mai multe ori. Scenele de groază s-au derulat în faţa băieţelului lor, de doar 3 ani. Rudele susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, şi că autorităţile ridicau din umeri atunci când erau alertate.
13:40
Marius Isăilă, arestat în dosarul "Mită la MApN". Reacţia lui Octavian Berceanu, după apariţia stenogramelor # ObservatorNews
Apar noi detalii din dosarul de corupţie care vizează Ministerul Apărării şi în care fostul senator PSD Marius Isăilă a fost arestat. Denunţător în acest dosar, fostul şef al Gărzii de Mediu, a reacţionat după ce în spaţiul public au apărut interceptările dintre el şi fostul parlamentar.
13:30
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad # ObservatorNews
O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Prodana a dat peste un craniu care părea a fi uman. Speriată, aceasta a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid împânzită de polițiști și criminaliști.
13:10
Momentul în care valurile uriaşe spulberă o faleză şi aruncă în apă 10 turişti, în Tenerife. O femeie a murit # ObservatorNews
O plimbare pe digul din Puerto Cruz, Tenerife, s-a încheiat tragic pentru turiştii care admirau marea.
13:00
Un şofer care fugea de poliţie a intrat cu maşina într-un bar din Florida. Sunt 4 morţi şi 11 răniţi # ObservatorNews
15 oameni care se aflau într-un local din Florida au fost luaţi pe sus de maşina unui şofer care fugea de poliţie.
Acum 4 ore
12:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 9 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
12:30
Două persoane au murit și alta este în stare gravă într-un accident în care au fost implicate duminică două autovehicule pe DN 56, în județul Dolj.
12:30
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează. Când se va putea circula cel mai devreme pe noul lot # ObservatorNews
Veşti bune pentru şoferi! Lucrările pentru lotul Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania se apropie de final. Cât de curând se va putea circula pe o distanță de 133 km.
12:20
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă, ministrul de Externe Oana Ţoiu. Cei doi făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.
12:00
Nuntă pe 2 roţi la Cluj. Adriana şi Cosmin s-au căsătorit alături de prietenii din comunitatea moto # ObservatorNews
Zeci de motociclişti din Cluj au transformat oraşul într-o paradă a bucuriei! Cu toţii au celebrat dragostea a doi dintre ei, care au spus "da" unei vieţi împreună. Cu motoarele turate, i-au condus până la altar într-un convoi care a întors toate privirile.
11:40
Lavrov a reapărut în public după zvonuri privind dizgrația sa la Kremlin. E pregătit de discuții cu Rubio # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit sâmbătă în atenția publică, făcând primele declarații după o absență de câteva zile care a stârnit speculații că ar fi căzut în dizgraţia Kremlinului. Lavrov a declarat într-un interviu pentru presa rusă că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă.
11:20
Fată de 14 ani, vândută pe 5.000€ şi 5 sticle de băutură. A fost găsită cerşind pentru noua familie, în Spania # ObservatorNews
Părinți cu inimă de piatră din Spania și-au vândut fiica de doar 14 ani unei alte familii, contra sumei de 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și alimente de bază, ca să fie forțată într-o căsătorie pe care nu și-o dorea, transformându-i copilăria într-un coșmar.
11:00
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe # ObservatorNews
Cândva s-au iubit, iar din povestea lor de iubire s-au născut trei copii. Apoi, viaţa a devenit un coşmar pentru Mihaela alături de Gigi. Era bătută cu bestialitate, aşa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic şi a decis să plece.
Acum 6 ore
10:40
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan reafirmă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, 9 noiembrie, angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.
10:30
Rusia, pe punctul de a cuceri oraşul Pokrovsk. Pentru Putin ar fi o victorie simbolică, dar cu un cost uriaş # ObservatorNews
Armata rusă pare să fie pe punctul de a cuceri, în sfârșit, orașul ucrainean Pokrovsk, o victorie simbolică pe care președintele Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni. Dar cu un cost uriaş, scrie CNN.
10:20
Fraudă în numele unui medic brăilean. Mai mulţi oameni au rămas fără bani, după ce şi-au împrumutat prietenul # ObservatorNews
Atenție la mesajele primite pe WhatsApp de la cunoscuți sau prietenii din agenda telefonică! Mai mulți brăileni aproape că au rămas fără bani după ce au primit mesaje de la medicul de familie în care aceasta le cerea sume mari pentru o perioada scurtă de timp. Evident, mesajele erau false. Contul medicului fusese spart, iar escrocii încercau să păcălească oamenii de bună credință.
09:40
Momentul critic în care un elicopter se izbește de o stâncă, înainte de a se prăbuşi în Daghestan # ObservatorNews
Cinci persoane au murit după ce un elicopter rusesc s-a prăbuşit în Daghestan.
09:20
Cât de periculoase pot fi sticlele de apă reutilizabile care nu sunt spălate. Riscurile pentru sănătate # ObservatorNews
V-aţi întrebat vreodată cât de periculoasă poate fi o sticlă de apă reutilizabilă dacă nu este curăţată corespunzător? Ei bine, experţii au dezvăluit că, indiferent de lichidul cu care sunt umplute, recipientele pot deveni un magnet pentru bacterii. Printre problemele de sănătate care pot apărea se numără durerile de stomac şi iritațiile în gât.
09:00
Practica periculoasă care a luat avânt printre români. Medicii spun că este total neindicat # ObservatorNews
Românii împart un singur medic - "doctor Google". În locul cabinetelor medicale şi al doctorilor specializaţi, oamenii preferă să caute simptomele pe internet şi să se trateze singuri, din confortul casei. YouTube, Facebook sau TikTok au devenit platformele care oferă, practic, prima "consultație". Lucru, de altfel, total neindicat de medici.
09:00
Christopher Eppinger, un tânăr german în vârstă de 31 de ani, a reușit să câștige 250 de milioane de dolari în doar 30 de luni, profitând de haosul creat pe piața mondială a petrolului după invazia Rusiei în Ucraina, scrie Financial Times.
Acum 8 ore
08:40
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care atrage oportunități noi, dar trebuie să fie atentă la bani # ObservatorNews
Horoscop 10 noiembrie 2025. Este o zi favorabilă pentru reflecție asupra scopurilor personale.
08:30
"Doamne, am băut o bere". Intersecţia în care poliţiştii i-au "vânat" pe şoferi cu câini de urmă şi etiloteste # ObservatorNews
Au fost razii aseară în Capitală şi în judeţul Ilfov. Scopul poliţiştilor, ca întotdeauna, a fost să îi prindă pe cei care conduc băuţi sau drogaţi. Iar acţiunile din ultima vreme au avut, se pare, efecte benefice - mulţi dintre cei traşi pe dreapta au trecut cu brio testul. Alţii, însă, au fost prinși pe picior greşit şi au rămas pietoni pentru 90 de zile.
08:30
Un român a murit în Italia, după ce i s-a făcut rău la muncă. A fost găsit inconştient de colegi # ObservatorNews
Încă un muncitor român şi-a găsit sfârşitul pe un şantier din Italia. Bărbatul în vârstă de 54 ani lucra în subsol când i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ.
08:10
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui # ObservatorNews
O crimă cum vedem numai în filme a avut loc în Vaslui. O femeie a anunţat disperată la 112 că sora ei a leşinat şi a implorat medicii să o salveze. Salvatorii au găsit-o, însă, prea târziu. Tot ei au descoperit un detaliu care i-a pus pe gânduri, iar, când au chemat poliţiştii, aceştia din urmă au descoperit că femeia îngrijorată de la telefon ar putea fi, de fapt, o criminală cu sânge rece.
08:10
SONDAJ: Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? # ObservatorNews
Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.
08:10
O femeie de 72 de ani a ars de vie într-o pensiune din Gura Humorului. Alte şapte persoane au fost evacuate # ObservatorNews
O femeie de 72 de ani a ars de vie, dup ce un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, la mansarda unei unități de alimentație publică cu camere de cazare, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava.
08:00
VIDEO. Cum vor arăta monedele euro bulgărești, care vor intra în circulație din 2026 # ObservatorNews
Banca Naţională a Bulgariei a dezvăluit designul viitoarelor sale monede euro, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, scrie Novinite.com.
07:30
A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei # ObservatorNews
Agricultorii români vor tot mai mult sa experimenteze. Acum, exoticul le atrage atenţia. În Maramureş, un tânăr și-a investit toate economiile într-o livadă cu fructe, poate neobişnuite pentru români, iar acum culege primele roade.
Acum 24 ore
22:00
Un fost oligarh rus avertizează: "Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani" # ObservatorNews
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei.
20:40
Motanul Larry, "gardianul" premierilor Marii Britanii, va deveni personaj de film. Care e povestea lui # ObservatorNews
Motanul Larry, angajat de 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci din reşedinţa oficială a premierilor britanici, va deveni vedeta unui film documentar.
20:40
Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy. Taylor Swift nu intră în cursă # ObservatorNews
Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi la Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, speră să câştige cât mai multe trofee, inclusiv pentru Albumul Anului.
20:30
Un taifun devastator a lovit Asia de Sud Est. Sute de oameni au murit, inclusiv salvatori # ObservatorNews
Imagini înfricoşătoare şi o adevărată catastrofă a lăsat în urmă taifunul care a devastat Asia de Sud Est. Aproape 200 de oameni au fost ucişi în ultimele zile de furtuna teribilă şi de inundaţiile provocate în Filipine şi Vietnam.
20:30
Incendiu puternic la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puţin şase persoane au murit # ObservatorNews
Şase oameni au murit într-un un incendiu de proporţii care a distrus un depozit de parfurmuri, în Turcia. Substanţele inflamabile au alimentat flăcările care au cuprins toată clădirea.
20:20
Poliţele RCA, verificate de camerele de supraveghere. Amenda, trimisă direct la adresa proprietarului # ObservatorNews
Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.
20:00
Vânzări record de Black Friday. 3,5 milioane de produse în valoare de aproximativ un miliard # ObservatorNews
Vânzări record de Black Friday. Doar cel mai mare retailer din ţară a avut comenzi de aproape un miliard de lei.
20:00
Cât te costă pregătirea mașinii pentru iarnă în 2025 și ce amendă riști dacă nu o faci # ObservatorNews
Pregătirea maşinii pentru sezonul rece este mai scumpă anul acesta. Prioritatea pentru şoferi este acum montarea anvelopelor de iarnă. Atenţie, însă! Unele tipuri de cauciucuri te lasă fără asigurare CASCO. Mecanicii auto recomandă un control amănunţit al maşinii pentru a evita situaţiile neplăcute.
19:50
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti # ObservatorNews
Senatorul POT, care a minţit în CV că are studii superioare deşi avea doar 10 clase, a fost prins, din nou, la volan fără permis.
19:50
Sfinţii Mihail şi Gavril. 1,5 milioane de români şi-au sărbătorit onomastica: cele mai comandate dulciuri # ObservatorNews
Sărbătoare mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici. Astăzi îi celebrăm pe Sfinţii Mihail şi Gavril. Pe lângă tradiţiile specifice, ziua este plină de mese îmbelşugate în familie, pentru că aproape un milion şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica.
19:40
Crimă după un scenariu de thriller în Vaslui. O femeie a anunţat disperată la 112 că sora ei a leşinat şi a implorat medicii să o salveze. Doctorii au găsit-o, însă, fără suflare, şi au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri.
19:40
Mai puţini soldaţi, mai multe complimente. Trump: "Mie îmi plac românii, sunt un popor grozav" # ObservatorNews
După ce a retras aproape o mie de militari americani de la noi din ţară, Donald Trump ne-a lăudat în Biroul Oval. Cu premierul Ungariei de faţă, liderul de la Casa Albă ne-a transmis că nu avem motive de îngrijorare. Dar nu i-au ieşit calculele. Din discuţii, a rezultat că numărul de trupe americane din România a rămas acelaşi, în ciuda retragerii Diviziei 101 Aeropurtată.
19:30
În ţara noastră încep să se fabrice arme şi muniţii la standarde NATO. O uzină din Braşov a produs primele drone kamikaze, asemănătoare cu cele folosite în războiul din Ucraina. Inginerii au testat cu succes şi Hydra, un sistem de rachete care poate fi montat pe orice vehicul militar sau civil.
19:30
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii # ObservatorNews
Locatarii unui bloc din Galaţi nu mai au linişte de luni de zile din cauza unui vecin violent. Oamenii trec cu frică pe lângă apartamentul său, după ce bărbatul şi-a făcut un obicei din a-i lovi fără niciun motiv. După câteva tâlhării, teroarea s-a extins în tot cartierul. Nimeni nu a îndrăznit să îl înfrunte. Abia după ce o femeie venită în vizită în bloc, lovită şi ea de individ, a depus plângere, bătăuşul a fost dus de poliţişti la Psihiatrie.
19:20
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Nepoata fostului mare antrenor a cântat imnul României # ObservatorNews
Emeric Ienei a fost condus, azi, pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii impresionante. Antrenorul legendar, care a fost şi general de brigadă, a avut parte de onoruri militare, iar imnul naţional a fost cântat chiar de nepoata acestuia. De la înmormântare nu au lipsit jucătorii alături de care Ienei a cucerit Cupa Campionilor în 1986.
18:50
O tornadă a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 400 , distrugând cea mai mare parte a unui oraș din sudul Braziliei, au anunțat sâmbătă autoritățile.
18:40
Scenă dramatică la Piteşti. O şoferiţă a lovit 3 maşini din parcarea teatrului şi s-a oprit în clădire # ObservatorNews
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.
18:30
Stenograme din dosarul de mită de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării: "Poa' să vină și mama DNA-ului" # ObservatorNews
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Isăilă r fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.