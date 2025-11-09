"Nimeni nu se aştepta la aşa ceva". O turistă a ars de vie într-o pensiune mistuită de foc

19:30

Locatarii unui bloc din Galaţi nu mai au linişte de luni de zile din cauza unui vecin violent. Oamenii trec cu frică pe lângă apartamentul său, după ce bărbatul şi-a făcut un obicei din a-i lovi fără niciun motiv. După câteva tâlhării, teroarea s-a extins în tot cartierul. Nimeni nu a îndrăznit să îl înfrunte. Abia după ce o femeie venită în vizită în bloc, lovită şi ea de individ, a depus plângere, bătăuşul a fost dus de poliţişti la Psihiatrie.