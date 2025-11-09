Accident violent în centrul Iașului – O mașină s-a răstunat de mai multe ori (VIDEO)

03:20

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România implementează, în această perioadă, un sistem de apărare împotriva dronelor, care se bazează pe inteligenţa artificială şi care presupune costuri mult mai mici pentru doborârea dronelor decât în cazul acţiunilor clasice, care presupun ridicarea avioanelor de la sol. Sistemul, folosit deja de Ucraina, va fi, în România, interconectat cu celelalte sisteme ale Alianţei Nord Atlantice, scrie News.ro. Articolul Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.