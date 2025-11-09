Un important lider PNL spune că Congresul PSD a fost „un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile”, dar nu vede nicio problemă să guverneze alături de „partidul aflat în dezintegrare morală”

17:50

Consiliul Concurenței nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potențială tranzacție care să vizeze activele din România, a declarat, sâmbătă, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. „Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzareLukoil, tot primesc întrebări. […]