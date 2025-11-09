“Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda

20:30

Dinamo a trecut într-o manieră categorică de Csikszereda, cu 4-0. În ciuda scorului mare, Zeljko Kopic a declarat că au fost şi momente mai puţin bune pentru elevii lui. "După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate […]