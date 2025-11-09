Reţeaua de firme conectată la omul de afaceri austriac Constantin Dănuţ Hanţ, vizată de DNA pentru angajarea fictivă a lui Călin Georgescu
Bursa, 9 noiembrie 2025 15:50
O reţea de firme cu legături internaţionale, conectată la omul de afaceri austriac Constantin Dănuţ Hanţ, este vizată într-un dosar al DNA privind presupusa angajare fictivă a fostului candidat pro-rus la preşedinţie, Călin Georgescu, arată o investigaţie realizată de G4Media şi Info Sud-Est.
• • •
Acum 5 minute
16:10
Veniturile celor mai mari companii din Europa de Sud-Est au scăzut pentru al doilea an consecutiv # Bursa
Veniturile celor mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est (SEE) au scăzut pentru al doilea an consecutiv în 2024, în contextul creşterii economice lente din regiune şi al cererii externe reduse, potrivit clasamentului anual SEE TOP 100 realizat de SeeNews.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că procesul de normalizare a relaţiilor cu Armenia va continua and #8222;în deplină coordonare cu Azerbaidjanul and #8221;, potrivit agenţiei Haber Global.
15:30
15:30
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ironizat duminică pe platforma X campania lansată de Partidul Lege şi Justiţie (PiS) în sprijinul foştilor săi lideri cercetaţi penal, după ce Jarosław Kaczyński, preşedintele formaţiunii, a făcut apel la susţinerea publică a lui Daniel Obajtek, fostul director general al companiei petroliere Orlen, relatează presa poloneză.
Acum 2 ore
15:10
Imagini cu Trump aparent adormit în Biroul Oval au provocat ironii şi reacţii politice în SUA # Bursa
Imagini cu preşedintele american Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unei declaraţii oficiale la Casa Albă au devenit virale în weekend, declanşând o avalanşă de comentarii ironice din partea adversarilor politici, relatează presa internaţională.
15:00
Un tânăr german a câştigat 250 de milioane de dolari din tranzacţii cu petrol după invazia Rusiei în Ucraina # Bursa
Christopher Eppinger, un tânăr german de 31 de ani, a obţinut în doar doi ani şi jumătate profituri personale de peste 250 de milioane de dolari din comerţul cu petrol, profitând de tulburările de pe pieţele energetice declanşate de invazia Rusiei în Ucraina şi de sancţiunile occidentale, potrivit Financial Times.
14:50
Ucraina se confruntaă cu întreruperi majore de curent după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # Bursa
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, după ce atacurile masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice au redus temporar capacitatea de producţie la and #8222;zero and #8221;, a anunţat operatorul de stat Ukrenergo, citat de The Guardian.
14:40
INS: Peste un sfert dintre români s-au aflat în stare de deprivare materială şi socială în 2024 # Bursa
Peste 26% din populaţia României s-a confruntat anul trecut cu deprivare materială şi socială, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de redacţie. Categoriile cele mai afectate au fost persoanele de peste 65 de ani (32,9%), urmate de cele cu vârsta între 50 şi 64 de ani (28,4%) şi copiii (28%).
14:20
Candidatul la funcţia de primar al oraşului Leova, Alexandru Bujorean, a reclamat că persoane necunoscute au tras două focuri de armă în faţa locuinţei sale în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, potrivit unei postări publice pe Facebook.
Acum 4 ore
14:00
Luptătorii Hamas baricadaţi în zona Rafah, aflată sub control israelian, and #8222;nu se vor preda Israelului and #8221;, a transmis duminică aripa armată a grupării, Brigăzile Al-Qassam, cerând mediatorilor străini să găsească o soluţie care să salveze armistiţiul în vigoare de o lună, relatează Reuters.
13:40
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei şi fondator al Jandarmeriei Române, a fost depus duminică, 9 noiembrie, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat duminică la ceremonia solemnă de la Palatul Cotroceni dedicată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei înainte de Unirea din 1859.
13:30
Marea Britanie va trimite experţi şi echipamente în Belgia pentru a contracara dronele suspecte # Bursa
Regatul Unit va trimite experţi şi echipamente militare în Belgia pentru a sprijini autorităţile locale în combaterea apariţiei unor drone care au provocat închiderea temporară a aeroporturilor, a anunţat duminică şeful armatei britanice, Richard Knighton, citat de Reuters.
13:30
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost sesizat pe 8 noiembrie în legătură cu un atac armat produs în metropola turcă, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.
13:30
Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi de trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal trei cetăţeni ucraineni de la linia de frontieră, folosind două motociclete de tip cross, a anunţat duminică Poliţia de Frontieră.
13:30
Bolivia şi Statele Unite vor restabili relaţiile diplomatice, întrerupte din 2008, au anunţat sâmbătă noul preşedinte bolivian Rodrigo Paz şi secretarul de stat adjunct american Christopher Landau, potrivit AFP.
12:50
Gruparea Hamas a anunţat că duminică va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis într-o ambuscadă la Rafah în 2014, după ce rămăşiţele acestuia au fost descoperite într-un tunel din sudul Fâşiei Gaza, relatează France24.
12:20
Doi cetăţeni români au fost răniţi uşor într-un incident armat produs sâmbătă noaptea în piaţa Taksim din Istanbul, a anunţat duminică ministrul de Externe, Oana Ţoiu.
Acum 6 ore
12:10
Japonia emite alertă de tsunami după un cutremur de 6,8 produs în largul coastelor din nord-est # Bursa
Autorităţile japoneze au emis duminică o avertizare de tsunami pentru prefectura Iwate, în nordul ţării, după un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,8 produs în apropierea coastelor insulei Honshu, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit USGS.
12:00
Trei persoane au murit sâmbătă în accidente separate provocate de valurile puternice din Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, potrivit AFP. Insulele Canare, din care face parte şi insula spaniolă, se află în stare de alertă din cauza vânturilor şi a mării agitate.
11:40
Compania americană Pfizer a anunţat finalizarea achiziţiei dezvoltatorului de tratamente pentru obezitate Metsera, pentru o sumă totală de 10 miliarde de dolari, potrivit CNBC. Tranzacţia încheie competiţia acerbă cu rivalul danez Novo Nordisk, care s-a retras din cursă invocând riscuri legale.
11:40
Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu, potrivit Administraţiei Naţionale pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), citată de Reuters.
11:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că societatea are datoria de a respinge ura, prejudecăţile şi discriminarea, reamintind tragediile provocate de regimul fascist.
11:20
China a suspendat interdicţia de export către SUA pentru metalele rare galiu, germaniu şi antimoniu # Bursa
China a anunţat duminică suspendarea interdicţiei de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu şi antimoniu - metale rare esenţiale pentru industria modernă -, potrivit AFP. Măsura, valabilă până la 27 noiembrie 2026, semnalează o nouă etapă de detensionare a relaţiilor bilaterale după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud.
11:20
Zeci de mii de persoane au ieşit sâmbătă în stradă la Lisabona pentru a protesta faţă de modificările propuse la codul muncii, despre care susţin că ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC.
11:00
Rivian a aprobat un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari pentru CEO-ul RJ Scaringe # Bursa
Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru directorul general RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani - un plan inspirat de acordul record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.
11:00
Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru aproape 170 de clienţi dintr-un bloc de pe strada Braşov din Capitală # Bursa
Aproximativ 170 de clienţi casnici şi non-casnici au rămas fără gaze naturale după un incident produs la instalaţia de utilizare a unui bloc de pe strada Braşov nr. 25L, bloc C3, din Bucureşti, a anunţat duminică Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui comunicat al companiei.
10:40
Octavian Berceanu spune că a alertat autorităţile după o propunere privind afaceri cu armament # Bursa
Octavian Berceanu: and #8222;Am informat autorităţile imediat după ce am primit o propunere privind o schemă de afaceri din industria Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a informat autorităţile competente după ce, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire desfăşurată sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect de mediu, întâlnire care s-a încheiat cu o propunere de implicare într-o schemă de afaceri vizând industria de armament. Declaraţiile vin în contextul apariţiei numelui său într-un dosar DNA, în calitate de martor.ade armament and #8221;
10:20
Guvernul german urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare în valoare de peste 3,47 miliarde de dolari, care include cumpărarea a 20 de elicoptere uşoare de luptă produse de Airbus SE, potrivit unui document guvernamental citat de Bloomberg News.
Acum 8 ore
10:10
Un bărbat din Chicago a deschis focul, sâmbătă, asupra agenţilor Patrulei de Frontieră a SUA în timpul unei operaţiuni de control al imigraţiei, potrivit Departamentului Securităţii Interne (DHS), citat de Reuters. Autorităţile au anunţat că suspectul, aflat la volanul unui Jeep negru, este încă în libertate.
10:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, subliniind importanţa unei comunicări directe între Moscova şi Washington, a relatat agenţia rusă RIA.
10:00
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că Statele Unite ar putea reduce până la 20% din zborurile interne dacă blocajul guvernamental nu se încheie curând, potrivit Reuters. Companiile aeriene americane se confruntă deja cu restricţii fără precedent impuse de autorităţi, în contextul absenteismului crescut al controlorilor de trafic aerian.
09:50
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a publicat materialele informative care prezintă designul oficial al monedelor euro ce vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Novinite.com. Iniţiativa face parte din campania de informare publică privind adoptarea monedei unice europene.
09:50
Orban a obţinut scutire temporară de la sancţiunile SUA, în schimbul unui acord energetic costisitor # Bursa
Vizita premierului ungar Viktor Orban la Washington s-a încheiat cu un aparent succes diplomatic: o scutire de un an de la sancţiunile americane privind importurile de petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia - dar şi cu un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC.
09:30
Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), potrivit unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a guvernului săptămâna viitoare, relatează NewsMaker.
09:30
Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului din Belgia, potrivit CNN. Biroul de presă al Sfântului Scaun a descris întâlnirea drept and #8222;profundă şi dureroasă and #8221;, menţionând că aceasta s-a desfăşurat and #8222;într-un spirit de apropiere, ascultare şi dialog and #8221;.
Acum 24 ore
22:00
ONU a cerut Germaniei să îşi majoreze bugetul pentru ajutorul umanitar, avertizând că reducerea fondurilor ar putea genera un nou val de refugiaţi către Europa, transmite DPA.
21:40
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare antiaeriană ale Rusiei, un S-400 and #8222;Triumf and #8221; evaluat la aproximativ 960 de milioane de lire sterline, a fost distrus de forţele speciale ucrainene în Crimeea ocupată, potrivit mass-media.
21:10
Guvernul de coaliţie al Germaniei intenţionează să reexamineze politicile comerciale faţă de China, inclusiv în domeniile energiei, importurilor de materii prime şi investiţiilor chineze în infrastructura critică, şi va înfiinţa un comitet de experţi care va raporta periodic parlamentului, transmite Reuters.
20:50
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că se lucrează la ordinul preşedintelui Vladimir Putin privind pregătirea unor propuneri pentru un posibil test nuclear al Rusiei, a relatat agenţia TASS, citată de Reuters.
20:20
Activitatea punctelor de control de la graniţa cu Ucraina a fost reluată sâmbătă, după ce autorităţile ucrainene au remediat o defecţiune tehnică ce a dus la suspendarea temporară a trecerilor de frontieră, a anunţat Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, potrivit presei ucrainiene.
20:20
Un recrut aflat în stare de ebrietate a încercat să evadeze dintr-un centru militar şi a ajuns la spital # Bursa
Un incident neobişnuit a avut loc sâmbătă, în oraşul ucrainean Ternopil, unde un tânăr aflat în stare de ebrietate a încercat să fugă dintr-un centru de înrolare militară şi a fost transportat ulterior la spital, relatează presa ucrainiană.
20:20
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că este ţinta unei campanii masive de dezinformare, acuzând PSD şi AUR că finanţează o reţea de fake news-uri menită să îi afecteze imaginea în campania electorală.
20:10
Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, potrivit Politico. Hodorkovski a afirmat că Rusia va avea nevoie de and #8222;zeci de ani and #8221; pentru a depăşi naraţiunea imperialistă cultivată de Vladimir Putin.
19:50
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a confirmat sâmbătă că va participa la Marşul Independenţei, programat pe 11 noiembrie la Varşovia, şi i-a îndemnat pe cetăţeni să i se alăture pentru a celebra unitatea naţională, conform presei poloneze.
19:30
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulîga, viceministru al apărării, în funcţia de secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters.
19:20
Mark Rutte: Exerciţiul nuclear NATO confirmă soliditatea descurajării Alianţei în faţa Rusiei # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul nuclear anual desfăşurat la începutul lunii noiembrie a demonstrat and #8222;credibilitatea absolută and #8221; a capacităţii de descurajare a Alianţei în faţa ameninţărilor Rusiei, relatează Reuters.
19:10
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, se află la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri dedicate cooperării economice şi digitale între cele două ţări, potrivit unei postări publicate de oficial pe Facebook.
19:10
Ministerul Mediului consultă piaţa pentru campania naţională de informare privind gestionarea deşeurilor # Bursa
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii destinate campaniei naţionale de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene, potrivit unui comunicat al instituţiei.
