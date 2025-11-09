Bărbatul din Teleorman care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, dar a fost lăsat liber
ObservatorNews, 9 noiembrie 2025 15:50
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că după ce tânăra de 25 de ani a obţinut ordin de protecţie, el a continuat să ameninţe atât pe ea cât şi pe membri ai familiei sale, însă tânăra nu a fost de acord să i se monteze agresorului sistem electronic de monitorizare.
Acum 15 minute
16:00
Peste un milion de oameni, evacuaţi din calea super-taifunului Fung-wong din Filipine # ObservatorNews
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari.
16:00
Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan spune, duminică, în alocuțiunea susținută în Sala Unirii, că românii sunt încă sub influența modului în care regimul comunist "ne-a influențat modul în care percepem istoria" și că trebuie să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
Ucraina în beznă. Alimentarea cu energie electrică ar urma să fie întreruptă până la 16 ore pe zi # ObservatorNews
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a ţării la "zero".
15:30
Un bărbat s-a prăbuşit cu o parapantă, duminică după amiază, în zona localităţii Rimetea. Primele date arată că acesta este conştient, însă cu multiple traumatisme.
15:20
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.
15:20
Un bărbat şi fiica sa au fost arestaţi după ce au răpit de pe stradă o femeie, în Dâmboviţa. Cine e victima # ObservatorNews
Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.
Acum 2 ore
15:00
Vremea de mâine 10 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Minime, între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea va fi în general închisã, în cea mai mare parte a ţãrii, temperaturile vor scădea. Iată prognoza meteo de mâine 10 noiembrie.
14:40
300.000 de euro pentru o viaţă distrusă. Un spital din Craiova, bun de plată pentru doi părinţi # ObservatorNews
O greşeală medicală a nenorocit un bebeluş, în urmă cu 7 ani, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Iar acum, părinţii au primit o decizie definitivă în instanţă - vor fi despăgubiţi cu 300 de mii de euro. Imediat după ce fetiţa lor s-a născut, o asistentă i-a administrat o perfuzie greşită. Apoi, a fost infectată şi cu bacteria E coli. Copilul a rămas cu sechele pe viaţă.
14:30
O dronă rusească a urmărit-o pe Angelina Jolie în timpul vizitei în Ucraina: "Auzi un zumzet slab din cer" # ObservatorNews
Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie a descris cum a fost nevoită să aștepte în timp ce o dronă zbura deasupra ei în timpul recentei sale călătorii în regiunile Nikolaev și Herson, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc pe linia frontului.
14:20
Nicuşor Dan, la repatrierea rămăşiţelor domnitorului Ghyka: E vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului # ObservatorNews
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei, a ajuns la Cotroceni. Până diseară, la ora 20, oamenii pot veni să-i aducă un omagiu celui care şi-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale, a introdus învățământul obligatoriu si a înființat Jandarmeria Română.
14:20
"Nimeni nu se aştepta la aşa ceva". O turistă a ars de vie într-o pensiune mistuită de foc # ObservatorNews
Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Pompierii au intervenit imediat să stingă flăcările, însă, din păcate, pentru o turistă de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Alte şapte persoane au reuşit să scape. Pensiunea nu deţinea autorizaţie ISU, pentru că nu avea nevoie, dar, cu toate acestea, fusese sancţionată pentru mai multe nereguli.
Acum 4 ore
13:40
"A urmărit-o mereu până a găsit-o". Mihaela a murit cu protecţia în mână. Filmul crimei din Teleorman # ObservatorNews
O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a murit, de ziua ei, cu ordinul de protecţie în mână. Soţul de care se despărţise a urmărit-o până în faţa unei biserici din Teleorman, unde a înjunghiat-o de mai multe ori. Scenele de groază s-au derulat în faţa băieţelului lor, de doar 3 ani. Rudele susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, şi că autorităţile ridicau din umeri atunci când erau alertate.
13:40
Marius Isăilă, arestat în dosarul "Mită la MApN". Reacţia lui Octavian Berceanu, după apariţia stenogramelor # ObservatorNews
Apar noi detalii din dosarul de corupţie care vizează Ministerul Apărării şi în care fostul senator PSD Marius Isăilă a fost arestat. Denunţător în acest dosar, fostul şef al Gărzii de Mediu, a reacţionat după ce în spaţiul public au apărut interceptările dintre el şi fostul parlamentar.
13:30
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad # ObservatorNews
O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Prodana a dat peste un craniu care părea a fi uman. Speriată, aceasta a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid împânzită de polițiști și criminaliști.
13:10
Momentul în care valurile uriaşe spulberă o faleză şi aruncă în apă 10 turişti, în Tenerife. O femeie a murit # ObservatorNews
O plimbare pe digul din Puerto Cruz, Tenerife, s-a încheiat tragic pentru turiştii care admirau marea.
13:00
Un şofer care fugea de poliţie a intrat cu maşina într-un bar din Florida. Sunt 4 morţi şi 11 răniţi # ObservatorNews
15 oameni care se aflau într-un local din Florida au fost luaţi pe sus de maşina unui şofer care fugea de poliţie.
12:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 9 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
12:30
Două persoane au murit și alta este în stare gravă într-un accident în care au fost implicate duminică două autovehicule pe DN 56, în județul Dolj.
12:30
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează. Când se va putea circula cel mai devreme pe noul lot # ObservatorNews
Veşti bune pentru şoferi! Lucrările pentru lotul Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania se apropie de final. Cât de curând se va putea circula pe o distanță de 133 km.
12:20
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă, ministrul de Externe Oana Ţoiu. Cei doi făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.
Acum 6 ore
12:00
Nuntă pe 2 roţi la Cluj. Adriana şi Cosmin s-au căsătorit alături de prietenii din comunitatea moto # ObservatorNews
Zeci de motociclişti din Cluj au transformat oraşul într-o paradă a bucuriei! Cu toţii au celebrat dragostea a doi dintre ei, care au spus "da" unei vieţi împreună. Cu motoarele turate, i-au condus până la altar într-un convoi care a întors toate privirile.
11:40
Lavrov a reapărut în public după zvonuri privind dizgrația sa la Kremlin. E pregătit de discuții cu Rubio # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit sâmbătă în atenția publică, făcând primele declarații după o absență de câteva zile care a stârnit speculații că ar fi căzut în dizgraţia Kremlinului. Lavrov a declarat într-un interviu pentru presa rusă că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă.
11:20
Fată de 14 ani, vândută pe 5.000€ şi 5 sticle de băutură. A fost găsită cerşind pentru noua familie, în Spania # ObservatorNews
Părinți cu inimă de piatră din Spania și-au vândut fiica de doar 14 ani unei alte familii, contra sumei de 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și alimente de bază, ca să fie forțată într-o căsătorie pe care nu și-o dorea, transformându-i copilăria într-un coșmar.
11:00
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe # ObservatorNews
Cândva s-au iubit, iar din povestea lor de iubire s-au născut trei copii. Apoi, viaţa a devenit un coşmar pentru Mihaela alături de Gigi. Era bătută cu bestialitate, aşa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic şi a decis să plece.
10:40
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan reafirmă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, 9 noiembrie, angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.
10:30
Rusia, pe punctul de a cuceri oraşul Pokrovsk. Pentru Putin ar fi o victorie simbolică, dar cu un cost uriaş # ObservatorNews
Armata rusă pare să fie pe punctul de a cuceri, în sfârșit, orașul ucrainean Pokrovsk, o victorie simbolică pe care președintele Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni. Dar cu un cost uriaş, scrie CNN.
10:20
Fraudă în numele unui medic brăilean. Mai mulţi oameni au rămas fără bani, după ce şi-au împrumutat prietenul # ObservatorNews
Atenție la mesajele primite pe WhatsApp de la cunoscuți sau prietenii din agenda telefonică! Mai mulți brăileni aproape că au rămas fără bani după ce au primit mesaje de la medicul de familie în care aceasta le cerea sume mari pentru o perioada scurtă de timp. Evident, mesajele erau false. Contul medicului fusese spart, iar escrocii încercau să păcălească oamenii de bună credință.
Acum 8 ore
09:40
Momentul critic în care un elicopter se izbește de o stâncă, înainte de a se prăbuşi în Daghestan # ObservatorNews
Cinci persoane au murit după ce un elicopter rusesc s-a prăbuşit în Daghestan.
09:20
Cât de periculoase pot fi sticlele de apă reutilizabile care nu sunt spălate. Riscurile pentru sănătate # ObservatorNews
V-aţi întrebat vreodată cât de periculoasă poate fi o sticlă de apă reutilizabilă dacă nu este curăţată corespunzător? Ei bine, experţii au dezvăluit că, indiferent de lichidul cu care sunt umplute, recipientele pot deveni un magnet pentru bacterii. Printre problemele de sănătate care pot apărea se numără durerile de stomac şi iritațiile în gât.
09:00
Practica periculoasă care a luat avânt printre români. Medicii spun că este total neindicat # ObservatorNews
Românii împart un singur medic - "doctor Google". În locul cabinetelor medicale şi al doctorilor specializaţi, oamenii preferă să caute simptomele pe internet şi să se trateze singuri, din confortul casei. YouTube, Facebook sau TikTok au devenit platformele care oferă, practic, prima "consultație". Lucru, de altfel, total neindicat de medici.
09:00
Christopher Eppinger, un tânăr german în vârstă de 31 de ani, a reușit să câștige 250 de milioane de dolari în doar 30 de luni, profitând de haosul creat pe piața mondială a petrolului după invazia Rusiei în Ucraina, scrie Financial Times.
08:40
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care atrage oportunități noi, dar trebuie să fie atentă la bani # ObservatorNews
Horoscop 10 noiembrie 2025. Este o zi favorabilă pentru reflecție asupra scopurilor personale.
08:30
"Doamne, am băut o bere". Intersecţia în care poliţiştii i-au "vânat" pe şoferi cu câini de urmă şi etiloteste # ObservatorNews
Au fost razii aseară în Capitală şi în judeţul Ilfov. Scopul poliţiştilor, ca întotdeauna, a fost să îi prindă pe cei care conduc băuţi sau drogaţi. Iar acţiunile din ultima vreme au avut, se pare, efecte benefice - mulţi dintre cei traşi pe dreapta au trecut cu brio testul. Alţii, însă, au fost prinși pe picior greşit şi au rămas pietoni pentru 90 de zile.
08:30
Un român a murit în Italia, după ce i s-a făcut rău la muncă. A fost găsit inconştient de colegi # ObservatorNews
Încă un muncitor român şi-a găsit sfârşitul pe un şantier din Italia. Bărbatul în vârstă de 54 ani lucra în subsol când i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ.
Acum 12 ore
08:10
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui # ObservatorNews
O crimă cum vedem numai în filme a avut loc în Vaslui. O femeie a anunţat disperată la 112 că sora ei a leşinat şi a implorat medicii să o salveze. Salvatorii au găsit-o, însă, prea târziu. Tot ei au descoperit un detaliu care i-a pus pe gânduri, iar, când au chemat poliţiştii, aceştia din urmă au descoperit că femeia îngrijorată de la telefon ar putea fi, de fapt, o criminală cu sânge rece.
08:10
SONDAJ: Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? # ObservatorNews
Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.
08:10
O femeie de 72 de ani a ars de vie într-o pensiune din Gura Humorului. Alte şapte persoane au fost evacuate # ObservatorNews
O femeie de 72 de ani a ars de vie, dup ce un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, la mansarda unei unități de alimentație publică cu camere de cazare, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava.
08:00
VIDEO. Cum vor arăta monedele euro bulgărești, care vor intra în circulație din 2026 # ObservatorNews
Banca Naţională a Bulgariei a dezvăluit designul viitoarelor sale monede euro, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, scrie Novinite.com.
07:30
A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei # ObservatorNews
Agricultorii români vor tot mai mult sa experimenteze. Acum, exoticul le atrage atenţia. În Maramureş, un tânăr și-a investit toate economiile într-o livadă cu fructe, poate neobişnuite pentru români, iar acum culege primele roade.
Acum 24 ore
22:00
Un fost oligarh rus avertizează: "Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani" # ObservatorNews
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei.
20:40
Motanul Larry, "gardianul" premierilor Marii Britanii, va deveni personaj de film. Care e povestea lui # ObservatorNews
Motanul Larry, angajat de 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci din reşedinţa oficială a premierilor britanici, va deveni vedeta unui film documentar.
20:40
Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy. Taylor Swift nu intră în cursă # ObservatorNews
Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi la Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, speră să câştige cât mai multe trofee, inclusiv pentru Albumul Anului.
20:30
Un taifun devastator a lovit Asia de Sud Est. Sute de oameni au murit, inclusiv salvatori # ObservatorNews
Imagini înfricoşătoare şi o adevărată catastrofă a lăsat în urmă taifunul care a devastat Asia de Sud Est. Aproape 200 de oameni au fost ucişi în ultimele zile de furtuna teribilă şi de inundaţiile provocate în Filipine şi Vietnam.
20:30
Incendiu puternic la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puţin şase persoane au murit # ObservatorNews
Şase oameni au murit într-un un incendiu de proporţii care a distrus un depozit de parfurmuri, în Turcia. Substanţele inflamabile au alimentat flăcările care au cuprins toată clădirea.
20:20
Poliţele RCA, verificate de camerele de supraveghere. Amenda, trimisă direct la adresa proprietarului # ObservatorNews
Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.
20:00
Vânzări record de Black Friday. 3,5 milioane de produse în valoare de aproximativ un miliard # ObservatorNews
Vânzări record de Black Friday. Doar cel mai mare retailer din ţară a avut comenzi de aproape un miliard de lei.
20:00
Cât te costă pregătirea mașinii pentru iarnă în 2025 și ce amendă riști dacă nu o faci # ObservatorNews
Pregătirea maşinii pentru sezonul rece este mai scumpă anul acesta. Prioritatea pentru şoferi este acum montarea anvelopelor de iarnă. Atenţie, însă! Unele tipuri de cauciucuri te lasă fără asigurare CASCO. Mecanicii auto recomandă un control amănunţit al maşinii pentru a evita situaţiile neplăcute.
19:50
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti # ObservatorNews
Senatorul POT, care a minţit în CV că are studii superioare deşi avea doar 10 clase, a fost prins, din nou, la volan fără permis.
19:50
Sfinţii Mihail şi Gavril. 1,5 milioane de români şi-au sărbătorit onomastica: cele mai comandate dulciuri # ObservatorNews
Sărbătoare mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici. Astăzi îi celebrăm pe Sfinţii Mihail şi Gavril. Pe lângă tradiţiile specifice, ziua este plină de mese îmbelşugate în familie, pentru că aproape un milion şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica.
