Unilever retrage din magazine mai multe pachete din sortimentele Knorr şi Delikat. Ce produse sunt vizate și ce trebuie să facă cei care le-au cumpărat
HotNews.ro, 9 noiembrie 2025 15:50
Unilever anunță că a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, compania explicând că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
16:10
VIDEO „Austeritatea nu a fost o alegere. E pură aritmetică”, spune consilierul onorific al premierului. Ce crede Ionuț Dumitru despre o eventuală nouă creștere de TVA, piața imobiliară și cum să te aperi de inflație # HotNews.ro
Fostul președinte al Consiliului Fiscal, în prezent economist-șef al Raiffeisen Bank și consilier onorific al premierului, Ionuț Dumitru, avertizează că România se află într-o zonă fiscală periculoasă, cu deficite cronice și reforme amânate de prea…
Acum 15 minute
16:00
Un bărbat a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea, informează Agerpres. „Echipajul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Aiud intervine în cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea…
16:00
Autorul crimei din Teleorman fusese reclamat că o răpise şi violase pe soția lui, dar a fost lăsat în libertate, deși încălcase ordinul de protecție # HotNews.ro
Bărbatul care a ucis-o pe soția lui chiar în fața copilului lor mic, pe o stradă din localitatea Beciu, judeţul Teleorman, avea ordin de protecție pe numele lui, care îi interzicea să se apropie de femeie. În…
Acum 30 minute
15:50
Unilever retrage din magazine mai multe pachete din sortimentele Knorr şi Delikat. Ce produse sunt vizate și ce trebuie să facă cei care le-au cumpărat # HotNews.ro
Unilever anunță că a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, compania explicând că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente…
Acum o oră
15:40
Sistemul energetic al Ucrainei, grav afectat de atacurile recente. Capacitatea de generare „a scăzut la zero”, anunță un oficial din domeniu # HotNews.ro
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus…
Acum 2 ore
15:10
VIDEO Imagini virale cu Trump care se străduiește să rămână cu ochii deschiși la o conferință din Biroul Oval # HotNews.ro
Imagini care îl surprind pe președintele american Donald Trump cu ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, relatează CNN. Trump a…
15:00
Peste 2.500 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile în SUA, iar situația devine și mai dificilă # HotNews.ro
Marile companii aeriene au intrat duminică în a treia zi de reducere a numărului de zboruri impusă de Guvernul american, după ce vineri și sâmbătă au fost anulate peste 2.500 de curse iar aproape 14.000…
14:40
Supra-calificarea la job. Sau când un inginer, un sociolog și un profesor se întâlnesc într-un supermarket. Ca vânzători # HotNews.ro
Adrian Dobrescu este din Dâmbovița. A terminat sociologia dar nu și-a găsit job imediat după facultate. A zis că nu-i nicio grabă, poate aștepta „activ” câteva luni, căutându-și de lucru. Dar după o jumătate de…
14:40
VIDEO Exercițiu NATO în Alba: Militarii au construit în aproximativ 15 minute un pod plutitor peste Mureş # HotNews.ro
Militari români, francezi şi portughezi au avut duminică, la Sântimbru, județul Alba, un exercițiu în cadrul căruia au testat interoperabilitatea și rapiditatea în construirea de poduri și trecerea forțelor peste râul Mureș. Antrenamentul a avut loc…
14:30
Clădirea din București parcă ruptă din “Urzeala Tronurilor”. Tainele Casei Lipizer, cea mai veche reședință de arhitect din oraș # HotNews.ro
În vechiul Cartier Evreiesc al Bucureștilor, Casa Lipizer sau Casa Breslelor te vrăjește de la prima privire. Împodobită cu statuete misterioase înfățișând, pe fațadă, tineri meșteșugari din evul mediu, te duce cu gândul la castele,…
Acum 4 ore
14:10
Armata britanică trimite experți și echipamente după ce Belgia i-a cerut să o ajute în cazul dronele care apar lângă aeroporturi # HotNews.ro
Marea Britanie trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea dronelor care au dus la închiderea temporară a mai multor aeroporturi, a anunțat duminică șeful armatei britanice, potrivit Reuters. În ultima săptămână,…
14:10
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru la ceremonia închinată domnitorului Ghyka, la Palatul Cotroceni # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat duminică la ceremonia închinată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ale cărui rămășițe au fost depuse în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Președintele a rostit un scurt discurs lângă…
13:40
Nou caz de femicid în România: Tânără de 25 de ani, ucisă de soț în fața copilului lor cel mic pe o stradă în Teleorman # HotNews.ro
O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii a fost ucisă de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman, potrivit poliției și presei locale. Ce spune Poliția despre crima…
13:30
El este tânărul misterios elegant din fotografia care a făcut înconjurul lumii, după jaful de la Luvru # HotNews.ro
Numeroase întrebări și teorii au apărut despre cine este omul îmbrăcat elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru din Paris, la câteva ore după jaful care a uimit lumea. Associated Press, care…
13:00
Pericol pentru armistițiul din Gaza: Luptătorii Hamas baricadați în Rafah nu vor să se predea # HotNews.ro
Luptătorii Hamas baricadați în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda Israelului, a transmis duminică aripa armată a grupării, cerând mediatorilor străini să găsească o soluție la criza care pune în…
12:40
Antreprenorii contabili cer majorarea la 500 lei a sumei scutite de taxe la salariul minim, dacă acesta va crește din 2026 # HotNews.ro
Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACR) atrage atenția, vineri, că o majorare a salariului minim brut în anul 2026, în absența unor măsuri de relaxare fiscală, ar conduce la o creștere…
Acum 6 ore
12:10
Vom vedea sute de eoliene pe Marea Neagră? Ce fac România, Bulgaria și ce spun pescarii # HotNews.ro
România are în vigoare, încă de anul trecut, un cadru legislativ pentru dezvoltarea energiei eoliene în Marea Neagră. Guvernul încă este într-o fază de început pentru identificarea perimetrelor care ar urma să fie concesionate. În…
11:50
„Divorțul de aeroport” este cea mai bună metodă pentru o vacanță relaxată și „secretul unei relații reușite”, spun cei care recurg la el / Experții au explicat de ce # HotNews.ro
„Divorțul de aeroport” este o tactică – botezată astfel de un jurnalist britanic de travel – prin care un cuplu care pleacă în vacanță cu avionul se desparte pentru perioada de dinainte de îmbarcare ca…
11:50
Doi români care se aflau în vizită la Istanbul au fost răniți „ușor” în urma unui atac armat care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în piața Taksim, anunță duminică ministra de…
11:40
Doi frați din Maramureş care au adus pe motociclete ucraineni în țară, arestați pentru trafic de migranți # HotNews.ro
Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte au fost arestați pentru trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal ucraineni de la linia de frontieră cu două motociclete de tip cross, în schimbul a sute…
11:20
VIDEO Trei oameni au murit în faimoasa insulă Tenerife din cauza valurilor uriașe. Dezastru în Puerto de la Cruz # HotNews.ro
Trei persoane au murit sâmbătă în Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, în accidente separate provocate de valuri neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică spaniolă,…
11:20
Agenția meteorologică din Japonia (JMA) a emis duminică o alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 6,8 în largul coastei de nord-est a țării, transmite France Presse. Cutremurul s-a produs la ora 17:03…
10:50
SuperLiga: Un puști minune a vorbit de interesul mai multor echipe mari din campionat pentru el. ”Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine” # HotNews.ro
Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş, a făcut mai multe declarații după înfrângerea suferită sâmbătă seară de piteşteni, 0-2, în deplasare, cu Rapid, inclusiv despre interesul mai multor echipe din SuperLiga…
10:50
Nou semn de bunăvoință al Beijingului după întâlnirea Xi-Trump: China dă liber la exportul a trei metale rare către SUA / La ce sunt folosite acestea # HotNews.ro
Nou semn de calmare a tensiunilor pe relația Beijing – Washington după întâlnirea Trump-Xi de săptămâna trecută: China a anunțat duminică faptul că a suspendat interdicția de export către Statele unite a trei metale rare…
10:40
O femeie din Hunedoara și-a reclamat la Poliție soțul că a violat-o, iar bărbatul a fost arestat # HotNews.ro
Un bărbat din localitatea Simeria a fost arestat preventiv după ce şi-a violat soţia, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara. Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost reclamat…
10:30
Ilie Bolojan: „Astăzi, fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune, într-un mesaj transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că „ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”. „Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului…
Acum 8 ore
10:10
După zvonurile privind tragerea sa pe linie moartă, Lavrov reapare și anunță că a primit un mesaj de la americani și e gata să se întâlnească cu Rubio # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Statele Unite l-au informat prin canale diplomatice că analizează propunerea președintelui Vladimir Putin de a menține linitele prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice…
10:00
Cum a reușit un tânăr de 31 de ani să facă 250 de milioane de dolari în 30 de luni. Totul a început după invazia în Ucraina # HotNews.ro
Christopher Eppinger, un tânăr de 31 de ani originar din Germania, a obținut, în 30 de luni, profituri personale de peste 250 de milioane de dolari. Tânărul și-a făcut avere pe fondul tulburărilor de pe…
09:30
VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Lisabona contra contra unei măsuri „nedrepte și viclene” # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă la Lisabona împotriva planului guvernului de centru-dreapta de a modifica legislația muncii, transmite Reuters. Cel mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, care a organizat protestul, a acuzat…
09:00
Tragerile LOTO de duminică, 9 noiembrie 2025. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în…
08:50
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, relatează Novinite.com, citată de News.ro. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de…
08:50
România are politici gata scrise. Doar că statul refuză să le citească, spune un expert în energie # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat recent ideea ca firmele și societatea civilă să vină cu politici publice „gata scrise”, pe care statul să le poată adopta direct. O propunere logică și eficientă, dar în…
08:50
VIDEO „Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați # HotNews.ro
Filipine a evacuat deja peste 100.000 de locuitori din regiunile estice și nordice în condițiile în care Fung-wong s-a transformat duminică într-un super-taifun înainte să ajungă în acest arhipelag, unde este așteptat să lovească la…
08:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023. Citește mai mult pe Profit.ro
08:20
Viitorii refugiații climatici cer ONU să le recunoască calitatea de națiune, chiar dacă pământul lor va fi acoperit de ape # HotNews.ro
Creșterea neîncetată a oceanelor și mărilor ar putea șterge de pe hartă insule precum Maldivele sau Tuvalu. Ce soartă îi așteaptă pe locuitorii acestor teritorii?, avertizează malaymail.com. Scenariul nu mai aparține domeniului science-fiction. Schimbările climatice…
08:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului, județul Suceava. O femeie de 72 de ani a fost găsită de către pompieri carbonizată, anunță ISU Suceava. Incendiul a fost anunţat…
Acum 12 ore
08:00
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor # HotNews.ro
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit sâmbătă seara în Statele Unite pentru o vizită oficială, prima de acest fel de la independența țării în 1946. Această călătorie istorică are loc la doar câteva zile după…
08:00
Rămășițele domnitorului Ghyka, depuse duminică în Sala Unirii de la Cotroceni / Care sunt regulile de acces # HotNews.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi depuse duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Acestea au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate la…
07:40
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean # HotNews.ro
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters. Loviturile au venit…
07:10
SuperLiga: Laude pentru Rapid, după succesul care a dus echipa lui Gâlcă pe primul loc . „Nu vezi atât de des un jucător cu viziunea lui” # HotNews.ro
Ovidiu Herea a lăudat Rapidul şi a comparat-o cu un atlet de cursă lungă, după victoria obţinută de giuleşteni sâmbătă seară cu FC Argeş, 2-0, în Superliga, scrie Orange Sport. Fostul fotbalist a rostit cuvinte…
07:10
Trump participă la o altă petrecere extravagantă la Mar-a-Lago, în timp ce mii de oameni apelează la băncile de alimente # HotNews.ro
Imagini cu președintele au fost distribuite vineri pe rețelele de socializare de invitații la evenimentul fastuos, care a inclus un meniu cu trei feluri de mâncare: file de vită, sos dauphinoise cu trufe, scoici rumenite…
07:00
Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă”, regretă un recent episod care a stârnit un scandal public # HotNews.ro
Numirea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu a provocat discuții pe multe planuri. Co-preşedinta ONG-ului „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a fost întrebată de HotNews cum comentează și de ce nu a luat atitudine în fața valului…
07:00
Performance Comănescu de reinterpretare a acțiunilor Rostopasca, în atelierul artistului/ galerie foto # HotNews.ro
Artistul Nicolae Comănescu, cunoscut și ca unul dintre inițiatorii colectivului Rostopasca, își „somează” prietenii să-i aducă haine pentru a le face portretele. Pe un cadru de lemn, artistul capsează veștminte reciclate (pot fi prosoape, cămăși,…
Acum 24 ore
00:00
VIDEO Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește în Daghestan. La bord se aflau angajați ai unei fabrici de armament # HotNews.ro
Un elicopter rusesc de tip Ka-226 s-a prăbușit în regiunea Daghestan, cinci persoane pierzându-și viața, printre care patru angajați de la Uzina Electromecanică Kizlyar (KEMZ), după cum a informat compania sâmbătă, relatează The Kyiv Independent.…
8 noiembrie 2025
23:00
Ungaria susține că exceptarea sa de la sancțiunile americane contra petrolului și gazelor rusești nu este temporară: „Se aplică pe termen nelimitat” # HotNews.ro
Ungaria a susținut sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase…
23:00
Operațiune de amploare împotriva Statului Islamic în Siria. Raidurile survin înaintea întâlnirii dintre Trump și președintele al-Sharaa # HotNews.ro
Siria a declanșat o operațiune preventivă împotriva unor celule ale Statului Islamic, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, citat de Reuters. Forțele de securitate siriene au întreprins 61…
22:30
Roma face apel la Washington să găsească o soluţie, după ce personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului # HotNews.ro
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian…
22:10
Preşedintele bolivian de centru-dreapta Rodrigo Paz a depus jurământul sâmbătă, prilej cu care a promis că Bolivia nu va mai fi „niciodată izolată” de lume, întorcând astfel o pagină după 20 de ani de guvernare…
22:00
INTERVIU. „Donatorilor din Rusia le este frică să ne sprijine”. De ce s-a închis organizația din Rusia care a ajutat peste 10.000 de victime ale violenței domestice # HotNews.ro
Cunoscuta organizație „Nu violenței” din Rusia, care ajută victimele violenței domestice, a anunțat că-și încetează misiunea după ce a fost declarată „agent străin”, de către autoritățile de la Moscova. „Activitatea a devenit imposibilă, din cauza…
21:50
Coreea de Nord a transmis sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după efectuarea unui test cu rachetă balistică, denunţat atât de Statele Unite, cât şi de Coreea…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.