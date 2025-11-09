Autostrada Moldovei A7. Cum arată loturile care vor mai fi deschise până la finalul anului

17:00

Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient. "Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft.