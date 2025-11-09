Dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra: din Africa în Balcani, apoi în inima alegerilor din România
PSNews.ro, 9 noiembrie 2025 15:50
Un lanț modular de recrutare, instruire și operațiuni a legat războiul din Congo de taberele din Balcani și de tentativele de subminare a voturilor și a ordinii constituționale în Europa de Est. Aceeași oameni – pregătiți de foști instructori Wagner – au fost rotiți între teatre de război, sabotaj electoral și planuri de lovitură de
Acum 30 minute
15:50
Spitalul Județean Craiova, obligat să plătească 300.000 de euro despăgubiri după ce un copil a fost infectat cu E.coli # PSNews.ro
Spitalul Județean de Urgență din Craiova trebuie să plătească daune unei familii, după ce fetița lor a fost infectată cu bacteria E.coli. Infecția s-a produs în urma unei erori comise de o asistentă, scrie Digi24. Fetița s-a născut în anul 2018 la maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Craiova. La câteva zile după naștere au apărut și
15:50
Fostul premier Adrian Năstase a publicat pe Facebook sâmbătă, 8 noiembrie, un articol despre Congresul PSD de vineri, la care a fost invitat și a participat. Acesta a distribuit articolul, publicat pe blogul său personal, unde a folosit un limbaj dur în răspunsurile către urmăritorii săi care lansau atacuri. Năstase a relatat că a participat la
15:50
Dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra: din Africa în Balcani, apoi în inima alegerilor din România # PSNews.ro
Un lanț modular de recrutare, instruire și operațiuni a legat războiul din Congo de taberele din Balcani și de tentativele de subminare a voturilor și a ordinii constituționale în Europa de Est. Aceeași oameni – pregătiți de foști instructori Wagner – au fost rotiți între teatre de război, sabotaj electoral și planuri de lovitură de
15:50
Tot mai mulți părinți sunt îngrijorați de efectele inteligenței artificiale, pe fondul creșterii rapide a numărului de copii care interacționează cu chatbot-uri. Potrivit grupului britanic Internet Matters, numărul copiilor care folosesc ChatGPT s-a dublat din 2023, iar două treimi dintre tinerii între 9 și 17 ani au interacționat cu un chatbot AI, cele mai populare
15:50
Autostrada Moldovei A7. Cum arată loturile care vor mai fi deschise până la finalul anului # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat săptămâna aceasta imagini cu secțiunile din Autostrada Moldovei A7 care ar mai putea fi deschise anul acesta. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km) din tronsonul Ploiești – Buzău și secțiunea Focșani – Adjud (50 km) din tronsonul Focșani – Bacău. Răducu Popa, pasionat de infrastructură care
15:50
Ministerul Mediului vrea să achiziţioneze servicii pentru campania de informare privind gestionarea deşeurilor # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene. "Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea
15:50
„Bine ai venit acasă, Măria Ta”. Discursul lui Nicușor Dan la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ținut un discurs duminică, 9 noiembrie, la Cotroceni, în cadrul ceremoniei de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Acesta a declarat că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să
Acum 2 ore
14:50
Exercițiu NATO de amploare în România: mii de militari din 10 țări se antrenează în mai multe poligoane din țară # PSNews.ro
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare desfășurat pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane din țară au loc misiuni de luptă simulate, menite să testeze capacitatea de reacție și cooperare a forțelor aliate în condiții dificile. Unul dintre cele mai importante puncte de antrenament este poligonul de
14:50
Cristian Socol: Proiect de țară – România 2040. Ce elemente ar trebui să propună stânga românească # PSNews.ro
Profesorul universitar Cristian Socol prezintă, într-o analiză, nevoia fundamentării unui Proiect de țară România 2040. El explică de ce anteriorul proiect de țară (Strategia Snagov) cu obiectiv aderarea la UE a fost benefic şi propune 20 teme strategice economice și sociale de introdus în acest Plan de țară. „România pare a nu înțelege că lumea
14:50
Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014, apoi a trecut la UNPR # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă "prostia asta cu fost senator PSD" în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Isăilă a fost dat afară din PSD în 2014, apoi a trecut la UNPR. "Doamne, cât se mai vântură prostia asta cu „fost senator PSD" în
14:50
Undă verde în Serbia pentru proiectul imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # PSNews.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care permite demararea unui proiect imobiliar controversat în capitala țării, Belgrad. Inițiativa îi aparține lui Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump, și implică dezvoltarea unei zone din oraș, conform relatărilor BBC și Reuters. Firma lui Kushner, Affinity Partners, vrea să construiască un complex hotelier și de
14:50
Banca Națională a Bulgariei a prezentat, vineri, materiale informative despre designul monedelor euro, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026. Potrivit agenției Novinite, monedele euro vor avea motive distinct bulgărești. Spre exemplu, moneda de un euro va avea imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar restul monedelor vor avea imaginea Călărețului de la Madara. Monedele cu
14:50
Ministrul Radu Miruţă la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite: Este momentul inteligenţei artificiale! # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că se află la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri în urma cărora şi o ţară, şi cealaltă să analizeze pe ce canale se poate creşte cooperarea. Ministrul arată că este momentul inteligenţei artificiale, ţările fac paşi, iar România este acolo, caută o mapare între
14:50
Ministrul Sănătății, îngrijorat de procentul mare de oameni care „cred că medicina se face cu apă, aer şi energie” # PSNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că, din păcate, există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboti, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză aceste carduri de sănătate, iar cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, cele
14:50
Incendiu puternic în Suceava. O pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată # PSNews.ro
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava. Conform ISU Suceava, un incendiu a izbucnit la o unitate de alimentaţie publică, cu camere de cazare, la mansardă, pe raza localităţii Gura Humorului. „Evenimentul a fost anunţat la 112
14:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale va avea un impact semnificativ asupra companiilor românești, impunând reguli stricte pentru recapitalizarea firmelor cu activ net negativ și sancțiuni severe pentru nerespectarea acestora, potrivit unei analize realizate de „Adevărul" cu sprijinul avocaților și experților contabili. Pachetul 2 de măsuri fiscale introduce obligații de recapitalizare și amenzi Unul dintre principalele
Acum 4 ore
13:40
50 de firme și persoane. Rețeaua din jurul lui Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu ca să-l scoată din țară # PSNews.ro
Info Sud-Est și G4Media au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară. Una dintre companii are ca domeniu de activitate fabricarea
13:40
METEO Vremea azi, 9 noiembrie 2025. Temperaturi de până la 20 de grade și coduri galbene de ceață # PSNews.ro
Astăzi se mai îndreaptă vremea. În centru și în sud-est iese soarele și se încălzește în majoritatea zonelor. În nordul și în nord-vestul țării mai vin câteva ploi slabe sau o să fie burniță, iar în ținuturile sudice avem mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la ora 10. Maximele pornesc de la 10…11
13:40
Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și discursului instigator la ură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu
13:40
Oana Gheorghiu: România nu-și permite să aibă pensionari speciali. Pensiile speciale, un fel de Caritas # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas". Întrebată, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi
13:40
Incident la instalaţia care alimentează cu gaze un bloc din Bucureşti. Câţi clienţi sunt afectaţi. Anunţul Distrigaz # PSNews.ro
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale într-un bloc de pe strada Braşov, din Capitală, anunţă duminică Distrigaz Sud Reţele, decizia fiind luată "în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul". Distrigaz Sud Reţele informează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze
13:40
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Radu Burnete: Avem două termene limită # PSNews.ro
Radu Burnete, consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan, susține că șeful statului este informat întotdeauna despre stadiul celor două reforme de pe masa Coaliției, reforma magistraților, cât și cea a administrației publice locale și centrale. Potrivit acestuia, cele două măsuri urmează să fie discutate săptămâna viitoare de către partidele aflate la guvernare. „Știm unde sunt
13:40
Protest masiv la Lisabona faţă de propuneri legislative în domeniul muncii care ar face concedierea mai uşoară # PSNews.ro
Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC. Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, afirmând că acesta are ca scop creşterea
13:40
A 15-a ediţie de Black Friday la eMAG s-a încheiat cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut # PSNews.ro
Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la
12:20
Dosar de Candidat: Daniel Băluță intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu „modelul Sectorului 4” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025. În interiorul partidului, profilul său a fost consolidat în ultimii ani ca „administratorul care livrează", iar PSD București îl susține acum ca soluție de stabilitate și disciplină executivă la nivelul întregii Capitale. Cuprins: Argumentul central: „Ce am făcut
Acum 6 ore
12:10
„Am acționat conform legii”: Octavian Berceanu, în centrul scandalului de luare de mită, la Apărare # PSNews.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a devenit denunțător în dosarul de cumpărare de influență al fostului senator PSD Marius Isăilă, care ar fi intermediat o mită de 1 milion de euro pentru contracte Romtehnica. Acesta a confirmat, sâmbătă, calitatea sa în acest caz și a făcut câteva precizări: „Am acționat în deplină
12:10
VIDEO Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse acasă după 168 de ani. Ceremonia de la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
După mai bine de un secol și jumătate, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, au fost aduse în România. Sicriul său a fost depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, așa cum era menționat și în comunicatul de
12:10
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică, 9 noiembrie, că doi români au fost răniți într-un atac armat, cu pistol, la Istanbul. „Azi
11:20
Congresul PSD 2025 – Cum preia Sorin Grindeanu controlul și repoziționează partidul pentru alegerile 2028–2030 # PSNews.ro
Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 s-a încheiat fără surprize, dar cu o miză majoră: stabilirea direcției strategice a partidului pentru următorii cinci ani. Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD, decizie confirmată prin comunicările oficiale ale partidului și reflectată în presa națională. Pentru cititorul care nu a urmărit evenimentul, Congresul marchează trecerea de […] Articolul Congresul PSD 2025 – Cum preia Sorin Grindeanu controlul și repoziționează partidul pentru alegerile 2028–2030 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:40
Danemarca, proiect de lege anti-deepfake: Orice persoană va putea cere ștergerea imaginilor folosite fără permisiune # PSNews.ro
Prin propunerea unui proiect de lege ambițios, Danemarca face un pas important pentru a-și proteja cetățenii de pericolele tehnologiei moderne, în special de fenomenul deepfake. Este vorba despre videoclipuri sau înregistrări audio generate de inteligența artificială (IA) care imită în mod convingător aspectul fizic sau vocea unei persoane, făcând-o să spună sau să facă lucruri […] Articolul Danemarca, proiect de lege anti-deepfake: Orice persoană va putea cere ștergerea imaginilor folosite fără permisiune apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:40
R. Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia şi Belarus, printre statele vizate # PSNews.ro
Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md. Proiectul se află pe agenda de lucur a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. De […] Articolul R. Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia şi Belarus, printre statele vizate apare prima dată în PS News.
18:40
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română # PSNews.ro
Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni. Un sistem MEROPS a ajuns în România și în această perioadă este testat, a […] Articolul Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română apare prima dată în PS News.
18:40
„Dăm și la geantă! Fără probleme!” Interceptări în cazul „Mită la MApN”. Discuţii Isăilă – Berceanu, sub lupa DNA # PSNews.ro
Gândul a publicat interceptări uluitoare din dosarul în care Marius Isăilă – fost parlamentar PSD condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție – este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Isăilă a fost arestat, vineri, după ce fusese, inițial, reținut de procurorii anticorupție. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, traseistul politic […] Articolul „Dăm și la geantă! Fără probleme!” Interceptări în cazul „Mită la MApN”. Discuţii Isăilă – Berceanu, sub lupa DNA apare prima dată în PS News.
18:40
Controalele ANAF și Vamă. Nazare: Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că „îngrijorările” apărute în spațiul public privind acțiunile ANAF și ale Vămii sunt, de fapt, un semn pozitiv. În postarea sa, ministrul Finanțelor spune că a observat „unele îngrijorări” legate de acțiunile Fiscului și ale autorității vamale și susține că acest lucru este „foarte bine”, […] Articolul Controalele ANAF și Vamă. Nazare: Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii apare prima dată în PS News.
18:40
Medicul lui Benjamin Netanyahu a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România # PSNews.ro
Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare. În cadrul unui eveniment solemn desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș […] Articolul Medicul lui Benjamin Netanyahu a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut întâlniri cu oficiali ai administraţiei americane pentru finanţarea proiectelor de la Cernavodă, reactoare modulare mici (SMR), exploatarea gazelor din Marea Neagră şi construcţia unui coridor de LNG pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. Ivan s-a întâlnit cu Doug Burgum, Ministrul Resurselor Interne al SUA (Secretary of Interior), şi Jarrod […] Articolul Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
18:40
Crabul albastru a invadat, de câțiva ani, apele Mării Negre, provocând pagube însemnate pescarilor. Agresiv și rezistent, acest crustaceu distruge plasele de pescuit și amenință speciile autohtone de moluște și pești mici. Biologii cer evaluări urgente privind impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării. Specia, originară din apele calde ale Oceanului Atlantic, […] Articolul O specie ”foarte vorace” a apărut în Marea Neagră și pune în pericol ecosistemul apare prima dată în PS News.
18:40
Rutte: Exerciţiul de la începutul lunii mi-a dat încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice” în faţa ameninţărilor Rusiei, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres. „Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie […] Articolul Rutte: Exerciţiul de la începutul lunii mi-a dat încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO apare prima dată în PS News.
18:40
În mai puţin de două luni, de la 1 ianuarie 2026, ne aşteaptă noi creşteri de impozite, după ce anul acesta românii au plătit taxe mai mari şi au suportat scumpiri masive, informează Antena 3 CNN. Impozitul pe dividende creşte de la 10% la 16%. Decizia a fost deja luată de Guvern şi se aplică […] Articolul Noi taxe şi impozite pentru români, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:40
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sâmbătă, nouă transporturi agabaritice se vor deplasa pe următoarele trasee: Port Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Mitoc; 1 […] Articolul Zece transporturi agabaritice vor traversa România în weekend apare prima dată în PS News.
18:40
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general, se definește drept tehnocratul care avut nevoie de politică pentru a administra mai bine. „M-aș descrie mai degrabă ca un tehnocrat care a trebuit să învețe politică”, a declarat Ciucu. Ciucu spune că a intrat în politică dintr-un motiv pragmatic: fără politică […] Articolul Ciprian Ciucu: Mă consider un tehnocrat care a trebuit să învețe politică apare prima dată în PS News.
17:00
Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis # PSNews.ro
Condamnat în iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis, Paul Ciprian Pintea, senatorul de Sălaj ales pe listele POT, a fost prins din nou la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Pintea a fost oprit sâmbătă, 8 noiembrie, în trafic de un echipaj de […] Articolul Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis apare prima dată în PS News.
17:00
Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Grindeanu. A murit un fost senator cu „greutate” # PSNews.ro
Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a anunțat printr-o postare pe Facebook trecerea la cele veșnice a unui fost senator cu „greutate” din Partidul Social Democrat. Vestea tristă vine la doar o zi după congresul care l-a ales președinte al formațiunii pe Sorin Grindeanu. „A crezut sincer într-o Românie mai bună” Dispariția lui Viorel […] Articolul Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Grindeanu. A murit un fost senator cu „greutate” apare prima dată în PS News.
17:00
Trump cere UE să respecte Ungaria şi pe Orban. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia” # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană ”să respecte” Ungaria şi pe premierul ei Viktor Orbán, care s-a plâns, într-o vizită la Casa Albă, de sancţiunile financiare impuse de UE Budapestei din cauza politicilor în domeniul migraţiei, relatează AFP. ”Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să-l respecte pe acest lider foarte, foarte […] Articolul Trump cere UE să respecte Ungaria şi pe Orban. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia” apare prima dată în PS News.
17:00
Daniel Băluţă a fost 12 ani asistent universitar la Stomatologie. „N-aş avea cum să fiu impostor” # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, susţine că timp de 12 ani a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie a Universităţii de Medicină din Bucureşti, prin urmare are toate diplomele obţinute la timp. ”Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum […] Articolul Daniel Băluţă a fost 12 ani asistent universitar la Stomatologie. „N-aş avea cum să fiu impostor” apare prima dată în PS News.
17:00
Noi reguli pentru trecerea graniței cu țigări cumpărate din Bulgaria. Când vei fi considerat contrabandist # PSNews.ro
După majorările repetate ale accizelor, care au dus la scumpirea semnificativă a țigărilor, românii au găsit o soluție: achiziționarea legală a țigărilor din Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici cu 12-13 lei pe pachet. Totuși, autoritățile au început să urmărească această practică, vizând în special persoanele care fac deplasări frecvente. Ministerul Finanțelor a pregătit un […] Articolul Noi reguli pentru trecerea graniței cu țigări cumpărate din Bulgaria. Când vei fi considerat contrabandist apare prima dată în PS News.
17:00
După proiecte în imobiliare, turism și energie, „Baciul”, fostul căpitan al FC Barcelona, și-a lansat propriul mall la Hunedoara ce se prezintă orin numele său. Un complex comercial, construit pe locul fostelor fabrici din oraș. Investiția, în valoare de peste 6 milioane de euro, a fost realizată prin holdingul controlat de Popescu, care reunește mai […] Articolul Gică Popescu a inaugurat mall-ul său. Investiție de 6 milioane de euro apare prima dată în PS News.
17:00
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională # PSNews.ro
Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient. ”Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. […] Articolul Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională apare prima dată în PS News.
17:00
Preşedintele Iranului avertizează că Teheranul ar putea fi evacuat dacă nu plouă până la sfârşitul anului # PSNews.ro
Teheranul, capitala Iranului, ar putea fi evacuat din cauza unor penurii de apă. dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri, într-un discurs televizat, preşedintele Iranian Massoud Pezeshkian, relatează AFP. Iranul se confruntă în acest an cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. La Teheran, nivelul scăzut al precipitaţiilor este ”aproape fără […] Articolul Preşedintele Iranului avertizează că Teheranul ar putea fi evacuat dacă nu plouă până la sfârşitul anului apare prima dată în PS News.
17:00
Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, scumpiri. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul # PSNews.ro
În weekendul de Black Friday, când românii așteptau reduceri, au primit o surpriză amară: prețuri mai mari la carburanți. Tarifele au crescut brusc vineri seara, iar sâmbătă dimineață în multe benzinării litrul de benzină și motorină se apropie de 8 lei, în timp ce variantele extra au depășit acest prag. Potrivit imaginilor și bonurilor analizate de […] Articolul Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, scumpiri. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul apare prima dată în PS News.
