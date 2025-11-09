Consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, întrebat despre creşteri de TVA sau de taxe în 2026: Nu cred că există acest pericol
Ziarul Financiar, 9 noiembrie 2025 16:00
Business Magazin. Care sunt planurile gigantului american GlobalLogic, care a cumpărat Fortech Cluj şi care în total are 1.100 de IT-işti în 5 centre din ţară, pentru operaţiunile din România? Rodrigo Cofiño, director de strategie în România: Suntem hotărâţi să ne extindem prezenţa aici # Ziarul Financiar
Ministrul rus de externe este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american # Ziarul Financiar
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească personal cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, pe care l-a numit „problema Ucrainei”.
VIDEO. Cât de puternică poate ajunge piaţa transferurilor din România? Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Luaţi în calcul Belgia, o ţară de 11–12 milioane de locuitori: profitul din transferurile de jucători, în fiecare an, depăşeşte 200 de milioane de euro. Dacă belgienii pot, de ce să nu putem şi noi?” # Ziarul Financiar
VIDEO. Câtă contabilitate ar trebui să ştie suporterii unei echipe de fotbal? Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu: „Dacă eşti un suporter care se pricepe la fotbal, eşti interesat de o dezvoltare sustenabilă a clubului. Nu îţi doreşti să ai un vârf în acest sezon şi după aceea să ajungi în insolvenţă şi faliment” # Ziarul Financiar
Creditarea de consum a mers încet şi în septembrie, după vacanţa din august. Creşterea taxelor şi dobânzile mari îşi spun cuvântul. Creditele de consum noi în lei nu au reuşit să depăşească 4 mld. lei nici în septembrie # Ziarul Financiar
Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet şi în luna septembrie, după vacanţa din august, apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei temperându-se vizibil, astfel că volumul finanţărilor de acest tip nu a reuşit să depăşească pragul de 4 mld. lei, după cum indică datele BNR.
ZF Live. Wargha Enayati, medic, fondatorul Enayati Medical City: Servicii medicale avem, nevoia cea mai mare în sistemul medical este de navigare a pacientului # Ziarul Financiar
Accesul la medic este principala problemă în sistemul de sănătate din România pentru că banii există. Spitalele de stat externalizează însă cele mai productive domenii – imagistica medicală şi partea de laborator – către reţele private, ceea ce le afectează veniturile, consideră medicul Wargha Enayati.
Tomel Petrache, KWS Seminţe: Suntem cu trei paşi înaintea secetei la cultura de porumb. 15-20% din profitul anual se reîntoarce către cercetare. Trebuie să inovăm # Ziarul Financiar
KWS Seminţe, parte a grupului german KWS, companie specializată în genetică şi producţia de seminţe pentru cereale şi legume, a început să pregătească noi hibrizi de porumb pentru viitor, mai toleranţi la secetă, încă de acum 15 ani. Astfel, compania mizează puternic pe inovaţie într-un moment în care seceta schimbă regulile jocului în agricultură. Între 15 şi 20% din profitul anual este reinvestit în cercetare.
Kuldeep Kaushik, CEO al NN Asigurări de Viaţă: Cred că anul 2026 va testa rezilienţa şi stabilitatea financiară a mediului de afaceri, într-un context local şi global care va rămâne complex. Totuşi, România are un potenţial de creştere pe următorii 5-7 ani, iar 2026 poate marca începutul unui nou ciclu economic # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul care va testa rezilienţa şi stabilitatea financiară a mediului de afaceri, dar acest lucru nu înseamnă că nu există motive de optimism. România are un potenţial de creştere pe următorii 5-7 ani, iar anul viitor ar putea marca începutul unui nou ciclu economic, susţine Kuldeep Kaushik, CEO, NN Asigurări de Viaţă, liderul pieţei de profil.
Simona Cocoş, directorul general al Zentiva România: „Avem nevoie de stabilitate şi de dorinţa politică de a ajuta mediul de afaceri“. În 2024, Zentiva a investit în România 56 mil. lei (peste 10 mil. euro) # Ziarul Financiar
Zentiva, cel mai mare producător local de medicamente după cifra de afaceri, îşi continuă planurile de investiţii în România şi urmăreşte creşterea capacităţii de producţie din cele două fabrici pe care le are în Bucureşti. În plus, compania se uită de câţiva ani şi la impactul asupra mediului şi încearcă să îl reducă. Pe plan local, producătorul de medicamente ar avea nevoie de stabilitate şi de un plan de dezvoltare pentru ţară care să fie imun la schimbările politice.
ZF Live. Ştefan Gheorghiu, fondatorul Saiv Global: Administrăm portofoliile imobiliare ale clienţilor şi câştigăm doar dacă reuşim să facem un savings important din zona de cheltuieli # Ziarul Financiar
Companiile îşi pot optimiza portofoliile imobiliare şi reduce implicit costurile de operare, potrivit lui Ştefan Gheorghiu, fondator şi CEO al companiei Saiv Global şi fost executiv în real estate.
Interviu ZF. Dariusz Pietrzak, Enterprise Investors: Nu a fost o decizie să nu investim direct în România recent. De fapt, e fix contrariul, căutăm activ, vrem să face tranzacţii pe plan local. Doar trebuie să găsim ţintele potrivite. Aşadar, constrângerile nu au fost de natură macroeconomică până acum, ci microeconomică # Ziarul Financiar
Dariusz Pietrzak, investor relations partner la Enterprise Investors, unul dintre primii investitori financiari care au pariat pe România la finalul anilor ’90, spune că Europa Centrală şi de Est, pe hârtie, pe cifre, stă foarte bine, cu creşteri peste medie. Dar când vine vorba de fundraising, în ultimii ani investitorii occidentali au preferat să nu pună banii la bataie aici, ci la ei, în vest, cu precădere în SUA în ultima perioadă. De aceea, e nevoie de investitori locali.
Premieră pentru România: Agora Robotics, start-up-ul local care produce roboţi de curăţenie industrială, inclus de publicaţia „The Robot Report“ în topul global al celor mai promiţătoare 100 de start-up-uri de urmărit în 2025 # Ziarul Financiar
Agora Robotics, un start-up deeptech românesc fondat în 2020, a devenit prima companie din România inclusă în "Robotics Startup Radar", un top global al celor mai promiţătoare 100 de start-up-uri din domeniu, realizat de publicaţia de specialitate The Robot Report. Raportul, aflat la prima ediţie, analizează companii fondate începând cu 2020, care dezvoltă soluţii pentru provocări critice în sectoare de la logistică şi producţie, la sănătate şi agricultură.
