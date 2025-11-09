Maraton Mihai Trăistariu de Revelion. Zece apariții blitz într-o noapte. De câte ori va hăuli Dragostea din tei

16:30

Se întâmplă ca, în ciuda coloanelor de încălzire fierbinți, caloriferele să rămână călâi. Cauzele pot fi diverse, dar vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, problema se poate rezolva rapid și simplu, fără să fie nevoie de intervenția unui specialist. Cea mai comună cauză pentru care un calorifer nu se încălzește uniform este prezența aerului în […]