Consilierul prezidenţial Radu Burnete spune că digitalizarea ANAF ar mai putea dura un an: "Problema e că am tot amânat acest proces"

Consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, afirmă că se aşteaptă ca peste un an, procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmii sau inteligenţa artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.

