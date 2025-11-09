Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului
Antena Sport, 9 noiembrie 2025 17:20
Prima prezenţă oficială a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a CFR-ului a adus şi prima victorie a ardelenilor, care s-au impus cu 1-0, în meciul cu Unirea Slobozia. În stilul caracteristic, Daniel Pancu s-a agitat pe margine, dar nervii i-au fost daţi peste cap de Louis Munteanu. În minutul 46, chiar după pauză, Emerllahu
• • •
Acum 30 minute
17:30
Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei! # Antena Sport
Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său. Cursa Marelui Premiu al Braziliei e în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la
17:30
Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi # Antena Sport
Carlos Alcaraz a început ca din tun la Turneul Campionilor și s-a impus fără mari emoții în primul joc din faza grupelor, contra lui Alex De Minaur, ocupantul locului 7 mondial. Ibericul îl va întâlni în cel de-al doilea meci pe americanul Taylor Fritz și va încerca să ajungă pentru prima oară în carieră în
17:20
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger # Antena Sport
Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger. România s-a calificat în finala concursului, după ce a trecut în semifinale de Japonia, scor 45-40. Adversara României din finală va fi Franţa.
17:20
Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului # Antena Sport
Acum o oră
17:10
Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea # Antena Sport
CFR Cluj a pus punct duminică seriei de trei înfrângeri consecutive în Liga 1. La debutul lui Daniel Pancu pe banca ardelenilor, gruparea din Gruia s-a impus la limită la Clinceni, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Jocul oaspeților nu a convins, iar unicul gol al partidei a fost înscris înainte de pauză de Andrei Cordea,
17:10
De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 # Antena Sport
Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă. Cele mai tari emisiuni și transmisiuni sportive sunt LIVE pe toate ecranele. De la marea finală Asia Express | Drumul Eroilor, la noul sezon Chefi la cuțite, marile premii de Formula 1™,
17:00
Maşina lui Diego Maradona, pe care a folosit-o în ultimii ani de viaţă, este scoasă la licitație săptămâna viitoare, la Dubai. Bolidul de lux are în bord doar 21.690 de km şi a fost cumpărat în 2015, în perioada în care s-a aflat în Emiratele Arabe Unite. Preţul de pornire, ţinând cont că i-a aparţinut
17:00
“Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut # Antena Sport
După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB. Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru
16:50
“Au încurcat-o bărbaţii” Cristi Balaj a dat verdictul despre Iuliana Demetrescu, după Dinamo – Csikszereda 4-0 # Antena Sport
Fostul preşedinte al lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a analizat arbitrajul Iulianei Demetrescu de la meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Balaj, fost arbitru, a fost de părere că nu trebuia acordat penalty la faza în care a fost implicat Alex Musi. Din acel penalty Karamoko a deschis scorul. După meci Robert Ilyeş a făcut praf
16:50
Andrei Cordea, săgeți către Andrea Mandorlini, după victoria cu Slobozia: „Nu am primit multe șanse în trecut” # Antena Sport
CFR Cluj a reușit să încheie seria de trei eșecuri consecutive în Liga 1, după ce s-a impus la limită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Formația clujeană a marcat unicul gol al disputei prin Andrei Cordea. A fost meciul de debut pentru Daniel Pancu și prilejul perfect pentru ca echipa să o
Acum 2 ore
16:30
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu # Antena Sport
La debutul pe bancă al lui Daniel Pancu, CFR Cluj a obținut o victorie chinuită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita este una destul de controversată, având în vedere faptul că analiza VAR
16:10
Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start # Antena Sport
Universitatea Craiova înfruntă UTA Arad, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Oltenii au un moral excelent după victoria din Conference League și pot urca pe podium în cazul unui succes. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Partida tur a fost una spectaculoasă, arădenii reușind să
16:00
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului # Antena Sport
Ilie Năstase este prezent în această perioadă la Torino, unde are loc Turneul Campionilor la masculin. Legendarul tenismen s-a întâlnit în Italia cu Alcaraz, ocupantul numărului 2 mondial, alături de care a stat puțin de vorbă. Primul lider mondial din ierarhia ATP a dezvăluit că i-a spus lui Carlitos ce apreciază la el, iar sextuplul
Acum 4 ore
15:40
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei # Antena Sport
Românii din străinătate sunt angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că este vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu și Răzvan Lucescu au derby-uri de disputat la Inter și PAOK, în timp ce stranierii Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin sau Ionuț Radu au la rândul lor parte de meciuri tari. Primul
15:20
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Daniel Pancu a fost pentru prima oară pe banca celor de la CFR Cluj, în meciul de la Clinceni cu Unirea Slobozia, dar Pancone nu a avut parte de sprijinul masiv al suporterilor din Gruia. O imagine spectaculoasă a fost surprinsă înaintea meciului din etapa a 16-a, în care CFR Cluj caută prima victorie din
15:00
Benfica a anunţat duminică realegerea lui Rui Costa în funcţia de preşedinte al clubului din Lisabona. Fostul jucător profesionist, format la club în anii '80, va avea un nou mandat de patru ani, după o campanie electorală marcată de o concurenţă acerbă. Ajuns la conducerea clubului în 2021, fostul jucător format în cadrul clubului din
15:00
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA # Antena Sport
Oțelul Galați a primit și ea interdicție la transferuri, după ce FIFA a dictat în săptămânile trecute aceeași sancțiune pentru UTA, CFR Cluj și FC Botoșani. Moldovenii au primit restricție de la forul mondial pentru trei perioade de mercato, această problemă fiind cauzată de un litigiu cu un fost jucător, și anume belgianul Samy Bourard.
14:40
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat # Antena Sport
Valeriu Iftime, milionarul român care a admis că merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă are o avere uriaşă, a primit o lovitură pe final de 2025. Omul de afaceri aştepta construirea unui nou stadion la Botoşani, pentru echipa sa. Totuşi, arena care ar urma să coste 32 de milioane de euro nu va fi
14:20
“Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda # Antena Sport
Andrei Nicolescu a povestit în cadrul unei intervenții de la o emisiune cum Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, l-a sunat înaintea duelului de pe Arena Națională pentru a-l ajuta cu o problemă, după care nu l-a mai recunoscut când s-au văzut față în față. Președintele lui Dinamo a ținut să vină cu o
13:50
Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: “Se construieşte încrederea treptat, treptat” # Antena Sport
CSM Bucureşti a învins-o pe Sola, cu 38-30, în Liga Campionilor, la meciul de debut al Iuliei Curea pe banca "Tigroaicelor", după despărţirea de Adi Vasile. Iulia Curea s-a bucurat de a treia victorie a sezonului în Liga Campionilor şi a dezvăluit că va termina Master Coach la vară. Abia atunci va deveni antrenor cu
13:50
Unirea Slobozia – CFR Cluj (LIVE TEXT, 14:30). Daniel Pancu debutează pe banca “feroviarilor” # Antena Sport
Unirea Slobozia și CFR Cluj deschid ziua de duminică din cadrul primei etape a returului sezonului regular. Ambele formații sunt în criză, având serii de înfrângeri în campionat, iar duelul va fi marcat de debutul lui Daniel Pancu pe banca ardelenilor. Meciul dintre Unirea Slobozia și CFR Cluj se joacă astăzi de la ora 14:30
Acum 6 ore
13:40
Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri # Antena Sport
Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, meciul dintre favorita din acest sezon la titlu şi finalista ultimelor două ediţii, sau bătălia superstarurilor MacKinnon şi McDavid, s-a terminat cu un usturător 9-1 pentru oaspeţi Nathan MacKinnon a fost eroul oaspeţilor după ce a ajuns la opt meciuri în care a punctat. Canadianul a ajuns la 14 puncte
13:30
Diego Simeone a răbufnit la adresa unui arbitru. “Săgeată” către rivala Real: “Lui Vinicius nu i-ai fi dat asta” # Antena Sport
Diego Simeone a avut o criză de nervi pe finalul meciului din La Liga dintre Atletico Madrid și Levante. Centralul Gil Manzano i-a acordat un cartonaș galben unuia dintre jucătorii "rojiblanco", iar tehnicianului de pe Wanda Metropolitano nu i-a venit să creadă, reproșându-i arbitrului că nu ar fi luat aceeași decizie dacă ar fi fost
13:00
Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul” # Antena Sport
Alex Dobre a avut un discurs rece după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru dubla cu Bosnia (15 noiembrie, 21:45) şi San Marino (18 noiembrie, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Golgheterul campionatului a lăsat să se înţeleagă că îi este indiferent dacă va fi convocat sau nu la naţionala
12:50
Cursa Marelui Premiu al Braziliei (LIVE VIDEO, 18:45, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris pleacă din pole # Antena Sport
Cel mai important moment din cadrul Marelui Premiu al Braziliei este la câteva ore distanță, iar cursa de la Interlagos va conta enorm în economia titlului mondial. Lando Norris pleacă din pole-position, iar britanicul își dorește cu siguranță să "dubleze" rezultatul de sâmbătă de la sprint, unde s-a clasat pe prima poziție. Cursa din Grand
12:20
Marius Șumudică și-a pierdut dorința să antreneze: “Nu mă «trage» să plec”. Dezvăluiri după ce a refuzat China # Antena Sport
Marius Șumudică a venit cu noi dezvăluiri legate de posibilitatea de a reveni pe banca tehnică și a vorbit din nou despre cum a refuzat oferta din China despre care a vorbit în ultima perioadă. În plus, tehnicianul a avut un discurs îngrijorător și a vorbit inclusiv despre cum există șanse ca într-un moment al
12:20
Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: “Să ceară mereu mai mult de la el!” # Antena Sport
Sandro Mazzola, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Interului, a vorbit despre Cristi Chivu şi situaţia echipei sale de suflet, la împlinirea vârstei de 83 de ani, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport. Chivu are obiectivul de a face uitat finalul de sezon anterior, unul în care nerazzurrii au luptat până la
11:50
Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid # Antena Sport
Unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Spania, Marca, a prefațat astăzi duelul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid și a pus accentul pe duelul din bandă dintre Vinicius și Andrei Rațiu. Fundașul dreapta a fost poreclit drept "fulgerul din La Liga" de jurnaliștii iberici, care au remarcat faptul că românul este cel mai rapid
Acum 8 ore
11:20
Adrian Mutu a fost impresionat de evoluţia avută de Darius Olaru (27 de ani), în Basel – FCSB 3-1, şi îl vede pe mijlocaşul roş-albaştrilor titular în echipa României pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Olaru are 26 de selecţii la echipa naţională şi a revenit la forma din
11:20
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos # Antena Sport
Calificările din Marele Premiu al Braziliei au oferit momente extrem de interesante, iar sesiunea a treia a ieșit în evidență prin echilibrul dintre cei 10 piloți rămași pe grilă. Pe circuitul de la Interlagos s-a doborât un record sâmbătă, pentru că între locul 1 și locul 10 s-a înregistrat cea mai mică diferență din istoria
10:50
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1 # Antena Sport
Hermannstadt şi FCSB se vor întâlni în prima etapă a returului Ligii 1. Duelul va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de partida cu Hermannstadt, FCSB vine după două victorii consecutive în Liga 1, 4-
10:50
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată # Antena Sport
FCU Craiova a primit o nouă veste proastă, după ce în ultimele luni nu a i-a fost oferită licență să joace în Liga a 2-a, a fost depunctată masiv și în final exclusă din competiții. Acum, Adrian Mititelu a aflat că a pierdut un proces la FIFA în litigiul pe care îl avea clubul cu […] The post O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată appeared first on Antena Sport.
10:30
Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat # Antena Sport
Ianis Hagi a fost comparat de un reporter din Turcia cu tatăl său, Gică Hagi, după execuţia senzaţională avută în meciul dintre Trabzonspor şi Alanyaspor (1-1). Andre Onana nu a avut nicio şansă să apere şutul extrem de puternic expediat de mijlocaşul de 27 de ani de la 25 de metri. Acesta a fost al […] The post Ce a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat appeared first on Antena Sport.
10:30
Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co. # Antena Sport
Phoenix oprește o serie de 12 înfrangeri la rând în deplasare și câștigă la Intuit Dome în fața lui Clippers, a doua victorie în trei zile împotriva acestei formații. Devin Booker a fost la o pasă decisivă de primul triple double din carieră in sezonul regulat, terminând cu 21 puncte, 10 recuperări si 9 assist-uri. […] The post Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co. appeared first on Antena Sport.
10:10
Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone deține controlul tot timpul și în România, și în Spania. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone controlează din România tot ce mișcă și în casa pe care o deține în Spania, la Marbella. “E automatizată casa. Îi dai drumul […] The post Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:40
Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly appeared first on Antena Sport.
09:30
“Are calitățile să devină un antrenor de top”. Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio # Antena Sport
Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, l-a lăudat pe Cristi Chivu înainte de meciul direct dintre capitolini și Inter Milano. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani este de părere că omologul său are calitățile să devină un manager remarcabil în fotbalul european, deși a menționat ulterior că mai are nevoie de timp pentru […] The post “Are calitățile să devină un antrenor de top”. Cristi Chivu, remarcat de Maurizio Sarri înainte de Inter – Lazio appeared first on Antena Sport.
09:30
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino # Antena Sport
Victor Angelescu a avut o primă reacţie dupădecizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convocat pe Alex Dobre (27 de ani) la naţională, pentru dubla decisivă cu Bosnia şi San Marino, care ne poate duce la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de […] The post Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino appeared first on Antena Sport.
09:00
Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis # Antena Sport
Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă. Messi a ajuns la numărul fantastic […] The post Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis appeared first on Antena Sport.
09:00
Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor # Antena Sport
Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor, dar după finala cu Aryna Sabalenka a oferit un moment controversat, atunci când a refuzat să apară în poza oficială, alături de şefa WTA, Portia Archer. Sportiva născută la Moscova a pozat alături de învinsa sa, Aryna Sabalenka, dar atunci când la poza oficială a apărut Archer, s-a tras […] The post Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor appeared first on Antena Sport.
08:50
08:30
FCSB nu renunță! Roș-albaștrii apelează la NATO și CEDO după ce apelul privind marca Steaua a fost respins # Antena Sport
FCSB vrea în continuare să își facă dreptate, deși pe 4 noiembrie Înalta Curte de Casație și Jutiție (ÎCCJ) a respins recursul făcut de campioana României în procesul pentru marca Steaua împotriva celor de la CSA. Avocatul clubului, Adrian Căvescu, a dezvăluit că pregătește o scrisoare către NATO, plus o adresare către Curtea Europeană a […] The post FCSB nu renunță! Roș-albaștrii apelează la NATO și CEDO după ce apelul privind marca Steaua a fost respins appeared first on Antena Sport.
08:10
Internetul nu uită! Noul primar din New York e acționar la un club din Spania: „Tocmai am cumpărat o acțiune!” # Antena Sport
La 34 de ani, Zohran Mamdani a devenit cel mai tânăr primar din istoria New York-ului. Noul edil socialist al metropolei americane are un trecut exotic, la care se adaugă și legături cu fotbalul. Născut și crescut până la vârsta de șapte ani în Kampala, capitala Ugandei, Mamdani are rădăcini indiene și este căsătorit cu […] The post Internetul nu uită! Noul primar din New York e acționar la un club din Spania: „Tocmai am cumpărat o acțiune!” appeared first on Antena Sport.
05:00
Vadim Raţă: “Rapidul e CFR-ul de anul trecut!” Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni # Antena Sport
Vadim Raţă şi FC Argeş a pierdut cu Rapid, scor 2-0. La final de joc, fotbalistul piteştenilor a făcut o comparaţie între CFR şi formaţia din Giuleşti. Mai exact, el a făcut referire la perioada în care trupa antreanată de Dan Petrescu reuşea să se impună fără să aibă multe ocazii. “Suntem supăraţi. În repriza […] The post Vadim Raţă: “Rapidul e CFR-ul de anul trecut!” Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Numele lui Mario Tudose (20 de ani) se află pe lista de achiziţii pregătită de mai multe cluburi din România. Jucătorul care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, e dorit şi de Universitatea Craiova sau Dinamo, dar nu şi de Rapid! “Cu Tudose nu avem vreun gând. Noi la nivelul […] The post Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri după ce Rapid a urcat pe primul loc appeared first on Antena Sport.
23:50
Bayern Munchen s-a oprit la 16 victorii consecutive. Campioana Germaniei putea să piardă, dar Kane a salvat-o # Antena Sport
Formaţia Bayern Munchen a încheiat, sâmbătă, o serie de 16 victorii consecutive, cu un egal (2-2) împotriva echipei Union Berlin în Bundesliga, dar a reuşit totuşi să-şi mărească avantajul în fruntea clasamentului campionatului Germaniei. Union a înscris prin Doekhi ’27, ’82, iar pentru Bayern au înscris Luis Diaz ’38 şi Harry Kane ‘90+3. Union Berlin […] The post Bayern Munchen s-a oprit la 16 victorii consecutive. Campioana Germaniei putea să piardă, dar Kane a salvat-o appeared first on Antena Sport.
23:40
Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: “Am fost surprins”! Ce a spus de meciul cu Bosnia # Antena Sport
Claudiu Petrila (25 de ani) a recunoscut că a fost surprins de convocarea la echipa naţională pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45. Petrila a mărturisit că nu a avut cea mai bună perioadă în ultima […] The post Claudiu Petrila nu se aştepta să fie convocat la naţională: “Am fost surprins”! Ce a spus de meciul cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
23:30
“A făcut un meci complet” Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), l-a lăudat pe căpitanul echipei sale, Alex Dobre (27 de ani), pentru prestaţia acestuia din meciul câştigat de giuleşteni, acasă, cu 2-0, cu FC Argeş. Dobre nu a mai fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în […] The post “A făcut un meci complet” Gâlcă l-a lăudat pe Dobre, după ce căpitanul Rapidului nu a fost convocat la naţională appeared first on Antena Sport.
23:20
Alex Dobre a cântat, în direct: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!” Subiectul “naţionala” l-a iritat # Antena Sport
Alex Dobre a marcat cu FC Argeş un gol frumos, iar jucătorul spune că era dator să înscrie, mai ales că venea după meciul cu Craiova, când evoluţia lui a fost ştearsă. “Mă bucur enorm pentru victoria din această seară. Este o mândrie să fiu alături de aceşti băieţi, de staff. Aveam nevoie de gol. […] The post Alex Dobre a cântat, în direct: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!” Subiectul “naţionala” l-a iritat appeared first on Antena Sport.
23:20
Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo # Antena Sport
Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovic din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP. Musetti îl va înlocui pe Djokovic în grupa Jimmy Connors, el fiind acceptat direct. Alexander Bublik este acum prima rezervă. Djokovic, OUT de la Turneul Campionilor! Îi ia locul jucătorul […] The post Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo appeared first on Antena Sport.
