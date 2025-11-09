Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger

23:50

Numele lui Mario Tudose (20 de ani) se află pe lista de achiziţii pregătită de mai multe cluburi din România. Jucătorul care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, e dorit şi de Universitatea Craiova sau Dinamo, dar nu şi de Rapid! "Cu Tudose nu avem vreun gând. Noi la nivelul […]