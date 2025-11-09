„Trebuie să investim în România!” Mario Camora, despre golul controversat marcat de CFR Cluj: „Infrastructura în stadioane este...”

14:20

Zohran Mamdani (34 de ani), noul primar al orașului New York, a atras atenția internațional nu doar prin victoria sa politică, ci printr-o legătură cu fotbalul spaniol. Oficialul american este acționar al clubului Real Oviedo, formație din La Liga, unde joacă portarul Horațiu Moldovan (27 de ani).