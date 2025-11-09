Dispozitivele inteligente din locuinţă, ținta a zeci de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate
PSNews.ro, 9 noiembrie 2025 17:20
Locuințele moderne, pline de dispozitive conectate la internet — de la televizoare și camere de supraveghere, la prize inteligente și routere — devin tot mai vulnerabile la atacuri cibernetice. Potrivit celui mai recent raport publicat de Bitdefender, echipamentele dintr-o casă inteligentă sunt ținta a peste 29 de atacuri în fiecare zi, la nivel global. Raportul se […] Articolul Dispozitivele inteligente din locuinţă, ținta a zeci de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
17:20
Rivian oferă CEO-ului său un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari, după modelul lui Elon Musk # PSNews.ro
Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru CEO-ul RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani, un plan inspirat de celebrul acord record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters. Consiliul de administraţie al Rivian spune că noul plan […] Articolul Rivian oferă CEO-ului său un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari, după modelul lui Elon Musk apare prima dată în PS News.
17:20
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estula arhipeleagului, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă. Alerta de tsunami a fost emisă după după un seism cu […] Articolul Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7 apare prima dată în PS News.
17:20
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului. Apelul Romei # PSNews.ro
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian de Externe, relatează Reuters. Aproximativ 2.000 de angajaţi italieni non-militari, în principal de la baza aeriană Aviano şi baza militară […] Articolul Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului. Apelul Romei apare prima dată în PS News.
17:20
Dispozitivele inteligente din locuinţă, ținta a zeci de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate # PSNews.ro
Locuințele moderne, pline de dispozitive conectate la internet — de la televizoare și camere de supraveghere, la prize inteligente și routere — devin tot mai vulnerabile la atacuri cibernetice. Potrivit celui mai recent raport publicat de Bitdefender, echipamentele dintr-o casă inteligentă sunt ținta a peste 29 de atacuri în fiecare zi, la nivel global. Raportul se […] Articolul Dispozitivele inteligente din locuinţă, ținta a zeci de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani. Le cere să se înroleze în armată # PSNews.ro
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor belgieni de 17 ani, îndemnându-i să se înroleze în armată în contextul pregătirii capacității defensive, a declarat ministrul apărării Theo Francken. La începutul lunii, drone neidentificate au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. La baza respectivă sunt depozitate arme nucleare americane […] Articolul Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani. Le cere să se înroleze în armată apare prima dată în PS News.
17:20
Honda recheamă peste 406.000 de mașini în SUA, din cauza unui risc de desprindere a roţilor # PSNews.ro
Compania Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu. Anunțul a fost făcut de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), potrivit News.ro, care citează Reuters. Rechemarea vizează anumite modele Civic […] Articolul Honda recheamă peste 406.000 de mașini în SUA, din cauza unui risc de desprindere a roţilor apare prima dată în PS News.
17:20
Un mare producător retrage din magazine câteva produse celebre. Ce riscuri sunt pentru cei care au consumat # PSNews.ro
Unilever inițiază retragerea unui număr limitat de produse Knorr și Delikat, informează un comunicat de presă. Măsura nu afectează celelalte produse Unilever, care rămân complet sigure pentru consum. Unilever desfășoară activitățile sale de producție conform celor mai înalte standarde internaționale de calitate și siguranță, iar orice abatere de la aceste norme este tratată cu maximă seriozitate și […] Articolul Un mare producător retrage din magazine câteva produse celebre. Ce riscuri sunt pentru cei care au consumat apare prima dată în PS News.
17:20
Germania primește noul avion-santinelă Poseidon. Rolul acestuia, să vâneze submarinele lui Putin # PSNews.ro
Primul avion P-8A Poseidon al Germaniei a aterizat vineri la Berlin, unde a fost întâmpinat de ministrul Apărării, Boris Pistorius. Aeronava va consolida capacitățile țării în materie de supraveghere maritimă și luptă antisubmarin, scrie Euronews. Avionul de patrulare maritimă Poseidon, derivat din modelul Boeing 737, a sosit din Statele Unite, cu escală în Islanda. Este primul […] Articolul Germania primește noul avion-santinelă Poseidon. Rolul acestuia, să vâneze submarinele lui Putin apare prima dată în PS News.
17:20
Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Persoanele cele mai afectate de deprivare materială şi socială s-au regăsit în rândul persoanelor de 65 de ani şi peste (32,9%), urmate de persoanele cu […] Articolul Peste un sfert dintre români sunt săraci lipiți. Datele prezentate de INS apare prima dată în PS News.
17:20
Chisăliță după o declaraţie a lui N. Dan: „România suferă, de ani buni, de nepriceperea celor pe poziții de decizie” # PSNews.ro
România suferă, de ani buni, nu de lipsă de idei, ci de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-un comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES. ‘Președintele României, Nicușor Dan, a lansat recent ideea că firmele și societate civilă să vină cu politici publice […] Articolul Chisăliță după o declaraţie a lui N. Dan: „România suferă, de ani buni, de nepriceperea celor pe poziții de decizie” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:50
Spitalul Județean Craiova, obligat să plătească 300.000 de euro despăgubiri după ce un copil a fost infectat cu E.coli # PSNews.ro
Spitalul Județean de Urgență din Craiova trebuie să plătească daune unei familii, după ce fetița lor a fost infectată cu bacteria E.coli. Infecția s-a produs în urma unei erori comise de o asistentă, scrie Digi24. Fetița s-a născut în anul 2018 la maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Craiova. La câteva zile după naștere au apărut și […] Articolul Spitalul Județean Craiova, obligat să plătească 300.000 de euro despăgubiri după ce un copil a fost infectat cu E.coli apare prima dată în PS News.
15:50
Fostul premier Adrian Năstase a publicat pe Facebook sâmbătă, 8 noiembrie, un articol despre Congresul PSD de vineri, la care a fost invitat și a participat. Acesta a distribuit articolul, publicat pe blogul său personal, unde a folosit un limbaj dur în răspunsurile către urmăritorii săi care lansau atacuri. Năstase a relatat că a participat la […] Articolul Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD apare prima dată în PS News.
15:50
Dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra: din Africa în Balcani, apoi în inima alegerilor din România # PSNews.ro
Un lanț modular de recrutare, instruire și operațiuni a legat războiul din Congo de taberele din Balcani și de tentativele de subminare a voturilor și a ordinii constituționale în Europa de Est. Aceeași oameni – pregătiți de foști instructori Wagner – au fost rotiți între teatre de război, sabotaj electoral și planuri de lovitură de […] Articolul Dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra: din Africa în Balcani, apoi în inima alegerilor din România apare prima dată în PS News.
15:50
Tot mai mulți părinți sunt îngrijorați de efectele inteligenței artificiale, pe fondul creșterii rapide a numărului de copii care interacționează cu chatbot-uri. Potrivit grupului britanic Internet Matters, numărul copiilor care folosesc ChatGPT s-a dublat din 2023, iar două treimi dintre tinerii între 9 și 17 ani au interacționat cu un chatbot AI, cele mai populare […] Articolul Chatboturile, pericol pentru copii. Unele i-au încurajat să se sinucidă apare prima dată în PS News.
15:50
Autostrada Moldovei A7. Cum arată loturile care vor mai fi deschise până la finalul anului # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat săptămâna aceasta imagini cu secțiunile din Autostrada Moldovei A7 care ar mai putea fi deschise anul acesta. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele – Buzău (13,9 km) din tronsonul Ploiești – Buzău și secțiunea Focșani – Adjud (50 km) din tronsonul Focșani – Bacău. Răducu Popa, pasionat de infrastructură care […] Articolul Autostrada Moldovei A7. Cum arată loturile care vor mai fi deschise până la finalul anului apare prima dată în PS News.
15:50
Ministerul Mediului vrea să achiziţioneze servicii pentru campania de informare privind gestionarea deşeurilor # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene. ”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea […] Articolul Ministerul Mediului vrea să achiziţioneze servicii pentru campania de informare privind gestionarea deşeurilor apare prima dată în PS News.
15:50
„Bine ai venit acasă, Măria Ta”. Discursul lui Nicușor Dan la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ținut un discurs duminică, 9 noiembrie, la Cotroceni, în cadrul ceremoniei de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Acesta a declarat că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să […] Articolul „Bine ai venit acasă, Măria Ta”. Discursul lui Nicușor Dan la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:50
Exercițiu NATO de amploare în România: mii de militari din 10 țări se antrenează în mai multe poligoane din țară # PSNews.ro
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare desfășurat pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane din țară au loc misiuni de luptă simulate, menite să testeze capacitatea de reacție și cooperare a forțelor aliate în condiții dificile. Unul dintre cele mai importante puncte de antrenament este poligonul de […] Articolul Exercițiu NATO de amploare în România: mii de militari din 10 țări se antrenează în mai multe poligoane din țară apare prima dată în PS News.
14:50
Cristian Socol: Proiect de țară – România 2040. Ce elemente ar trebui să propună stânga românească # PSNews.ro
Profesorul universitar Cristian Socol prezintă, într-o analiză, nevoia fundamentării unui Proiect de țară România 2040. El explică de ce anteriorul proiect de țară (Strategia Snagov) cu obiectiv aderarea la UE a fost benefic şi propune 20 teme strategice economice și sociale de introdus în acest Plan de țară. „România pare a nu înțelege că lumea […] Articolul Cristian Socol: Proiect de țară – România 2040. Ce elemente ar trebui să propună stânga românească apare prima dată în PS News.
14:50
Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014, apoi a trecut la UNPR # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă ”prostia asta cu fost senator PSD” în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Isăilă a fost dat afară din PSD în 2014, apoi a trecut la UNPR. ”Doamne, cât se mai vântură prostia asta cu „fost senator PSD” în […] Articolul Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014, apoi a trecut la UNPR apare prima dată în PS News.
14:50
Undă verde în Serbia pentru proiectul imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # PSNews.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care permite demararea unui proiect imobiliar controversat în capitala țării, Belgrad. Inițiativa îi aparține lui Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump, și implică dezvoltarea unei zone din oraș, conform relatărilor BBC și Reuters. Firma lui Kushner, Affinity Partners, vrea să construiască un complex hotelier și de […] Articolul Undă verde în Serbia pentru proiectul imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump apare prima dată în PS News.
14:50
Banca Națională a Bulgariei a prezentat, vineri, materiale informative despre designul monedelor euro, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026. Potrivit agenției Novinite, monedele euro vor avea motive distinct bulgărești. Spre exemplu, moneda de un euro va avea imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar restul monedelor vor avea imaginea Călărețului de la Madara. Monedele cu […] Articolul VIDEO Cum vor arăta monedele euro care vor intra în circulație în Bulgaria în 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Ministrul Radu Miruţă la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite: Este momentul inteligenţei artificiale! # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că se află la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri în urma cărora şi o ţară, şi cealaltă să analizeze pe ce canale se poate creşte cooperarea. Ministrul arată că este momentul inteligenţei artificiale, ţările fac paşi, iar România este acolo, caută o mapare între […] Articolul Ministrul Radu Miruţă la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite: Este momentul inteligenţei artificiale! apare prima dată în PS News.
14:50
Ministrul Sănătății, îngrijorat de procentul mare de oameni care „cred că medicina se face cu apă, aer şi energie” # PSNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că, din păcate, există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboti, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză aceste carduri de sănătate, iar cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, cele […] Articolul Ministrul Sănătății, îngrijorat de procentul mare de oameni care „cred că medicina se face cu apă, aer şi energie” apare prima dată în PS News.
14:50
Incendiu puternic în Suceava. O pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată # PSNews.ro
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava. Conform ISU Suceava, un incendiu a izbucnit la o unitate de alimentaţie publică, cu camere de cazare, la mansardă, pe raza localităţii Gura Humorului. „Evenimentul a fost anunţat la 112 […] Articolul Incendiu puternic în Suceava. O pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată apare prima dată în PS News.
14:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale va avea un impact semnificativ asupra companiilor românești, impunând reguli stricte pentru recapitalizarea firmelor cu activ net negativ și sancțiuni severe pentru nerespectarea acestora, potrivit unei analize realizate de „Adevărul” cu sprijinul avocaților și experților contabili. Pachetul 2 de măsuri fiscale introduce obligații de recapitalizare și amenzi Unul dintre principalele […] Articolul Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce amenzi de până la 300.000 lei pentru firme apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:40
50 de firme și persoane. Rețeaua din jurul lui Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu ca să-l scoată din țară # PSNews.ro
Info Sud-Est și G4Media au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară. Una dintre companii are ca domeniu de activitate fabricarea […] Articolul 50 de firme și persoane. Rețeaua din jurul lui Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu ca să-l scoată din țară apare prima dată în PS News.
13:40
METEO Vremea azi, 9 noiembrie 2025. Temperaturi de până la 20 de grade și coduri galbene de ceață # PSNews.ro
Astăzi se mai îndreaptă vremea. În centru și în sud-est iese soarele și se încălzește în majoritatea zonelor. În nordul și în nord-vestul țării mai vin câteva ploi slabe sau o să fie burniță, iar în ținuturile sudice avem mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la ora 10. Maximele pornesc de la 10…11 […] Articolul METEO Vremea azi, 9 noiembrie 2025. Temperaturi de până la 20 de grade și coduri galbene de ceață apare prima dată în PS News.
13:40
Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și discursului instigator la ură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu […] Articolul Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și discursului instigator la ură apare prima dată în PS News.
13:40
Oana Gheorghiu: România nu-și permite să aibă pensionari speciali. Pensiile speciale, un fel de Caritas # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas”. Întrebată, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi […] Articolul Oana Gheorghiu: România nu-și permite să aibă pensionari speciali. Pensiile speciale, un fel de Caritas apare prima dată în PS News.
13:40
Incident la instalaţia care alimentează cu gaze un bloc din Bucureşti. Câţi clienţi sunt afectaţi. Anunţul Distrigaz # PSNews.ro
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale într-un bloc de pe strada Braşov, din Capitală, anunţă duminică Distrigaz Sud Reţele, decizia fiind luată ”în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul”. Distrigaz Sud Reţele informează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze […] Articolul Incident la instalaţia care alimentează cu gaze un bloc din Bucureşti. Câţi clienţi sunt afectaţi. Anunţul Distrigaz apare prima dată în PS News.
13:40
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Radu Burnete: Avem două termene limită # PSNews.ro
Radu Burnete, consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan, susține că șeful statului este informat întotdeauna despre stadiul celor două reforme de pe masa Coaliției, reforma magistraților, cât și cea a administrației publice locale și centrale. Potrivit acestuia, cele două măsuri urmează să fie discutate săptămâna viitoare de către partidele aflate la guvernare. „Știm unde sunt […] Articolul În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Radu Burnete: Avem două termene limită apare prima dată în PS News.
13:40
Protest masiv la Lisabona faţă de propuneri legislative în domeniul muncii care ar face concedierea mai uşoară # PSNews.ro
Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC. Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, afirmând că acesta are ca scop creşterea […] Articolul Protest masiv la Lisabona faţă de propuneri legislative în domeniul muncii care ar face concedierea mai uşoară apare prima dată în PS News.
13:40
A 15-a ediţie de Black Friday la eMAG s-a încheiat cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut # PSNews.ro
Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la […] Articolul A 15-a ediţie de Black Friday la eMAG s-a încheiat cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut apare prima dată în PS News.
12:20
Dosar de Candidat: Daniel Băluță intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu „modelul Sectorului 4” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025. În interiorul partidului, profilul său a fost consolidat în ultimii ani ca „administratorul care livrează”, iar PSD București îl susține acum ca soluție de stabilitate și disciplină executivă la nivelul întregii Capitale. Cuprins: Argumentul central: „Ce am făcut […] Articolul Dosar de Candidat: Daniel Băluță intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu „modelul Sectorului 4” apare prima dată în PS News.
12:10
„Am acționat conform legii”: Octavian Berceanu, în centrul scandalului de luare de mită, la Apărare # PSNews.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a devenit denunțător în dosarul de cumpărare de influență al fostului senator PSD Marius Isăilă, care ar fi intermediat o mită de 1 milion de euro pentru contracte Romtehnica. Acesta a confirmat, sâmbătă, calitatea sa în acest caz și a făcut câteva precizări: „Am acționat în deplină […] Articolul „Am acționat conform legii”: Octavian Berceanu, în centrul scandalului de luare de mită, la Apărare apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse acasă după 168 de ani. Ceremonia de la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
După mai bine de un secol și jumătate, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, au fost aduse în România. Sicriul său a fost depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, așa cum era menționat și în comunicatul de […] Articolul VIDEO Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse acasă după 168 de ani. Ceremonia de la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică, 9 noiembrie, că doi români au fost răniți într-un atac armat, cu pistol, la Istanbul. „Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în […] Articolul Atac armat în Istanbul: Doi români au fost răniți. Care este starea celor doi apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:20
Congresul PSD 2025 – Cum preia Sorin Grindeanu controlul și repoziționează partidul pentru alegerile 2028–2030 # PSNews.ro
Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 s-a încheiat fără surprize, dar cu o miză majoră: stabilirea direcției strategice a partidului pentru următorii cinci ani. Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD, decizie confirmată prin comunicările oficiale ale partidului și reflectată în presa națională. Pentru cititorul care nu a urmărit evenimentul, Congresul marchează trecerea de […] Articolul Congresul PSD 2025 – Cum preia Sorin Grindeanu controlul și repoziționează partidul pentru alegerile 2028–2030 apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
08:40
Danemarca, proiect de lege anti-deepfake: Orice persoană va putea cere ștergerea imaginilor folosite fără permisiune # PSNews.ro
Prin propunerea unui proiect de lege ambițios, Danemarca face un pas important pentru a-și proteja cetățenii de pericolele tehnologiei moderne, în special de fenomenul deepfake. Este vorba despre videoclipuri sau înregistrări audio generate de inteligența artificială (IA) care imită în mod convingător aspectul fizic sau vocea unei persoane, făcând-o să spună sau să facă lucruri […] Articolul Danemarca, proiect de lege anti-deepfake: Orice persoană va putea cere ștergerea imaginilor folosite fără permisiune apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:40
R. Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia şi Belarus, printre statele vizate # PSNews.ro
Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md. Proiectul se află pe agenda de lucur a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. De […] Articolul R. Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia şi Belarus, printre statele vizate apare prima dată în PS News.
18:40
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română # PSNews.ro
Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni. Un sistem MEROPS a ajuns în România și în această perioadă este testat, a […] Articolul Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română apare prima dată în PS News.
18:40
„Dăm și la geantă! Fără probleme!” Interceptări în cazul „Mită la MApN”. Discuţii Isăilă – Berceanu, sub lupa DNA # PSNews.ro
Gândul a publicat interceptări uluitoare din dosarul în care Marius Isăilă – fost parlamentar PSD condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție – este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Isăilă a fost arestat, vineri, după ce fusese, inițial, reținut de procurorii anticorupție. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, traseistul politic […] Articolul „Dăm și la geantă! Fără probleme!” Interceptări în cazul „Mită la MApN”. Discuţii Isăilă – Berceanu, sub lupa DNA apare prima dată în PS News.
18:40
Controalele ANAF și Vamă. Nazare: Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că „îngrijorările” apărute în spațiul public privind acțiunile ANAF și ale Vămii sunt, de fapt, un semn pozitiv. În postarea sa, ministrul Finanțelor spune că a observat „unele îngrijorări” legate de acțiunile Fiscului și ale autorității vamale și susține că acest lucru este „foarte bine”, […] Articolul Controalele ANAF și Vamă. Nazare: Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii apare prima dată în PS News.
18:40
Medicul lui Benjamin Netanyahu a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România # PSNews.ro
Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare. În cadrul unui eveniment solemn desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș […] Articolul Medicul lui Benjamin Netanyahu a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut întâlniri cu oficiali ai administraţiei americane pentru finanţarea proiectelor de la Cernavodă, reactoare modulare mici (SMR), exploatarea gazelor din Marea Neagră şi construcţia unui coridor de LNG pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. Ivan s-a întâlnit cu Doug Burgum, Ministrul Resurselor Interne al SUA (Secretary of Interior), şi Jarrod […] Articolul Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
18:40
Crabul albastru a invadat, de câțiva ani, apele Mării Negre, provocând pagube însemnate pescarilor. Agresiv și rezistent, acest crustaceu distruge plasele de pescuit și amenință speciile autohtone de moluște și pești mici. Biologii cer evaluări urgente privind impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării. Specia, originară din apele calde ale Oceanului Atlantic, […] Articolul O specie ”foarte vorace” a apărut în Marea Neagră și pune în pericol ecosistemul apare prima dată în PS News.
18:40
Rutte: Exerciţiul de la începutul lunii mi-a dat încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice” în faţa ameninţărilor Rusiei, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres. „Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie […] Articolul Rutte: Exerciţiul de la începutul lunii mi-a dat încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO apare prima dată în PS News.
18:40
În mai puţin de două luni, de la 1 ianuarie 2026, ne aşteaptă noi creşteri de impozite, după ce anul acesta românii au plătit taxe mai mari şi au suportat scumpiri masive, informează Antena 3 CNN. Impozitul pe dividende creşte de la 10% la 16%. Decizia a fost deja luată de Guvern şi se aplică […] Articolul Noi taxe şi impozite pentru români, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:40
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sâmbătă, nouă transporturi agabaritice se vor deplasa pe următoarele trasee: Port Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Mitoc; 1 […] Articolul Zece transporturi agabaritice vor traversa România în weekend apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.