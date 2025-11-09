Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit
Cancan.ro, 9 noiembrie 2025 18:50
Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului! În imobil se aflau 8 persoane, dintre care o turistă de 78 de ani, care s-a stins din viață. Pompierii au intervenit imediat, însă […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
18:50
Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit # Cancan.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Gura Humorului! În imobil se aflau 8 persoane, dintre care o turistă de 78 de ani, care s-a stins din viață. Pompierii au intervenit imediat, însă […]
Acum 2 ore
17:50
Caz tulburător în sistemul medical din Marea Britanie! Un medic s-a stins din viață după ce a primit o supradoză. Doza letală de medicament greșit i-a fost administrată chiar de către colegii săi, în spitalul […]
17:30
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima” # Cancan.ro
Pentru Babs, despărțirea de Dorian Popa a însemnat în același timp și renunțarea la Cheluțu. O perioadă, celebru patruped devenit vedetă după ce a apărut într-un videoclip al artistului, stătea o perioadă la Dorian, și […]
Acum 4 ore
17:20
Zi importantă în familia lui Cristi Chivu! Fiica cea mică a actualului antrenor de la Inter Milano a împlinit 15 ani. Cu această ocazie, Adelina Chivu a publicat o imagine cu adolescenta. Aceasta este leită […]
17:00
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?” # Cancan.ro
Loredana și-a uimit din nou fanii, după o apariție incendiară pe scenă. În timpul concertului său de la Sala Palatului, vedeta a avut invitat un tânăr artist, care a cântat alături de ea. La un […]
16:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:10
Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate # Cancan.ro
Scene scoase dintr-un film s-au petrecut pe străzile din Capitală. Un bărbat în vârstă de 53 de ani și fiica acestuia au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului său din cauză că aceasta l-ar fi […]
16:10
Horoscop 10 noiembrie 2025. Află care e zodia care este în prag de colaps! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Emoțiile și stările de spirit ale celorlalți te pot afecta mai mult decât de obicei. […]
16:00
Două produse alimentare populare din categoria celor folosite frecvent în bucătării au fost retrase de urgență din toate magazinele Auchan din România, după ce s-a descoperit un potențial risc de contaminare cu particule metalice și […]
15:40
Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu mă expuneam în asemenea hal” # Cancan.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, se află în centrul unui scandal de proporții, după ce a apărut public faptul că acesta folosea aplicații de dating pentru bărbați. Politicianul a oferit prima reacție pe marginea […]
Acum 6 ore
15:00
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat # Cancan.ro
Dani Mocanu a fost condamndat joi, 6 noiembrie 2025, la 4 ani de închisoare cu executare. Manelistul și fratele lui, Nando, care a primit o condamnare de 7 ani, sunt de negăsit și au fost dați în urmărire internațională. Iată […]
14:40
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului # Cancan.ro
Unul dintre cei mai influenți oameni din politica românească a fost recent implicat într-un scandal care zguduie scena publică din România. Politicianul a fost descoperit pe mai multe aplicații de dating destinate exclusiv bărbaților. Marcel […]
14:20
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm” # Cancan.ro
Carmen Herea este românca care s-a calificat în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (SUA). Tânăra a reușit această performanță la doar 19 ani și a făcut un salt spectaculos de 246 de locuri în clasament, în doar […]
14:20
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…” # Cancan.ro
Cândva o prezență obișnuită, Iulia Albu a dispărut de ceva vreme de pe micul ecran. Ultimele emisiuni pe care le-a bifat sunt America Express, urmată apoi de Splash! Vedete la apă, ca și jurat. Motivul […]
14:10
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență # Cancan.ro
Duminică, 9 noiembrie 2025, un incendiu izbucnit la etajul al șaptelea al unui bloc din zona Păcurari, municipiul Iași, a mobilizat mai multe echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Flăcările au cuprins balconul unui […]
14:00
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă # Cancan.ro
În această perioadă, astrele favorizează câteva semne zodiacale care par să fie înzestrate cu o forță interioară rar întâlnită. Până pe 13 noiembrie, acești nativi se bucură de o energie vindecătoare, o putere de regenerare […]
13:40
Scene de groază în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat în Piața Taksim. Află mai multe detalii în articol! Incidentul s-a petrecut noaptea trecută. Conaționalii se aflau în vizită în piața Taksim, […]
Acum 8 ore
13:20
Loredana a făcut anunțul trist chiar în timpul unui concert: tatăl său, în stare gravă! Cu greu s-a abținut să nu plângă # Cancan.ro
Loredana Groza, una dintre cele mai iubite artiste din România, trece printr-o perioadă dificilă. Într-un concert recent desfășurat la Sala Palatului, eveniment care a atras un public numeros și entuziast, artista nu a putut să […]
13:00
Tragedie în Teleorman! Mamă a trei copii, ucisă de soț în fața celui mai mic dintre ei. Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori # Cancan.ro
Tragedie fără margini în județul Teleorman! O mamă a trei copii a fost ucisă de soț, chiar în fața mezinului familiei. Totul s-a întâmplat de ziua ei onomastică, pe data de 8 noiembrie. Află mai multe […]
12:30
Știm echipa eliminată diseară de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală # Cancan.ro
Sezonul actual al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor” a intrat în faza finală, iar tensiunea atinge cote maxime. După un parcurs spectaculos, care a pus la încercare rezistența fizică și psihică a concurenților, doar […]
12:20
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România # Cancan.ro
Anunț important de la meteorologi! ANM a emis un Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă. Șoferii trebuie să fie foarte atenți atunci când pleacă la drum. Vortexul polar își face simțită prezența în […]
12:00
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut” # Cancan.ro
Tragedie fără margini! Gabriel a murit din cauza vitezei, după ce a intrat cu mașina într-un copac. Tânărul avea permisul suspendat. Află mai multe detalii în articol! Totul s-a petrecut vineri, cu o doar o […]
11:50
Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit becurile de ceață # Cancan.ro
Pe timp de iarnă, schimbările bruște de vreme, de la ceață densă la ninsoare umedă sau ploi torențiale, fac din utilizarea corectă a luminilor de ceață un element esențial pentru siguranța în trafic. Deși mulți […]
Acum 12 ore
11:10
Vești importante pentru pensionari! Cuponul de pensie reprezintă dovada primirii veniturilor lunare și confirmarea contribuțiilor acumulate pe parcursul anilor de muncă, pentru milioane de seniori din România. Cu toate astea, nu toate arată la fel: […]
11:00
Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală # Cancan.ro
Nando Mocanu, fratele celebrului manelist Dani Mocanu, se află acum în urmărire generală, după ce a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Condamnarea survine în urma […]
10:50
Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta # Cancan.ro
O crimă de-a dreptul tulburătoare s-a petrecut în Vaslui. O femeie în vârstă de 48 de ani a sunat la 112 și a anunțat că sora ei a leșinat. Victima în vârstă de 56 de ani a […]
10:20
În urmă cu zece ani, o simplă fotografie a reușit să provoace una dintre cele mai mari controverse din istoria internetului. În februarie 2015, o imagine aparent banală, reprezentând o rochie, a declanșat o dezbatere […]
10:10
Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților # Cancan.ro
Scene parcă scoase dintr-un film s-au petrecut noaptea trecută pe străzile Capitalei. Oamenii au fost martori la un avion transportat cu camionul. Cum a fost posibil așa ceva? Află mai multe detalii în articol! Românii […]
09:50
Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah # Cancan.ro
Pentru Anastasia Soare, femeia care a redefinit standardele frumuseții la nivel mondial și a construit un imperiu pornind dintr-un mic salon din Beverly Hills, succesul nu a fost niciodată doar despre afaceri. A fost, mai […]
09:40
Jennifer Lawrence și-a uimit fanii cu cea mai recentă dezvăluire! Actrița este inexistentă pe rețelele sociale, dar urmărește postările despre ea și e foarte atentă la ce spun internauții. Cum? Are un cont fals. Află […]
09:20
Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară și de petrecere, a atras din nou atenția publicului în urma unei apariții recente pe scenă. Artista a fost în centrul atenției […]
09:00
O tragedie românească s-a petrecut pe data de 8 noiembrie 2025. Ion Sipanu Brezoi, un român stabilit în Italia, a murit pe loc într-un accident teribil. Află mai multe detalii în articol! Încă un român s-a stins […]
08:40
Premieră absolută de Black Friday! Ce a pățit o persoană care a făcut o comandă pe eMag, la 8 minute după ce a plasat-o # Cancan.ro
Start spectaculos de Black Friday 2025 la eMAG. Milioane de comenzi și o premieră neașteptată la doar câteva minute de la lansare. Black Friday 2025 a debutat în forță pe eMAG, cel mai mare retailer […]
08:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog cu un bărbat proaspăt însurat. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună! […]
Acum 24 ore
23:50
Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei femei în vârstă de 47 de ani, pe nume Lenuța Banu. Acesta a plecat voluntar de la domiciliul său din satul Benești, […]
23:50
Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control! # Cancan.ro
Când vine vara, chiar și cele mai elegante vedete renunță la pantofii cu toc, la podiumuri sau la luminile puternice ale studiourilor pentru a se bucura de soare, mare și nisipul fierbinte. Divele authtone au […]
23:50
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz? # Cancan.ro
Vedetele par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o […]
23:50
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat” # Cancan.ro
La doar câteva luni de când a fost eliberată, după cea a petrecut aproximativ patru ani în penitenciar, Elena Udrea a decis să se întoarcă în Costa Rica, țara în care s-a născut fiica sa […]
23:50
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!” # Cancan.ro
Este regele televiziunii și știe să facă spectacol chiar și când… ia foc scena! Dan Negru ne-a povestit despre un incident pe care nu-l va uita niciodată, atunci când i-a ars bradul de Crăciun în […]
23:20
Surpriză pentru fanii unui sportiv celebru din România! Acesta a împărtășit cu ei mai multe imagini realizate în perioada liceului. Fotografiile sunt vechi de peste 20 de ani. Oamenii aproape că nu l-au recunoscut, mai […]
23:00
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și… # Cancan.ro
Noi probleme pentru locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie! Oamenii acuză autoritățile că nu asigură paza corespunzătoare a apartamentelor și se tem că bunurile le-ar putea fi furate. Un bărbat i-a surprins pe polițiști […]
21:40
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul TV, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon # Cancan.ro
Femeia în vârstă de 69 de ani, care a fost lovită de un cablu STB în Capitală, s-a stins din viață. Acesta se afla internată în stare gravă la spitalul Sfântul Pantelimon din București. Din […]
21:00
Doliu în Partidul Social Democrat! Un fost senator și deputat s-a stins din viață chiar în ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Politicianul fusese diagnosticat cu o boală nemiloasă, care a avansat rapid. Generalul […]
20:40
Îți dorești confort și stil, așa că treningul de bărbați a devenit o piesă esențială în garderoba ta. Fie că îl porți pentru activități sportive, plimbări sau ținute casual, alegerea unui trening de calitate face diferența […]
19:50
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului # Cancan.ro
Un nou caz înfiorător din lumea medicală a luat prin surprindere pe toată lumea! O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul programului. […]
19:30
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator” # Cancan.ro
Jean de la Craiova este unul dintre artiștii care, atunci când au avut ocazia, și-au deschis sufletul și au vorbit cu sinceritate despre credința în Dumnezeu. Tatăl lui este creștin ortodox, iar mama și familia […]
Ieri
19:20
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional # Cancan.ro
În timp ce unii aleg să gătească acasă, alții își doresc să iasă în oraș pentru o experiență gastronomică specială. Restaurantul lui Florin Călinescu este unul dintre locurile, unde românii se pot bucura de preparate […]
18:30
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru […]
18:10
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea # Cancan.ro
Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță, nominalizată la Oscar, s-a stins din viață la 85 de ani. Familia acesteia a fost cea care a făcut anunțul trist. Artista și-a dat ultima suflare într-un azil […]
18:00
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…” # Cancan.ro
Dorian Popa a fost victima hoților! Artistul s-a ales cu o pagubă serioasă după ce mai mulți indivizi i-au invadat locuința. Află în articol mai multe detalii! Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.