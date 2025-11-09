Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și AntenaPLAY
Antena1, 9 noiembrie 2025 18:50
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
18:50
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Acum 2 ore
18:00
Cât a slăbit Dan Alexa în Asia Express: „Mă îngrășasem și nu-mi plăcea”. Concurentul a spus câte kilograme are acum # Antena1
De când a plecat în Asia Express și până în prezent, Dan Alexa a dat jos un număr important de kilograme. Fotbalistul a recunoscut că se îngrășase și nu-i plăcea, așa că își dorește să rămână la greutatea de acum.
Acum 4 ore
17:00
Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion” # Antena1
Andrei Stoica a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din adolescență. Fostul concurent de la Power Couple și-a amintit de ambiția pe care a avut-o tot timpul și datorită căreia a reușit în cariera sportivă.
Acum 6 ore
14:30
Mireasa, sezon 10. Laura, mesaj emoționant de ziua lui Mihai. Cum au petrecut cei doi la Bistrița # Antena1
Mihai din sezonul 10 Mireasa a împlinit 24 de ani și a avut parte de o petrecere în familie, la Bistrița.
13:50
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe # Antena1
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.
Acum 8 ore
12:20
Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 noiembrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:40
Mireasa, sezon 12. Cu ce fostă concurentă s-a întâlnit Virgil. Băiatul a publicat o fotografie surprinzătoare # Antena1
Virgil a avut mai multe interacțiuni cu fetele din sezonul 12 Mireasa, însă niciuna nu s-a concretizat cu o relație. La aproximativ 2 săptămâni de când a păsăit emisiunea, băiatul s-a întâlnit cu una dintre fetele care l-au plăcut.
Acum 12 ore
11:00
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în familie...” # Antena1
Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre relația pe care o are cu mama lui George Restivan. Cum se înțeleg cele două și ce detalii au ieșit la iveală abia acum.
10:40
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a dat roade # Antena1
Este urmărit de mic în filme americane de succes. Iată cum a reușit să-și convingă soția să îi mai dăruiască un copil.
10:10
Duminică seară, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră în linie dreaptă. Doar trei echipe au mai rămas în competiție, iar în această ediție începe lupta lor pentru calificarea în marea finală, care va fi difuzată miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20:30.
10:10
"Am crezut că mi-am mâncat bebelușul de viu". Cu ce sindrom rar s-a confruntat o proaspătă mămică # Antena1
O proaspătă mămică a rămas terifiată când s-a trezit cu sânge la gură și bebelușul ei zăcând inconștient lângă ea pe pat.
08:40
De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 # Antena1
Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă.
08:10
Tom Brady și-a clonat câinele. Fotbalistul a dezvăluit de ce a apelat la soluția neobișnuită acum mai bine de 2 ani # Antena1
Sportivul Tom Brady și-a clonat câinele, după ce patrupedul original, pe numa Lua, a murit în urmă cu 2 ani.
08:10
Prințul William, așa cum nu a mai fost surprins până acum. Ce parte a corpului și-a expus în Brazilia # Antena1
Prințul William a fost surprins într-o ipostază neobișnuită pentru un membru al Casei Regale și și-a expus chiar și o parte a corpului rar văzută.
08:10
Zodiile care trăiesc un miracol până la finalul anului 2025. Viața lor se va schimba complet # Antena1
Două zodii au șanse mari să trăiască un miracol până la finalul anului 2025. Viața lor se va schimba complet, intrând în 2026 încrezători în forțele propii și mai ambițioși ca niciodată să obțină tot ce și-au propus.
07:10
Meghan Markle revine în lumea actoriei după 8 ani de pauză. În ce peliculă va apărea Ducesa de Sussex # Antena1
După o pauză de 8 ani de la cariera ei în cinematografie, actrița din serialul Suits își pregătește întoarcerea în industie.
Acum 24 ore
00:50
Horoscop zilnic 10 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:30
The Ticket, 8 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția zece a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați # Antena1
Descoperă cine a câștigat a zecea ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 8 noiembrie 2025 la Antena 1! Verdictul a adus un val puternic de aplauze.
00:20
The Ticket, 8 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a zecea ediție a talent show-ului și ce momente au impresionat juriul # Antena1
Descoperă ce momente i-au impresionat pe jurați în a zecea ediție a emisiunii The Ticket, din data de 8 noiembrie 2025.
8 noiembrie 2025
21:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe Interlagos # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
20:00
Horoscop zilnic 9 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 9 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
19:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Ieri
15:20
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea # Antena1
Emeric Ienei a fost înmormântat la cimitirul „Rulikowski” din Oradea, pe 8 noiembrie 2025. Legendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe marele antrenor care s-a stins din viață la 88 de ani.
14:30
Mireasa sezon 9. Dediș și Andreea s-au căsătorit și mai mulți foști concurenți au venit la nuntă: „S-a însurat burlacul sezonului” # Antena1
Nuntă mare în familia Mireasa! Mai mulți foști concurenți ai sezonului 9 au mers la Buzău pentru a fi alături de mirele Ionuț Dediș.
11:50
Mamă și fiică intră în competiție directă pe scena The Ticket, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 # Antena1
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem.
11:20
Mireasa, sezon 12. Ce a postat Ale la scurt timp după ce a fost eliminată: „A fost o perioadă în care am învățat mult” # Antena1
La scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa, Ale a publicat pe rețelele sociale un mesaj.
10:20
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții # Antena1
Tânăra care și-a dorit să arate ca păpușa Barbie a murit. Iată ce s-a întâmplat.
08:10
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român # Antena1
Jennifer Lopez a avut o apariție spectaculoasă într-o nouă campanie, îmbrăcată într-o creație a designer-ului român Maria Lucia Hohan.
08:10
Jador a oprit un concert din Olanda. Artistul a dezvăluit de ce a coborât imediat de pe scenă # Antena1
Jador a oprit un concert din Olanda și a vorbit pe rețelele de socializare despre ce l-a determinat să coboare imediat de pe scenă.
08:10
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani # Antena1
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge în urma unei piese jucate pe Broadway.
08:10
Ce averi au principalii candidați la alegerile pentru primăria Capitalei. Care dintre ei este cel mai bogat # Antena1
Pe 7 decembrie locuitorii din București vor alege primarul general al Capitalei.
07:10
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă # Antena1
Oana Moșneagu, frumoasa actriță din Lia – Soția soțului meu și Adela, a postat recent pe rețelele de socializare un video în care a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini din copilărie.
01:10
Horoscop zilnic 8 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
7 noiembrie 2025
23:10
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albert revine # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 25, 26 și 27 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 7 noiembrie 2025.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Ce se întâmplă cu Liceul „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare. Când vor reveni elevii în clase # Antena1
Elevii se întorc în clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare din Rahova. Orele se vor desfășurat în urma unui program special. Iată când se redeschide.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 7 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
În gala din 7 noiembrie 2025, fetele au făcut nominalizări. Concurentele au votat un băiat, care să intre în cursa de eliminare. Ce concurente intră la cursa de eliminare.
16:50
Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Ale, Iolanda și Ștefania. Ce fată a fost eliminată pe 7 noiembrie 2025 # Antena1
În gala din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Ale, Iolanda și Ștefania.
16:40
Cum a fost surprins un bărbat pe autostrada Transilvania. Internauții au reacționat imediat: „Mare curaj” # Antena1
Un bărbat a stârnit revoltă în online, după ce a fost surprins pe autostradă. Iată ce i-a înfuriat pe internauți.
16:20
Fiecare anotimp aduce noi oportunități de a-ți exprima personalitatea prin încălțăminte.
16:00
Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Când s-a întâmplat totul: „Nu sunt mândru...” # Antena1
În gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise și că familia lui nu știa acest detaliu din trecutul lui.
15:50
Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino # Antena1
Selecționerul naționalei a decis cine va lupta în următoarele două meciuri decisive pentru România. Descoperă cine intră în joc și cine a rămas în afara lotului în meciurile cu Bosnia și San Marino.
15:30
Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta concurentă # Antena1
Bianca Dan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a luat inima în dinți și a decis să pășească pragul cabinetului medicului estetician.
15:20
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au sărutat pasional. Cum au răspuns, în gală, întrebați dacă formează un cuplu # Antena1
În gala din 7 noiembrie 2025, Diana și Sorin au răpuns celei mai așteptate întrebări, după ce s-au sărutat.
15:10
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră # Antena1
Deși nu este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, Nidia, fiica Marianei și a lui Horia Moculescu, a atras atenția publicului prin evoluțiile sale muzicale și relațiile controversate cu părinții săi.
14:50
Cele mai compatibile două zodii din horoscop. Ei pot ajunge să trăiască o frumoasă poveste de iubire până la adânci bătrâneți # Antena1
Există două zodii în horoscop care pot ajunge să trăiască o frumoasă poveste de iubire până la adânci bătrâneți, dacă se întâlnesc. Acești nativi au șanse mari să se căsătorească, iar relația lor să fie perfectă până la finalul vieții.
14:50
O practică riscantă a luat amploare pe platformele de socializare. Cât de periculoasă este ”dieta” pentru sănătate | VIDEO # Antena1
Un nou trend a iscat controverse în online. Iată la ce pericol se supun cei care își doresc un minut de faimă.
14:10
Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal # Antena1
SDin 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid audițiile noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pregătiți să întâlneacă noi concurenți ambițioși, cu vise mari și povești interesante.
14:00
13:40
Pentru mulți jucători, siguranța și controlul asupra bugetului sunt priorități majore. Chiar dacă sloturile rămân jocuri de noroc, unele titluri sunt concepute special pentru a oferi un echilibru mai bun între distracție și risc.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.