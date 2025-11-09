Radu Miruţă s-a întâlnit cu Prinţesa Sara Al Saud
Bursa, 9 noiembrie 2025 18:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, afirmând că România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
19:20
Guvernul israelian a anunţat, duminică, că nu vor fi desfăşuraţi militari turci în Gaza în cadrul forţei multinaţionale care urmează să preia controlul de la armata israeliană, conform unui comunicat transmis de o purtătoare de cuvânt a executivului, citat de Reuters.
Acum 10 minute
19:10
SUA vor reduce zborurile din cauza blocajului guvernamental care afectează controlorii de trafic aerian # Bursa
Traficul aerian din Statele Unite riscă să se reducă and #8222;la minimum and #8221; pe fondul prelungirii blocajului guvernamental, a avertizat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, citat de Fox News.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Tot mai mulţi cetăţeni turci traversează graniţa în Grecia pentru a face cumpărături de alimente de bază, profitând de preţurile considerabil mai mici din supermarketurile elene, potrivit unei analize publicate de Bloomberg.
Acum 2 ore
18:20
Unilever retrage de pe piaţă mai multe produse Knorr şi Delikat din cauza riscului de contaminare cu fragmente metalice # Bursa
Unilever a anunţat retragerea de pe piaţă a unui număr limitat de produse Knorr şi Delikat, după ce s-a constatat că unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, ca urmare a avarierii unui echipament din fabrică, potrivit unui comunicat al companiei.
18:00
Deputatul PNL Alina Gorghiu le-a transmis duminică un apel femeilor din România să solicite monitorizarea electronică atunci când sunt sub protecţia unui ordin judecătoresc, după ce o femeie din judeţul Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, în timp ce îşi ţinea copilul în braţe.
17:50
Preşedintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, a fost filmat jucând baschet în Statele Unite alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane, potrivit unor imagini publicate pe reţelele sociale de ministrul sirian de externe, Asaad al-Shaibani.
17:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică un mesaj de reflecţie în contextul creşterii discursului urii şi al polarizării politice la nivel global, evocând Noaptea de Cristal din 9 noiembrie 1938 - momentul în care Germania a fost cuprinsă de violenţe antisemite.
Acum 4 ore
17:20
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică and #8222;surprins and #8221; de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos I, publicate recent, relatează AFP.
17:00
Românii preferă carnea de porc şi de pasăre, în timp ce vita şi oaia rămân produse ocazionale # Bursa
Românii consumă preponderent carne de porc şi de pasăre, în timp ce vita, capra şi oaia sunt alese doar ocazional şi în cantităţi reduse, pe fondul tradiţiilor culinare, al preţurilor mai ridicate şi al lipsei campaniilor de promovare, afirmă preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu, potrivit Agerpres.
16:50
Radu Burnete: and #8222;Nu s-a colectat mai puţin TVA, dar se compară mere cu pere and #8221; # Bursa
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat că scăderea colectării taxei pe valoarea adăugată (TVA) invocată în spaţiul public este interpretată greşit, întrucât and #8222;se compară mere cu pere and #8221;, explicând că, în contextul anunţatei majorări a TVA, comportamentul consumatorilor s-a modificat, relatează Digi24.
16:40
Reţeaua de firme conectată Constantin Dănuţ Hanţ, vizată de DNA pentru angajarea fictivă a lui Călin Georgescu # Bursa
O reţea de firme cu legături internaţionale, conectată la omul de afaceri austriac Constantin Dănuţ Hanţ, este vizată într-un dosar al DNA privind presupusa angajare fictivă a fostului candidat pro-rus la preşedinţie, Călin Georgescu, arată o investigaţie realizată de G4Media şi Info Sud-Est.
16:40
Guvernul britanic consideră and #8222;extrem de gravă and #8221; acuzaţia adusă BBC de Casa Albă, potrivit căreia postul public ar fi prezentat în mod înşelător un discurs al preşedintelui Donald Trump într-un documentar difuzat înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2024, relatează AFP.
16:20
Ambasada Italiei la Bucureşti, împreună cu ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior şi Institutul Italian de Cultură, celebrează în 2025 cea de-a zecea ediţie a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume, sub tema and #8222;Bucătăria italiană: sănătate, cultură şi inovaţie and #8221;, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:10
Veniturile celor mai mari companii din Europa de Sud-Est au scăzut pentru al doilea an consecutiv # Bursa
Veniturile celor mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est (SEE) au scăzut pentru al doilea an consecutiv în 2024, în contextul creşterii economice lente din regiune şi al cererii externe reduse, potrivit clasamentului anual SEE TOP 100 realizat de SeeNews.
15:50
15:40
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că procesul de normalizare a relaţiilor cu Armenia va continua and #8222;în deplină coordonare cu Azerbaidjanul and #8221;, potrivit agenţiei Haber Global.
15:30
15:30
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ironizat duminică pe platforma X campania lansată de Partidul Lege şi Justiţie (PiS) în sprijinul foştilor săi lideri cercetaţi penal, după ce Jarosław Kaczyński, preşedintele formaţiunii, a făcut apel la susţinerea publică a lui Daniel Obajtek, fostul director general al companiei petroliere Orlen, relatează presa poloneză.
Acum 6 ore
15:10
Imagini cu Trump aparent adormit în Biroul Oval au provocat ironii şi reacţii politice în SUA # Bursa
Imagini cu preşedintele american Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unei declaraţii oficiale la Casa Albă au devenit virale în weekend, declanşând o avalanşă de comentarii ironice din partea adversarilor politici, relatează presa internaţională.
15:00
Un tânăr german a câştigat 250 de milioane de dolari din tranzacţii cu petrol după invazia Rusiei în Ucraina # Bursa
Christopher Eppinger, un tânăr german de 31 de ani, a obţinut în doar doi ani şi jumătate profituri personale de peste 250 de milioane de dolari din comerţul cu petrol, profitând de tulburările de pe pieţele energetice declanşate de invazia Rusiei în Ucraina şi de sancţiunile occidentale, potrivit Financial Times.
14:50
Ucraina se confruntaă cu întreruperi majore de curent după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # Bursa
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, după ce atacurile masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice au redus temporar capacitatea de producţie la and #8222;zero and #8221;, a anunţat operatorul de stat Ukrenergo, citat de The Guardian.
14:40
INS: Peste un sfert dintre români s-au aflat în stare de deprivare materială şi socială în 2024 # Bursa
Peste 26% din populaţia României s-a confruntat anul trecut cu deprivare materială şi socială, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de redacţie. Categoriile cele mai afectate au fost persoanele de peste 65 de ani (32,9%), urmate de cele cu vârsta între 50 şi 64 de ani (28,4%) şi copiii (28%).
14:20
Candidatul la funcţia de primar al oraşului Leova, Alexandru Bujorean, a reclamat că persoane necunoscute au tras două focuri de armă în faţa locuinţei sale în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, potrivit unei postări publice pe Facebook.
14:00
Luptătorii Hamas baricadaţi în zona Rafah, aflată sub control israelian, and #8222;nu se vor preda Israelului and #8221;, a transmis duminică aripa armată a grupării, Brigăzile Al-Qassam, cerând mediatorilor străini să găsească o soluţie care să salveze armistiţiul în vigoare de o lună, relatează Reuters.
13:40
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei şi fondator al Jandarmeriei Române, a fost depus duminică, 9 noiembrie, în foaierul Operei Naţionale Bucureşti.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat duminică la ceremonia solemnă de la Palatul Cotroceni dedicată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei înainte de Unirea din 1859.
13:30
Marea Britanie va trimite experţi şi echipamente în Belgia pentru a contracara dronele suspecte # Bursa
Regatul Unit va trimite experţi şi echipamente militare în Belgia pentru a sprijini autorităţile locale în combaterea apariţiei unor drone care au provocat închiderea temporară a aeroporturilor, a anunţat duminică şeful armatei britanice, Richard Knighton, citat de Reuters.
13:30
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost sesizat pe 8 noiembrie în legătură cu un atac armat produs în metropola turcă, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.
13:30
Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi de trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal trei cetăţeni ucraineni de la linia de frontieră, folosind două motociclete de tip cross, a anunţat duminică Poliţia de Frontieră.
13:30
Bolivia şi Statele Unite vor restabili relaţiile diplomatice, întrerupte din 2008, au anunţat sâmbătă noul preşedinte bolivian Rodrigo Paz şi secretarul de stat adjunct american Christopher Landau, potrivit AFP.
Acum 8 ore
12:50
Gruparea Hamas a anunţat că duminică va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis într-o ambuscadă la Rafah în 2014, după ce rămăşiţele acestuia au fost descoperite într-un tunel din sudul Fâşiei Gaza, relatează France24.
12:20
Doi cetăţeni români au fost răniţi uşor într-un incident armat produs sâmbătă noaptea în piaţa Taksim din Istanbul, a anunţat duminică ministrul de Externe, Oana Ţoiu.
12:10
Japonia emite alertă de tsunami după un cutremur de 6,8 produs în largul coastelor din nord-est # Bursa
Autorităţile japoneze au emis duminică o avertizare de tsunami pentru prefectura Iwate, în nordul ţării, după un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,8 produs în apropierea coastelor insulei Honshu, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit USGS.
12:00
Trei persoane au murit sâmbătă în accidente separate provocate de valurile puternice din Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, potrivit AFP. Insulele Canare, din care face parte şi insula spaniolă, se află în stare de alertă din cauza vânturilor şi a mării agitate.
11:40
Compania americană Pfizer a anunţat finalizarea achiziţiei dezvoltatorului de tratamente pentru obezitate Metsera, pentru o sumă totală de 10 miliarde de dolari, potrivit CNBC. Tranzacţia încheie competiţia acerbă cu rivalul danez Novo Nordisk, care s-a retras din cursă invocând riscuri legale.
11:40
Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu, potrivit Administraţiei Naţionale pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), citată de Reuters.
11:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că societatea are datoria de a respinge ura, prejudecăţile şi discriminarea, reamintind tragediile provocate de regimul fascist.
Acum 12 ore
11:20
China a suspendat interdicţia de export către SUA pentru metalele rare galiu, germaniu şi antimoniu # Bursa
China a anunţat duminică suspendarea interdicţiei de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu şi antimoniu - metale rare esenţiale pentru industria modernă -, potrivit AFP. Măsura, valabilă până la 27 noiembrie 2026, semnalează o nouă etapă de detensionare a relaţiilor bilaterale după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud.
11:20
Zeci de mii de persoane au ieşit sâmbătă în stradă la Lisabona pentru a protesta faţă de modificările propuse la codul muncii, despre care susţin că ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC.
11:00
Rivian a aprobat un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari pentru CEO-ul RJ Scaringe # Bursa
Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru directorul general RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani - un plan inspirat de acordul record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.
11:00
Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru aproape 170 de clienţi dintr-un bloc de pe strada Braşov din Capitală # Bursa
Aproximativ 170 de clienţi casnici şi non-casnici au rămas fără gaze naturale după un incident produs la instalaţia de utilizare a unui bloc de pe strada Braşov nr. 25L, bloc C3, din Bucureşti, a anunţat duminică Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui comunicat al companiei.
10:40
Octavian Berceanu spune că a alertat autorităţile după o propunere privind afaceri cu armament # Bursa
Octavian Berceanu: and #8222;Am informat autorităţile imediat după ce am primit o propunere privind o schemă de afaceri din industria Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a informat autorităţile competente după ce, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire desfăşurată sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect de mediu, întâlnire care s-a încheiat cu o propunere de implicare într-o schemă de afaceri vizând industria de armament. Declaraţiile vin în contextul apariţiei numelui său într-un dosar DNA, în calitate de martor.ade armament and #8221;
10:20
Guvernul german urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare în valoare de peste 3,47 miliarde de dolari, care include cumpărarea a 20 de elicoptere uşoare de luptă produse de Airbus SE, potrivit unui document guvernamental citat de Bloomberg News.
10:10
Un bărbat din Chicago a deschis focul, sâmbătă, asupra agenţilor Patrulei de Frontieră a SUA în timpul unei operaţiuni de control al imigraţiei, potrivit Departamentului Securităţii Interne (DHS), citat de Reuters. Autorităţile au anunţat că suspectul, aflat la volanul unui Jeep negru, este încă în libertate.
10:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, subliniind importanţa unei comunicări directe între Moscova şi Washington, a relatat agenţia rusă RIA.
10:00
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că Statele Unite ar putea reduce până la 20% din zborurile interne dacă blocajul guvernamental nu se încheie curând, potrivit Reuters. Companiile aeriene americane se confruntă deja cu restricţii fără precedent impuse de autorităţi, în contextul absenteismului crescut al controlorilor de trafic aerian.
09:50
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a publicat materialele informative care prezintă designul oficial al monedelor euro ce vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Novinite.com. Iniţiativa face parte din campania de informare publică privind adoptarea monedei unice europene.
09:50
Orban a obţinut scutire temporară de la sancţiunile SUA, în schimbul unui acord energetic costisitor # Bursa
Vizita premierului ungar Viktor Orban la Washington s-a încheiat cu un aparent succes diplomatic: o scutire de un an de la sancţiunile americane privind importurile de petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia - dar şi cu un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC.
09:30
Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), potrivit unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a guvernului săptămâna viitoare, relatează NewsMaker.
