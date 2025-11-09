Ceasul deșteptător de pe iPhone a fost schimbat: Iată cum îl poți recupera pe cel vechi
Newsweek.ro, 9 noiembrie 2025 18:50
Apple a înlocuit butonul „stop” de pe ceasul deșteptător cu un cursor. Unii consideră acest lucru in...
Acum 5 minute
19:20
Pânză de păianjen uriașă descoperită într-o peșteră. Bate orice record cu peste 111.000 de păianjeni # Newsweek.ro
Într-o peșteră izolată din Grecia, cercetătorii au descoperit ceea ce este probabil cel mai mare com...
Acum 15 minute
19:10
Un pescar care căuta râme a găsit o comoară cu 20.000 de monezi vechi de un mileniu. Cântăreau 13 kilograme # Newsweek.ro
Un pescar din apropierea Stockholmului a plecat în căutarea momealelor și a descoperit în schimb un ...
19:10
Cele două fațete ale aplicațiilor de fitness. Cât de utile sunt și cum ajută creierul la slăbit? # Newsweek.ro
Pentru unii oameni, aplicațiile de fitness declanșează sentimente precum frustrarea sau rușinea, mai...
Acum o oră
18:50
18:40
O tânără de 26 de ani a avut un coșmar după o operație estetică la sân. „A izbucnit lichidul” # Newsweek.ro
De când a fost supusă unei operații la sâni la Praga, Emily (26) din Viena trece printr-o grea încer...
Acum 2 ore
18:20
Încălcare de date înregistrată! Schimbă-ți parola dacă te numeri printre cele 2 miliarde conturi # Newsweek.ro
Aproape 2 miliarde de adrese de e-mail și 1,3 miliarde de parole au fost puse la dispoziția publicul...
18:10
Top 3 țări din Europa unde ajutoarele sociale sunt foarte mari. Pe ce loc este România? # Newsweek.ro
Doar Finlanda și Franța cheltuiesc mai mult pentru sistemele lor de asistență socială decât Austria,...
18:00
„Toamna dacică”. Militari din România, Franța și Portugalia, misiune complexă de traversare a Mureșului # Newsweek.ro
Militari români, francezi și portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune com...
Acum 4 ore
17:20
Franța se alătură războiului antidrone al Rusiei în Europa. 35 de militari și elicoptere Fennec, în Belgia # Newsweek.ro
Un detașament francez, de tipul celui care a fost desfășurat în Danemarca pentru summit-ul informal ...
16:50
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani. Femeia este dispărută # Newsweek.ro
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani: femeia a dispărut,...
16:30
În primul mandat, Trump a vrut să excludă din NATO state europene de importanță majoră. Ce motiv a avut? # Newsweek.ro
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a susținut că președintele american Donald Trump ...
16:10
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memoria # Newsweek.ro
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memor...
15:40
Interlopul Anaser Duduianu, care le fura banii americanilor, condamnat în SUA. Legătura cu "Rechinu" # Newsweek.ro
Interlopul Anaser Duduianu, care le fura banii americanilor, cu ajutorul unor locotenenți ai lui Flo...
15:40
Cresc amenzile rutiere într-o țară în care românii își petrec vacanțele. Codul rutier prevede pedepse dure # Newsweek.ro
Turiștii trebuie să fie foarte atenți pe drumurile publice din această țară în care foarte mulți rom...
Acum 6 ore
15:10
7 greșeli pe care să nu le faci în noiembrie în grădină. Când uzi gazonul ultima oară? Cât de tare tai florile # Newsweek.ro
Luna noiembrie poate părea târzie pentru lucrările de grădinărit, dar sunt multe de făcut înainte ca...
14:40
Durerea în gât poate fi influențată semnificativ de alimentație. Află ce alimente și băuturi trebuie...
14:10
Botănoiu(AFR):Avem printre cele mai mari efective de oi din UE,dar românii preferă carnea de porc şi de pasăre # Newsweek.ro
Românii mănâncă preponderent carne de porc şi de pasăre, în timp ce vita, capra şi oaia sunt consuma...
14:10
900 parlamentari au 6.200 lei pensie, deși au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800 lei # Newsweek.ro
Statul oferă multe pensii care nu se bazează doar pe contributivitate. 900 parlamentari au 6.200 lei...
13:40
Mii de articole vestimentare, încălţăminte și marochinărie contrafăcute, descoperite la frontieră # Newsweek.ro
Mii de articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie şi produse de parfumerie contrafăcute, dar ...
Acum 8 ore
13:20
Maramureş: Conflict spontan între 11 persoane în oraşul Târgu Lăpuş; un tânăr spitalizat, alţi trei răniţi # Newsweek.ro
Un conflict spontan declanşat într-o piaţă din oraşul Târgu Lăpuş între 11 persoane, majoritatea tin...
12:50
Raliu: Sebastien Ogier câştigă în Japonia şi se apropie la 3 puncte de Elfyn Evans în clasamentul general # Newsweek.ro
Imperial până la capăt, în ciuda condiţiilor dificile de duminică, francezul Sébastien Ogier (Toyota...
12:40
S-a aflat cine e tânărul misterios din fotografia care a ajuns virală, după jaful de la Luvru # Newsweek.ro
O fotografie realizată de Associated Press în ziua jafului de la Luvru, în care este surprins un tân...
12:30
Ciprian Ciucu: Cel mai de succes proiect de regenerare urbană de la Revoluție până azi. Se poate în București # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 și candidat la primăria București. El a reușit cel mai de s...
12:10
Un report de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro), se înregistrează la jocul Lo...
12:10
Doi români, răniţi într-un incident armat, în Istanbul. Participau la un eveniment cultural # Newsweek.ro
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Anunțul a fost făcut...
11:50
Stadiul reformelor din România. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și reducerile din administrație? # Newsweek.ro
Două reforme urgente urmează să fie discutate săptămâna viitoare de partidele Coaliției de guvernare...
11:30
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis că este pregătit să se întâlnească cu sec...
Acum 12 ore
11:20
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării ...
11:20
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și ...
11:00
Ultimul domnitor al Moldovei, adus la Cotroceni. Sicriul cu rămășițele lui Alexandru Ghyka, în Sala Unirii # Newsweek.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 185...
10:40
Trei oameni au murit în Tenerife din cauza valurilor puternice de pe insulă. Alte nouă persoane au f...
10:20
Cât costă să treci ilegal frontiera din Ucraina în România? Doi români, îi cărau cu motocicletele # Newsweek.ro
Unii ucraineni ar vrea să scape de războiul cu Putin și fug din țară. Trei dintre ei au fost prinși ...
10:20
Șeful Pentagonului: SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii se unesc, amenințările cresc” # Newsweek.ro
Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a declarat că SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii s...
10:10
Un cunoscut lanț de magazine de haine, amenințat cu falimentul. 250 de oameni rămân fără serviciu # Newsweek.ro
Problemele financiare distrug multe companii cu experiență. Unele sunt salvate inițial de la falimen...
09:50
VIDEO Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Cum arată monedele euro bulgărești și ce simbolistică au # Newsweek.ro
Având în vedere că Bulgaria trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026, Banca Naţională a...
09:20
Lege pentru concedierea mai ușoară a angajaților, în Portugalia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă # Newsweek.ro
Un proiect de lege ce prevede concedierea mai ușoară a angajaților în Portugalia, aprobat de guvern,...
09:10
„Stejarii” au bătut Canada la rugby, într-un meci test, cu 31-21. Urmează confruntările cu SUA și Uruguay # Newsweek.ro
Naționala de rugby a României a bătut echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe St...
08:50
VIDEO Tornadă fără precedent, în Brazilia. Vântul a suflat cu 250 km/h. Cel puțin 6 morți și 750 de răniți # Newsweek.ro
Mașini răsturnate, clădiri distruse. O tornadă a măturat un oraș din Brazilia cu o putere fără prece...
08:30
FOTO Weekend de coșmar, în Gura Humorului. O pensiune a luat foc, o femeie a ars de vie. 7 persoane au scăpat # Newsweek.ro
O pensiune din Gura Humorului a luat foc, 7 persoane au reușit să scape, autoevacuându-se, dar o fem...
08:00
Tot mai mulți oameni sunt singuri deși își doresc să înceapă o relație. Psihologul Keren Rosner a vo...
08:00
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura # Newsweek.ro
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura: s...
07:50
Ce salariu iei dacă mergi la cules de mandarine în Italia? Criteriile de selecție pentru acest job # Newsweek.ro
Salarii atractive pentru cei care vor să lucreze în agricultură în Italia. Pentru cules de mandarine...
07:30
Amendă 1.160 lei pentru șoferii care nu au toate documentele la controlul poliției. Ce să ai la tine # Newsweek.ro
Șoferii care nu prezintă toate documentele la controlul poliției riscă o amendă de 1.160 lei. Este o...
07:30
De ce curge apă din calorifer? Metode gratuite de remediere înainte de a porni centrala termică # Newsweek.ro
Scăderea bruscă a temperaturilor a determinat tot mai mulți români să pornească centralele termice p...
07:20
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la bani # Newsweek.ro
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la...
07:10
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare? # Newsweek.ro
Există în România pensionari 100% contributivi care primesc bani în plus la pensie. Vă spunem care p...
Acum 24 ore
20:50
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implementare # Newsweek.ro
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implemen...
20:30
Trei tinere între 18 și 21 de ani, arestate pentru pregătirea unui atentat la Paris. Ţinta lor nu era clară # Newsweek.ro
Trei suspecte au fost reținute de autoritățile franceze, fiind acuzate că plănuiau un atac terorist ...
20:20
Peste 5.000 de militari din 10 state NATO participă în România la exerciții dure, cu misiuni în câmp deschis # Newsweek.ro
Exercițiul NATO se desfășoară pe mai multe poligoane din România, unde militarii dorm în câmp deschi...
20:10
Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate # Newsweek.ro
Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...
