Ceasul deșteptător de pe iPhone a fost schimbat: Iată cum îl poți recupera pe cel vechi

Newsweek.ro, 9 noiembrie 2025 18:50

Apple a înlocuit butonul „stop” de pe ceasul deșteptător cu un cursor. Unii consideră acest lucru in...

Acum 5 minute
19:20
Pânză de păianjen uriașă descoperită într-o peșteră. Bate orice record cu peste 111.000 de păianjeni Newsweek.ro
Într-o peșteră izolată din Grecia, cercetătorii au descoperit ceea ce este probabil cel mai mare com...
Acum 15 minute
19:10
Un pescar care căuta râme a găsit o comoară cu 20.000 de monezi vechi de un mileniu. Cântăreau 13 kilograme Newsweek.ro
Un pescar din apropierea Stockholmului a plecat în căutarea momealelor și a descoperit în schimb un ...
19:10
Cele două fațete ale aplicațiilor de fitness. Cât de utile sunt și cum ajută creierul la slăbit? Newsweek.ro
Pentru unii oameni, aplicațiile de fitness declanșează sentimente precum frustrarea sau rușinea, mai...
Acum o oră
18:50
Ceasul deșteptător de pe iPhone a fost schimbat: Iată cum îl poți recupera pe cel vechi Newsweek.ro
Apple a înlocuit butonul „stop” de pe ceasul deșteptător cu un cursor. Unii consideră acest lucru in...
18:40
O tânără de 26 de ani a avut un coșmar după o operație estetică la sân. „A izbucnit lichidul” Newsweek.ro
De când a fost supusă unei operații la sâni la Praga, Emily (26) din Viena trece printr-o grea încer...
Acum 2 ore
18:20
Încălcare de date înregistrată! Schimbă-ți parola dacă te numeri printre cele 2 miliarde conturi Newsweek.ro
Aproape 2 miliarde de adrese de e-mail și 1,3 miliarde de parole au fost puse la dispoziția publicul...
18:10
Top 3 țări din Europa unde ajutoarele sociale sunt foarte mari. Pe ce loc este România? Newsweek.ro
Doar Finlanda și Franța cheltuiesc mai mult pentru sistemele lor de asistență socială decât Austria,...
18:00
„Toamna dacică”. Militari din România, Franța și Portugalia, misiune complexă de traversare a Mureșului Newsweek.ro
Militari români, francezi și portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune com...
Acum 4 ore
17:20
Franța se alătură războiului antidrone al Rusiei în Europa. 35 de militari și elicoptere Fennec, în Belgia Newsweek.ro
Un detașament francez, de tipul celui care a fost desfășurat în Danemarca pentru summit-ul informal ...
16:50
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani. Femeia este dispărută Newsweek.ro
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani: femeia a dispărut,...
16:30
În primul mandat, Trump a vrut să excludă din NATO state europene de importanță majoră. Ce motiv a avut? Newsweek.ro
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a susținut că președintele american Donald Trump ...
16:10
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memoria Newsweek.ro
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memor...
15:40
Interlopul Anaser Duduianu, care le fura banii americanilor, condamnat în SUA. Legătura cu &#34;Rechinu&#34; Newsweek.ro
Interlopul Anaser Duduianu, care le fura banii americanilor, cu ajutorul unor locotenenți ai lui Flo...
15:40
Cresc amenzile rutiere într-o țară în care românii își petrec vacanțele. Codul rutier prevede pedepse dure Newsweek.ro
Turiștii trebuie să fie foarte atenți pe drumurile publice din această țară în care foarte mulți rom...
Acum 6 ore
15:10
7 greșeli pe care să nu le faci în noiembrie în grădină. Când uzi gazonul ultima oară? Cât de tare tai florile Newsweek.ro
Luna noiembrie poate părea târzie pentru lucrările de grădinărit, dar sunt multe de făcut înainte ca...
14:40
Ce alimente să eviți când te doare gâtul? Agravează inflamația și prelungesc boala Newsweek.ro
Durerea în gât poate fi influențată semnificativ de alimentație. Află ce alimente și băuturi trebuie...
14:10
Botănoiu(AFR):Avem printre cele mai mari efective de oi din UE,dar românii preferă carnea de porc şi de pasăre Newsweek.ro
Românii mănâncă preponderent carne de porc şi de pasăre, în timp ce vita, capra şi oaia sunt consuma...
14:10
900 parlamentari au 6.200 lei pensie, deși au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800 lei Newsweek.ro
Statul oferă multe pensii care nu se bazează doar pe contributivitate. 900 parlamentari au 6.200 lei...
13:40
Mii de articole vestimentare, încălţăminte și marochinărie contrafăcute, descoperite la frontieră Newsweek.ro
Mii de articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie şi produse de parfumerie contrafăcute, dar ...
Acum 8 ore
13:20
Maramureş: Conflict spontan între 11 persoane în oraşul Târgu Lăpuş; un tânăr spitalizat, alţi trei răniţi Newsweek.ro
Un conflict spontan declanşat într-o piaţă din oraşul Târgu Lăpuş între 11 persoane, majoritatea tin...
12:50
Raliu: Sebastien Ogier câştigă în Japonia şi se apropie la 3 puncte de Elfyn Evans în clasamentul general Newsweek.ro
Imperial până la capăt, în ciuda condiţiilor dificile de duminică, francezul Sébastien Ogier (Toyota...
12:40
S-a aflat cine e tânărul misterios din fotografia care a ajuns virală, după jaful de la Luvru Newsweek.ro
O fotografie realizată de Associated Press în ziua jafului de la Luvru, în care este surprins un tân...
12:30
Ciprian Ciucu: Cel mai de succes proiect de regenerare urbană de la Revoluție până azi. Se poate în București Newsweek.ro
Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 și candidat la primăria București. El a reușit cel mai de s...
12:10
Report de 9.420.000 de euro la Loto 6/49 la extragerea de duminică Newsweek.ro
Un report de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro), se înregistrează la jocul Lo...
12:10
Doi români, răniţi într-un incident armat, în Istanbul. Participau la un eveniment cultural Newsweek.ro
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Anunțul a fost făcut...
11:50
Stadiul reformelor din România. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și reducerile din administrație? Newsweek.ro
Două reforme urgente urmează să fie discutate săptămâna viitoare de partidele Coaliției de guvernare...
11:30
Lavrov vrea să discute cu Marco Rubio. Ce vrea să negocieze pentru pacea din Ucraina? Newsweek.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis că este pregătit să se întâlnească cu sec...
Acum 12 ore
11:20
Peste 170 de apartamente din București au rămas fără gaze. Care e motivul? Newsweek.ro
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării ...
11:20
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și ...
11:00
Ultimul domnitor al Moldovei, adus la Cotroceni. Sicriul cu rămășițele lui Alexandru Ghyka, în Sala Unirii Newsweek.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 185...
10:40
Valuri puternice au măturat o plajă din Tenerife. 3 morți și 9 răniți Newsweek.ro
Trei oameni au murit în Tenerife din cauza valurilor puternice de pe insulă. Alte nouă persoane au f...
10:20
Cât costă să treci ilegal frontiera din Ucraina în România? Doi români, îi cărau cu motocicletele Newsweek.ro
Unii ucraineni ar vrea să scape de războiul cu Putin și fug din țară. Trei dintre ei au fost prinși ...
10:20
Șeful Pentagonului: SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii se unesc, amenințările cresc” Newsweek.ro
Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a declarat că SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii s...
10:10
Un cunoscut lanț de magazine de haine, amenințat cu falimentul. 250 de oameni rămân fără serviciu Newsweek.ro
Problemele financiare distrug multe companii cu experiență. Unele sunt salvate inițial de la falimen...
09:50
VIDEO Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Cum arată monedele euro bulgărești și ce simbolistică au Newsweek.ro
Având în vedere că Bulgaria trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026, Banca Naţională a...
09:20
Lege pentru concedierea mai ușoară a angajaților, în Portugalia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă Newsweek.ro
Un proiect de lege ce prevede concedierea mai ușoară a angajaților în Portugalia, aprobat de guvern,...
09:10
„Stejarii” au bătut Canada la rugby, într-un meci test, cu 31-21. Urmează confruntările cu SUA și Uruguay Newsweek.ro
Naționala de rugby a României a bătut echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe St...
08:50
VIDEO Tornadă fără precedent, în Brazilia. Vântul a suflat cu 250 km/h. Cel puțin 6 morți și 750 de răniți Newsweek.ro
Mașini răsturnate, clădiri distruse. O tornadă a măturat un oraș din Brazilia cu o putere fără prece...
08:30
FOTO Weekend de coșmar, în Gura Humorului. O pensiune a luat foc, o femeie a ars de vie. 7 persoane au scăpat Newsweek.ro
O pensiune din Gura Humorului a luat foc, 7 persoane au reușit să scape, autoevacuându-se, dar o fem...
08:00
VIDEO De ce sunt oamenii tot mai singuri. Cum trebuie să înceapă o relație Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni sunt singuri deși își doresc să înceapă o relație. Psihologul Keren Rosner a vo...
08:00
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura Newsweek.ro
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura: s...
07:50
Ce salariu iei dacă mergi la cules de mandarine în Italia? Criteriile de selecție pentru acest job Newsweek.ro
Salarii atractive pentru cei care vor să lucreze în agricultură în Italia. Pentru cules de mandarine...
07:30
Amendă 1.160 lei pentru șoferii care nu au toate documentele la controlul poliției. Ce să ai la tine Newsweek.ro
Șoferii care nu prezintă toate documentele la controlul poliției riscă o amendă de 1.160 lei. Este o...
07:30
De ce curge apă din calorifer? Metode gratuite de remediere înainte de a porni centrala termică Newsweek.ro
Scăderea bruscă a temperaturilor a determinat tot mai mulți români să pornească centralele termice p...
07:20
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la...
07:10
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare? Newsweek.ro
Există în România pensionari 100% contributivi care primesc bani în plus la pensie. Vă spunem care p...
Acum 24 ore
20:50
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implementare Newsweek.ro
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implemen...
20:30
Trei tinere între 18 și 21 de ani, arestate pentru pregătirea unui atentat la Paris. Ţinta lor nu era clară Newsweek.ro
Trei suspecte au fost reținute de autoritățile franceze, fiind acuzate că plănuiau un atac terorist ...
20:20
Peste 5.000 de militari din 10 state NATO participă în România la exerciții dure, cu misiuni în câmp deschis Newsweek.ro
Exercițiul NATO se desfășoară pe mai multe poligoane din România, unde militarii dorm în câmp deschi...
20:10
Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate Newsweek.ro
Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...
