Teleorman. O tânără de 25 de ani a fost înjunghiată de soțul ei în plină stradă în fața copilulului lor de 3 ani. Bărbatul a fost acuzat că a răpit-o și violat-o, dar a fost lăsat în libertate | AUDIO

Încă un profesor de la Liceul de Artă din Craiova este cercetat pentru act sexual cu minor. Acesta este suspectat și de pornografie infantilă. Victima este o elevă. Este vorba despre un cunoscut profesor al Liceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Potrivit anchetatorilor, în perioada […]