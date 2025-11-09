Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice”
Digi24.ro, 9 noiembrie 2025 18:50
Radu Miruță a anunțat duminică, 9 noiembrie, că a avut o întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite. Ministrul Economiei a transmis că „România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene”.
Acum 5 minute
19:20
Un incendiu a izbucnit duminică după-amiaza, 9 noiembrie, într-un bloc ANL din Craiova, iar mai mulți locatari au părăsit clădirea. Flăcările s-au manifestat la etajul 4 al blocului din cartierul Craiovița Nouă.
Acum 15 minute
19:10
„Mobilizare mascată”? Ce înseamnă noua lege din Rusia și câți rezerviști are la dispoziție Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice. Unii se tem că acest lucru ar putea spori rezervele de oameni ale armatei ruse și ar ajuta Kremlinul să trimită mai mulți soldați să lupte în Ucraina. Alții susțin că legea nu va avea un impact semnificativ asupra armatei. The Moscow Times analizează schimbările aduse de noua lege și modul în care Rusia ar putea utiliza rezerviștii.
19:10
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer. Un nou studiu arată câți pași pe zi pot face diferența # Digi24.ro
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Creşterea moderată a nivelului de activitate fizică ar putea întârzia deteriorarea mentală cu până la trei ani, iar un efort uşor mai mare, între 5.000 şi 7.500 de paşi pe zi, poate extinde această protecţie la aproximativ şapte ani.
19:10
O „bijuterie ascunsă” în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete # Digi24.ro
Nicco Segreto este ghid local în Groenlanda de Est și fondatorul Floating Glacier Hut, o cabană plutitoare ancorată într-un golf glaciar nelocuit care are un dormitor pentru două persoane și poate fi închiriată pe Airbnb, scrie BBC. „Dacă apare un urs polar,” spune Segreto, „nu ai putea fi într-un loc mai sigur. Intră și încuie ușa”.
Acum 30 minute
19:00
Trei persoane au murit în Tenerife, în accidente separate provocate de valurile puternice care au lovit insula turistică din Spania. De asemenea, alte nouă persoane au fost rănite, potrivit News.ro, care citează AFP.
19:00
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de filtrul statului român # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:20
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine” # Digi24.ro
Pescarii francezi din regiunea Bretania au donat sute de kilometri de plase de pescuit uzate pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva dronelor rusești. Transporturile sunt pregătite de o organizație caritabilă din Bretania, Kernic Solidarités, care a trimis deja 280 km de plase, relatează TVP World.
18:00
Autostrada Moldovei A7: Cum arată loturile care ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni # Digi24.ro
Suntem la un pas distanță de a putea circula doar pe autostradă, de la București până la Focșani, și chiar mai departe, până la Adjud. Două noi tronsoane de șosea rapidă ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele - Buzău de aproape 14 km și secțiunea Focșani - Adjud de 50 de km.
17:50
Accident grav în Iași: O femeie a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe trotuar după o manevră periculoasă a altui șofer # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc pe un bulevard din Iași, lângă o stație de autobuz unde se aflau mai multe persoane. Imaginile suprinse de camera de bord a unei mașini aflate în trafic arată că șoferul a încearcat să evite un alt autoturism, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un panou publicitar aflat pe marginea drumului.
17:40
Vânzările de arme din SUA către NATO, blocate de închiderea guvernului: „Nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute” # Digi24.ro
Exporturile de arme americane în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei au fost întârziate din cauza închiderii guvernului, potrivit unei estimări a Departamentului de Stat comunicate Axios.
Acum 4 ore
16:50
Israel a primit rămășișele ale încă unui ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014 # Digi24.ro
Israelul a primit rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas conform planului de pace, potrivit Agerpres, care citează AFP şi Reuters.
16:20
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori # Digi24.ro
Caz desprins parcă din telenovele în Dâmbovița. O femeie a fost bătută și răpită de pe stradă de tatăl iubitului și de cumnată. Cei doi au fost arestați preventiv sub acuzaţia de lipsire de libertate şi lovire. Femeia agresată și răpită era bănuită de cele două rude prin alianță că își înșeală iubitul. După ce a fost bătută, ea a fost urcată cu forța în mașină.
16:10
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării # Digi24.ro
Stenograme din dosarul fostului senator PSD, Marius Isăilă, arată că acesta ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea. El ar fi încercat să-l mituiască cu un milion de euro pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în schimbul unor contracte. Denunțător în acest dosar ar fi Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, care ar fi înregistrat convorbirile cu fostul senator PSD.
15:40
Consilierul prezidențial al președintelui a fost întrebat care este cel mai mare defect al lui Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „În fața ta”. Radu Burnete nu a dorit să dea un răspuns, însă a precizat că „nu are foarte multe defecte”. De asemenea, acesta a infirmat și mitul apărut în spațiul public referitor la faptul că șeful statului nu poate lucra în echipă.
15:30
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit virale. Explicațiile Casei Albe # Digi24.ro
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.
15:30
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi # Digi24.ro
Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineață pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind în plin o altă mașină. În apropierea celui mai tânăr dintre șoferi a fost găsit un telefon mobil pe care rula un joc online.
Acum 6 ore
15:00
Exercițiu NATO în Alba. Militari români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste râul Mureş # Digi24.ro
Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei. Duminică, în judeţul Alba, la Sântimbru, miliari români, francezi şi portughezi au organizat un antrenament dedicat instruirii elementelor de geniu, realizarea unui pod plutitor pe râul Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul.
14:40
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, care va fi mandatul lui Nicușor Dan în vizita pe care o va face în Statele Unite ale Americii. Radu Burnete susține că România vrea să aprofundeze investițiile în zonele strategice, cum ar fi pe în energie sau în domeniul militar.
14:30
Ucraina, fără curent electric: furnizarea, întreruptă până la 16 ore pe zi după ce producția a fost redusă la zero de atacurile rusești # Digi24.ro
14:20
Radu Burnete: ANAF e digitalizat doar pe jumătate. Urmează unificarea bazelor de date și folosirea inteligenței artificiale # Digi24.ro
Radu Burnete susține că digitalizarea ANAF este realizată doar pe jumătate, deși instituția are deja acces la toate datele necesare din e-Factura, e-Transport sau sistemul de TVA. Potrivit consilierului prezidențial, următoarea etapă este unificarea bazelor de date și folosirea algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea anomaliilor fiscale. Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.
14:10
Accident spectaculos în Delta Dunării: doua bărci s-au ciocnit în zona Mila 23. „Băi, băi, nebunilor,băi” / „Știi cât mi-ai dat dauna” # Digi24.ro
14:00
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înţelegerile” la care au ajuns Putin şi Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 şi pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.
13:50
Ucrainenii au distrus un sistem mobil de lansare de rachete plasat de ruși în Crimeea: „Triumf” valora un miliard de dolari # Digi24.ro
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea.
13:50
Un nou caz șocant de femicid. S-a întâmplat în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în plină stradă de soțul său. Iar totul s-a întâmplat sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.
13:30
Închisoarea subterană a Israelului, unde palestinienii sunt deținuți fără acuzații și nu văd niciodată lumina zilei (The Guardian) # Digi24.ro
Israelul deține zeci de palestinieni din Gaza izolați într-o închisoare subterană unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și li se interzice să primească vești despre familiile lor sau despre lumea exterioară, scrie The Guardian într-un material exclusiv. Printre deținuți se află cel puțin doi civili reținuți de luni de zile fără acuzații sau proces: un asistent medical reținut în halat și un tânăr vânzător de alimente, potrivit avocaților din Comitetul Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI), care îi reprezintă pe ambii bărbați.
Acum 8 ore
13:00
12:50
În Munții Maramureșului, Athos este câinele erou al salvamontiștilor: „Știe când trebuie să plecăm undeva sau când avem o misiune” # Digi24.ro
În inima Munților Maramureșului, acolo unde natura pune la încercare și oamenii, și animalele, Athos, câinele de la Salvamont Borșa, este un adevărat erou. Patrupedul este antrenat zilnic să salveze oamenii blocați pe munte. Recent a participat la un stagiu de pregătire național, în Munții Făgăraș, unde a demonstrat că este unul dintre cei mai bine antrenați câini de salvare din România.
12:30
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul țării, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vziită au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă.
12:00
Accident grav în Dolj: două mașini s-au ciocnit violent, după ce un tânăr a intrat pe contrasens. Doi morţi şi un rănit # Digi24.ro
Două persoane au murit şi una a fost rănită într-un accident rutier produs, duminică dimineaţă, în judeţul Dolj, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal. Poliţiştii au constatat că evenimentul rutier a avut loc în condiţiile în care un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism care circula regulamentar.
11:50
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața Taksim, sâmbătă noapte # Digi24.ro
Doi cetățeni români au fost răniți noaptea trecută la Istanbul, în timpul unui atac armat care a avut loc în piața Taksim din metropola turcă, anunță ministrul de externe al României, Oana Țoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
11:40
Doi frați maramureșeni, care au transportat ilegal migranți ucraineni cu motocicletele, au fost arestați # Digi24.ro
Doi fraţi în vârstă de 24 şi de 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi apoi plasaţi în arest preventiv pentru trafic de migranţi, după ce au sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat de către trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani. Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de al treilea a chitat suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitatea maramureșană Poenile de sub Munte.
11:30
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Report la Joker, categoria I, de peste 7 milioane de euro # Digi24.ro
Duminica, 9 noiembrie, au loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ediția de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
Acum 12 ore
11:10
Oraș din sud-vestul Rusiei, lăsat temporar fără curent și căldură de un atac al ucrainenilor # Digi24.ro
Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopţii a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică şi încălzirea în oraşul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters.
10:40
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind dizgrația sa. Ce spune despre o întâlnire cu Marco Rubio # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă, a relatat agenţia rusă RIA, preluată de Reuters.
10:30
Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului: Fantomele urii revin în societate # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială.
10:30
Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să subevaluăm cheltuielile și să supraevaluăm veniturile # Digi24.ro
Consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan susține că bugetul pentru anul 2026 reprezintă „un pas o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală”. Radu Burnete susține că banii prevăzuți pe anul viitor vor fi stabiliți „pe curat”, fără o supraestimare a veniturilor și vor reflecta măsurile fiscale luate de Guvern în acest an. . Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.
10:20
Incendiu în Suceava: o pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată # Digi24.ro
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava. Conform ISU Suceava, un incendiu a izbucnit la o unitate de alimentaţie publică, cu camere de cazare, la mansardă, pe raza localităţii Gura Humorului.
10:00
Proteste la Lisabona: zeci de mii de portughezi sunt nemultumiți de prevederile legislative care ar face concedierea mai ușoară # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor.
09:50
ANAF începe, de luni, controale la organizatorii de nunți și botezuri. Peste 80 de firme vor fi verificate # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va începe de luni, 10 noiembrie, o serie de controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente private. Autoritățile anunță sancțiuni acolo unde vor fi descoperite nereguli.
09:50
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Consilier prezidențial: Avem două termene limită # Digi24.ro
Radu Burnete, consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan, susține că șeful statului este informat întotdeauna despre stadiul celor două reforme de pe masa Coaliției, reforma magistraților, cât și cea a administrației publice locale și centrale. Potrivit acestuia, cele două măsuri urmează să fie discutate săptămâna viitoare de către partidele aflate la guvernare. Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.„Știm unde sunt aceste pachete, pentru că le urmărim cu atenție, chiar dacă discuțiile din coaliție le mută uneori. Normal că știm unde sunt. Săptămâna viitoare urmează să fie o discuție pe pachetul pe magistrati și cel pe administrație și sper să ajungem destul de repede la o concluzie, pentru că sunt foarte, foarte întârziate”, a declarat Radu Burnete.În ceea ce privește reforma magistraților, consilierul prezidențial susține că există două termene limite, dintre care unul care este depășit de mult. Acestea fiind termenul impus de societate, care vrea rezolvarea acestei inechități, dar și cel impus de PNRR care are termenul final pe 28 noiembrie.„Avem două termene limită, unul care e depășit de foarte multă vreme, pentru că e impus de societate. Și aici, domnul președinte a spus și el că e destul de cert că oamenii își doresc această reformă și și-o doresc de foarte mulți ani de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o restanță veche. Mai avem un termen impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că, dacă nu rezolvăm repede cu acest pachet pe magistrați, vom pierde 230 de milioane de euro. Ăsta era un jalon în PNRR, și aici mai avem câteva săptămâni, 28 noiembrie. Astea sunt cele două termene. La reforma administrativă nu există un termen limită, dar ea trebuie începută și coaliția trebuie odată să ajungă la o concluzie”, a punctat consilierul prezidențial, în cadrul emisiunii „În fața ta”.Radu Burnete susține că discuțiile de pe masa Coaliției sunt unele dificile, despre tăieri, care nu sunt ușor de luat de către cele patru partide de la guvernare.„Vă garantez că dacă această coaliție ar fi trebuit să împartă bani, nu să taie, ar fi mers mult mai ușor. Realitatea e că suntem într-o situație dificilă, trebuie luate niște decizii grele. De unde reduci, unde crești niște taxe, astea nu au cum să fie discuții ușoare. Nici între doi parteneri, poate nici cu un singur partid la guvernare n-ar fi fost ușor, darmite cu patru. Prin Parlament au trecut destul de multe lucruri. Nu putem spune: Coaliția asta nu a luat nicio decizie. Eu sper că destul de repede vom avea o concluzie în pachetul privind magistrații, apoi în cel de reformă administrativă. Și lucrurile nu se opresc aici”, a punctat consilierul prezidențial.
09:30
Mesajul plin de furie al lui Joe Biden pentru Donald Trump: Dumneavoastră lucrați pentru noi # Digi24.ro
Fostul președinte al SUA Joe Biden, prezent la un eveniment al Partidului Democrat în Nebraska, a criticat administrația actualului președinte Donald Trump pentru că se concentrează pe „miliardari și milionari”, în loc să lucreze pentru „poporul american”. Fostul președinte american i-a transmis actualului lider că nu ar trebui să uite pentru cine lucrează de fapt și că în democrație nu există regi.
09:00
Coșmar într-un cartier din Galați. Localnicii, terorizați de un vecin care îi amenință și îi lovește: „A fugărit copiii cu cuțitul” # Digi24.ro
Locuitorii unui cartier din Galați spun că trăiesc un coșmar din cauza unui vecin. Oamenii se plâng că acesta îi amenință, îi înjură și chiar îi lovește. Deși au fost făcute mai multe plângeri la Poliție, bărbatul este încă liber și continuă să facă noi victime.
09:00
Tornada din Brazilia: bilanțul morților a crescut la șapte. 750 de oameni au fost răniți, distrugerile sunt fără precedent # Digi24.ro
Autorităţile braziliene au anunţat sâmbătă că sunt cel puţin şase morţi şi 750 de răniţi în urma tornadei care a devastat o localitate din sudul ţării şi a provocat distrugeri fără precedent în regiune.
08:40
Despăgubiri de 300.000 de euro de la Spitalul Județean Craiova, după ce o fetiță a rămas cu sechele pe viață din cauza unei perfuzii # Digi24.ro
Spitalul Județean de Urgență din Craiova trebuie să plătească daune de 300.000 de euro unei familii, după ce fetița lor a fost infectată cu bacteria E.coli. S-a întâmplat dintr-o eroare a unei asistente, iar fetița a rămas cu sechele pe viață.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 noiembrie
08:00
Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei. Țara trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative care prezintă designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene.
07:50
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia. Şi toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuşi, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondenţă din Budapesta semnată de Nick Thorpe.
07:40
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Condiții de acces # Digi24.ro
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate la Iaşi.
07:10
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei Saudite de legile fizicii și ale finanțelor # Digi24.ro
Când a început construcția orașului de sticlă din inima mega-proiectului Neom, The Line (Linia) era menită să demonstreze amploarea ambiției prințului moștenitor Mohammed bin Salman de a transforma Arabia Saudită dintr-o țară dependentă de comerțul cu petrol într-o economie digitală alimentată de energia regenerabilă. Trei ani mai târziu, însă, visul liderului saudit s-a ciocnit cu realitatea: costurile au explodat, întârzierile s-au înmulțit, iar investițiile străine nu s-au materializat. Ce a pus la pământ proiectul utopic de trilioane de dolari al Riadului?
