SUA: Traficul aerian se va reduce dramatic din cauza impasului bugetar

Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet şi în luna septembrie, după vacanţa din august, apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei temperându-se vizibil, astfel că volumul finanţărilor de acest tip nu a reuşit să depăşească pragul de 4 mld. lei, după cum indică datele BNR.