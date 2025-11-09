Era cel mai bun pasator din Superliga până când și-a rupt ligamentele! Două favorite surprize la titlu: „Ele se vor bate, nu Rapid, nu Dinamo!”

14:10

Adus în vară de la Eintracht Frankfurt, cu 91 de milioane de euro, Hugo Ekitike a vorbit despre relația sa cu managerul lui Liverpool, Arne Slot.Spre deosebire de Florian Wirtz și Alexander Isak, veniți și ei în vară, Hugo Ekitike a avut un start decent de sezon la Liverpool. Cinci goluri și un assist, până acum, în 14 apariții. Dar euforia din jurul lui s-a mai estompat după ce în ultimele 4 etape din Premier League a rămas „pe sec”. ...