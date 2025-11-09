Nicușor Dan: Unirea de la 1859 nu a căzut din cer, ci a fost rezultatul acțiunilor unor oameni politici precum domnitorul Ghyka
Unirea de la 1859 nu a căzut din cer și nu a fost un dar făcut României, ci rezultatul acțiunilor unor oameni politici care au lucrat în acest sens, printre care s-a numărat și domnitorul Ghyka, a declarat duminică președintele Nicușor Dan, la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" —„un proiect care înseamnă viață salvată la timp, diagnostic corect și tratament rapid". „Un pas concret pentru depistarea timpurie a cancerului în România! Centrul va permite evaluarea pacienților
Președintele Senatului: România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării în toate formele lor # CaleaEuropeana
România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării, în toate formele lor, a transmis duminică președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului. „9 noiembrie este Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului. Istoria nu se uită. Momente ca acesta sunt
Slovacia nu va susține utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea cheltuielilor militare ale Kievului, spune Robert Fico # CaleaEuropeana
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că țara sa se va opune folosirii activelor rusești înghețate pentru finanțarea cheltuielilor de apărare ale Ucrainei, într-un interviu acordat sâmbătă postului public slovac STVR, informează Politico Europe. „Slovacia nu va participa la niciun mecanism juridic sau financiar de confiscare a activelor înghețate, dacă aceste fonduri ar urma să
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul # CaleaEuropeana
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu, metale rare esențiale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, potrivit Agerpres. Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare", adică cele care puteau fi
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o serie de discuții la nivel înalt cu oficiali americani, despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României. El s-a întâlnit cu Doug Burgum, secretarul american pentru Interne, Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru Management și Resurse, și Jarrod Agen, director
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a reiterat duminică, cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, angajamentul ferm al Guvernului României de a combate antisemitismul, discriminarea, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură. „Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au
Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat # CaleaEuropeana
Ungaria a anunțat sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești, contrazicând declarațiile unui reprezentant al Casei Albe, care precizase anterior că această derogare este valabilă doar un an, transmite Reuters, citat de Agerpres. Președintele american Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces # CaleaEuropeana
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realist în următorii ani, în condițiile în care Chișinăul a demonstrat progrese constante în modernizare și reforme, iar sprijinul politic european este covârșitor, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034), într-un interviu
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul grec despre gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale UE # CaleaEuropeana
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală cu omologul său elen, Athanasios Plevris. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Grecia în domeniile afacerilor interne, cu accent pe gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene. „Grecia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în
Într-o întâlnire cu omologul elen, ministrul Finanțelor a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesul de aderare la OCDE # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu omologul său elen, Kyriakos Pierrakakis, în marja forumului P-TEC de la Atena – eveniment dedicat consolidării cooperării economice dintre Europa și Statele Unite. Discuțiile au vizat întărirea parteneriatului economic dintre România și Grecia, cu accent pe energie, infrastructură și investiții. „Un punct central a fost Coridorul
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România. „În continuarea a două discuții aplicate cu
Ucraina „intenționează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, spune Zelenski, după ce Ungaria a obținut o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei # CaleaEuropeana
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa", a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, relatează presa
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit Alianței „o încredere absolută în credibilitatea propriei descurajări nucleare" în fața amenințărilor Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă și iresponsabilă, populațiile noastre trebuie să
Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle. Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată" și a subliniat că își
“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică # CaleaEuropeana
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană trebuie să reducă rapid decalajul de competitivitate față de Statele Unite și China, după două decenii marcate de crize succesive care au erodat potențialul economic al continentului, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană. „Uniunea
“1 euro european, 1 euro național, 1 euro privat pentru un plan de țară de 210 miliarde de euro”. România propune o nouă viziune asupra investițiilor, lansează tabloul de bord PNRR și organizează o ministerială europeană pe coeziune # CaleaEuropeana
România pregătește o viziune ambițioasă pentru competitivitatea țării, cu trei direcții majore care definesc noua etapă a relației sale cu fondurile europene: lansarea tabloului de bord privind PNRR, un instrument digital menit să aducă transparență și eficiență în gestionarea proiectelor; organizarea, la București, a unei reuniuni ministeriale dedicate politicii de coeziune, prin care țara își
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic # CaleaEuropeana
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu", recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis
Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Ankara, la invitația omologului său turc, Hakan Fidan, cu prilejul căreia au avut loc consultări politice privind consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Turcia, context în care Țoiu i-a înmânat lui Fidan, invitația oficială adresată de președintele României, Nicușor
Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina: Cei doi lideri au discutat telefonic despre stabilirea parteneriatului strategic și proiecte comune în apărare finanțate prin SAFE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, vineri, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre situația actuală de securitate, precum și despre relațiile în plan bilateral, în timp ce liderul de la Kiev a precizat că l-a invitat pe liderul român să efectueze o vizită în Ucraina. „Am avut o
“Îmi plac românii, sunt oameni minunați”, declară Trump, în timp ce Hegseth asigură că “forțele americane vor rămâne în România, se schimbă modul în care facem rotațiile” # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO. Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar # CaleaEuropeana
Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034), a vorbit, într-un amplu interviu pentru Calea Europeană, despre direcțiile de negociere privind bugetul Uniunii Europene, prioritățile României și provocările negocierilor interinstituționale aflate în desfășurare. „Bugetul UE este întotdeauna planificat în mare pentru șapte ani, tocmai
UE adoptă norme mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși pentru a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea migrației ca armă, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor, potrivit comunicatului oficial. De acum înainte, cetățenii […] The post UE adoptă norme mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși pentru a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de […] The post “Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română appeared first on caleaeuropeana.ro.
ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR # CaleaEuropeana
Peste 200 de spitale din România vor intra într-un amplu proces de digitalizare completă, beneficiind de interoperabilitate și soluții de inteligență artificială dedicate fluxurilor clinice, totul fiind posibil cu ajutorul finanțării europene, mai exact prin Programul Național de Transformare Digitală a Sănătății, finanțat din PNRR, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României. „Sănătatea digitală nu mai este […] The post ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan avertizează că Europa riscă să piardă lupta economică cu SUA și China și face apel la mediul privat să vină cu “politici gata scrise” pentru o Românie competitivă acolo unde statul nu are capacitate # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta economică cu Statele Unite şi cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, iar în ceea ce privește țara noastră a îndemnat mediul privat să compenseze capacitatea limitată din administrația românească și […] The post Nicușor Dan avertizează că Europa riscă să piardă lupta economică cu SUA și China și face apel la mediul privat să vină cu “politici gata scrise” pentru o Românie competitivă acolo unde statul nu are capacitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE sprijină tranziția curată prin investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a acordat vineri peste 358 de milioane de euro pentru 132 deproiecte noi în întreaga Europă în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Suma alocată reprezintă mai mult de jumătate din nevoile totale de investiții în valoare de 536 de milioane de euro pentru aceste proiecte – restul provenind de la administrațiile naționale, […] The post UE sprijină tranziția curată prin investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă appeared first on caleaeuropeana.ro.
DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România # CaleaEuropeana
Decizia Pentagonului de a retrage 700 de soldați americani din România ca parte a redimensionării prezenței rotaționale în Europa riscă să submineze angajamentele Washingtonului în Europa, față de Alianța Nord-Atlantică și chiar propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, avertizează 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi […] The post DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat oficial Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate (EUnetCCC) în cadrul primei sale reuniuni anuale, care a avut loc la CNIT Forest, Paris La Defense, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul a reunit peste 1.000 de părți interesate, printre care factori de decizie naționali și europeni, medici, cercetători și reprezentanți ai […] The post Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurobarometru: 58% dintre români consideră că războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană # CaleaEuropeana
Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru privind „Provocările și prioritățile Uniunii Europene”, publicat vineri, respectul pentru democrație, drepturile omului și statul de drept (36%), alături de puterea economică, industrială și comercială a Uniunii Europene (31%), rămân principalele puncte forte ale UE, urmate de relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre (28%). Întrebați despre […] The post Eurobarometru: 58% dintre români consideră că războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene a susținut un discurs la deschiderea Conferința ONU pentru Climă, prilej cu care a reiterat importanța ca ediția Conferinței din acest an să menține obiectivul de 1,5 grade Celsius și să întărească determinarea de a tripla energia din surse regenerabile și de a dubla eficiența energetică până în 2030. „Ne aflăm aici, […] The post Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina vrea o schimbare de guvern în Ungaria, spune Viktor Orban: „Se așteaptă ca un guvern pro-ucrainean să ofere Kievului un sprijin mai mare decât guvernul actual” # CaleaEuropeana
Ucraina încearcă să obțină o schimbare de guvern în Ungaria, „iar scurgerea de date de la partidul (de opoziție) Tisza trebuie interpretată și ea în acest context”, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI, scrie Agerpres. „Ucraina caută ajutor din partea oamenilor, agenţilor, […] The post Ucraina vrea o schimbare de guvern în Ungaria, spune Viktor Orban: „Se așteaptă ca un guvern pro-ucrainean să ofere Kievului un sprijin mai mare decât guvernul actual” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Fondurile de coeziune și pentru agricultură, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al UE, subliniază Dan Motreanu # CaleaEuropeana
Fondurile de coeziune și cele destinate agriculturii, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al Uniunii Europene, a transmis joi eurodeputatul Dan Motreanu. „Am discutat cu comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin, în comisia de specialitate a Parlamentului European. I-am transmis un mesaj clar: fermierii și comunitățile locale nu pot concura […] The post Fondurile de coeziune și pentru agricultură, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al UE, subliniază Dan Motreanu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele Consiliului European, discurs la COP30: UE va fi întotdeauna în prima linie a multilateralismului climatic # CaleaEuropeana
La Conferința ONU pentru Climă (COP30), președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat rolul crucial al pădurilor și oceanelor în lupta împotriva schimbărilor climatice, reafirmând angajamentul Uniunii Europene de a proteja și reface aceste ecosisteme vitale. „Pădurile și oceanele sănătoase sunt cei mai mari aliați ai noștri în protejarea climei. Ele nu sunt doar parte […] The post Președintele Consiliului European, discurs la COP30: UE va fi întotdeauna în prima linie a multilateralismului climatic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Suedia și Ucraina vor construi pe teritoriul ucrainean un centru comun pentru dezvoltarea de noi arme # CaleaEuropeana
Suedia și Ucraina au semnat joi o scrisoare de intenție în vederea creării, pe teritoriul ucrainean, a unui centru pentru dezvoltarea de noi arme, au anunțat miniștrii apărării ai celor două țări, la Stockholm, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Vom crea un centru comun în Ucraina, unde personalul suedez va lucra la inovații în domeniul apărării”, […] The post Suedia și Ucraina vor construi pe teritoriul ucrainean un centru comun pentru dezvoltarea de noi arme appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), a avut o întrevedere cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, axată pe inițiativa Coridorului Vertical de Energie – un proiect strategic pe care România îl susține încă din 2016. „Am subliniat că România susține Coridorul Vertical drept pilon […] The post Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Cum a ajuns Rusia obiect în tranzacțiile de tip Big Bargaining între Marile Puteri # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Se spunea până recent că cel mai mare coșmar al Rusiei este să nu fie la masă atunci când se fac Marile Înțelegeri globale. Ei bine, nu numai că nu mai e la masă, dar mai nou, Rusia se trezește că a devenit obiect în marile tranzacții pe seama terților între Marile […] The post Iulian Chifu: Cum a ajuns Rusia obiect în tranzacțiile de tip Big Bargaining între Marile Puteri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV) # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio legătură cu nivelul de angajament al SUA față de România sau față de Alianță. Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân […] The post Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV) appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși # CaleaEuropeana
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru Politico. Măsura, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului de a pedepsi Moscova pentru războiul în curs din Ucraina, va însemna că […] The post UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși appeared first on caleaeuropeana.ro.
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026 # CaleaEuropeana
Polonia va demara în această lună un nou program național de instruire militară, parte a unui plan ambițios prin care autoritățile de la Varșovia își propun să pregătească aproximativ 500.000 de cetățeni până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării, citat de Reuters și AFP, preluat de Agerpres. Decizia vine pe fondul intensificării preocupărilor de […] The post Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a transmis joi că împărtășește îngrijorările exprimate de Franța cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează „foarte serios” această problemă și nu va ezita să adopte măsuri în caz de nevoie, anunță AFP și Reuters, citat de Agerpres. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate […] The post Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat joi noul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC), prin care alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea celor mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech) din Europa. Noul program vizează nevoile principale ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și colaborări mai […] The post Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă # CaleaEuropeana
Gigantul de comerț electronic Shein a anunțat că își suspendă activitatea marketplace-ului din Franța, în urma acuzațiilor conform cărora pe site-ul companiei ar fi fost vândute păpuși sexuale cu aspect de copil, relatează Politico. Decizia a fost anunțată la scurt timp după ce guvernul francez a transmis că intenționează să suspende întreaga platformă Shein pe […] The post Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
