Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko

G4Media, 9 noiembrie 2025 20:20

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea...   © G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
20:40
Elon Musk intenționează să construiască mega fabrici de cipuri AI pentru Tesla: „Poate vom face ceva cu Intel” G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială...   © G4Media.ro.
20:40
Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu – sursă Reuters G4Media
Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă...   © G4Media.ro.
20:40
BREAKING Directorul general al BBC, Tim Davie, și CEO-ul BBC News, Deborah Turness, demisionează din cauza scandalului editării documentarului despre Trump G4Media
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa BBC News, Deborah Turness, au demisionat după apariția unui memo intern scurs care susținea că un documentar...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Un bărbat arestat la Bruxelles după ce a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti / Şoferul suspect a fost reţinut pe loc / Cetăţenia lui nu a fost dezvăluită G4Media
Un bărbat cunoscut cu mai multe antecedente de violenţă în Franţa a fost arestat la Bruxelles sub acuzaţia că a încercat să lovească cu maşina...   © G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea...   © G4Media.ro.
20:00
Judecătorul CSM Alin Ene o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de atac la independenţa justiţiei: manipulare ieftină, o incitare la ură de clasă, nedemnă de funcţia de vicepremier / Aceasta a vorbit despre pensiile magistraților G4Media
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public...   © G4Media.ro.
20:00
China relaxează restricţiile şi scuteşte de taxe exporturile de cipuri Nexperia pentru uz civil, pe fondul tensiunilor cu Ţările de Jos G4Media
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:50
Israel a primit rămăşiţele unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat trupul locotenentului Hadar Goldin, mort în 2014 G4Media
Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi...   © G4Media.ro.
19:50
Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul acroşat, amendaţi de poliţie G4Media
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar...   © G4Media.ro.
19:40
Piept de pui în stil mediteranean, cea mai simplă, rapidă și gustoasă rețetă a italienilor. O cină aromată și apetisantă, gata cât ai zice „pui” G4Media
Ar putea exista ceva mai delicios, rapid de preparat și care să simbolizeze mai bine ideea de confort food într-o duminică seara, decât o rețetă...   © G4Media.ro.
19:30
Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO G4Media
Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care...   © G4Media.ro.
19:20
Viktor Orbán anunţă un „scut financiar” negociat cu Donald Trump care să compenseze eventuale fonduri reţinute de Uniunea Europeană: Ungaria ar avea acces la „finanţare practic nelimitată” din SUA G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de...   © G4Media.ro.
19:10
Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca G4Media
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce...   © G4Media.ro.
19:10
VIDEO De pe gheață în dansul vieții / Video-story de duminică seara G4Media
Carmen Graf, acum în vârstă de 74 de ani, a fost primul antrenor de patinaj artistic din Timișoara. În 1981, a emigrat în Germania, unde,...   © G4Media.ro.
19:00
Alianță USR și PNL la Buzău. Partidele susțin un candidat comun, pe independentul Mihai Răzvan Moraru, împotriva lui Marcel Ciolacu, ex-lider PSD, la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău G4Media
Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru G4Media
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-un bloc ANL situat pe Bulevardul Oltenia din Craiova, transmite Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii...   © G4Media.ro.
18:10
Carlos Alcaraz, debut perfect la Turneul Campionilor după ce l-a învins pe De Minaur în două seturi G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) a debutat perfect la Turneul Campionilor și l-a învins pe australianul Alex De Minaur (locul 7 ATP) în...   © G4Media.ro.
18:00
Burnete: Vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de stat, care își poate exercita dreptul de veto G4Media
Situația companiei Lukoil, care operează rafinăria din Ploiești și o rețea de stații de carburant în România, se află în atenția autorităților, a declarat consilierul...   © G4Media.ro.
17:50
Milioane de ucraineni se confruntă cu întunericul și frigul după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice G4Media
Milioane de ucraineni îndură frigul și întunericul după un val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care a provocat pene de curent masive în toată...   © G4Media.ro.
17:40
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington, după ce a fost retras de pe lista neagră a teroriștilor – VIDEO G4Media
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în...   © G4Media.ro.
17:40
El este Rango, pisoiul adorabil care a primit o funcție de top în Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei. Povestea motanului e emoționantă G4Media
O pisicuță neagră, găsită rătăcind pe terenul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei, a fost adoptată de instituția statului și a primit o funcție de top: „prinzătoare de...   © G4Media.ro.
17:20
Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei după ce Red Bull a adus modificări monopostului G4Media
Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei duminică seară, după ce Red Bull s-a decis să aducă modificări și...   © G4Media.ro.
17:20
Alina Gorghiu, apel către femeile din România după crima din Teleorman: „Cereţi monitorizarea electronică! Brăţara este diferenţa dintre viaţă şi moarte” G4Media
Deputatul PNL Alina Gorghiu le transmite, duminică, româncelor, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp...   © G4Media.ro.
17:10
Muzica creștină cu legături country devine din ce în ce mai virală: „Sunt în industrie din 1997 și, în toți acești ani, nu-mi amintesc o perioadă ca asta” G4Media
La câteva zile după ce cântărețul Forrest Frank a căzut de pe skateboard, s-a izbit de un zid și și-a fracturat două vertebre, el a...   © G4Media.ro.
17:10
Pedro Sánchez, surprins de memoriile fostului rege Juan Carlos: „Democraţia nu a căzut din cer” / Fostul rege al Spaniei trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite G4Media
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
17:10
Consilierul prezidenţial Radu Burnete: Digitalizarea ANAF ar putea fi finalizată în octombrie anul viitor. „Algoritmii şi inteligenţa artificială” vor detecta zonele cu colectare scăzută G4Media
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Elon Musk se așteaptă ca sistemul Full Self-Driving al Tesla să primească aprobarea completă în China la începutul anului 2026 G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că se așteaptă ca software-ul Full Self-Driving al producătorului auto, un sistem de asistență la conducere, să fie aprobat...   © G4Media.ro.
16:50
Super-taifunul Fung-wong, cea mai puternică furtună care loveşte Filipine în acest an: doi morţi, peste un milion de persoane evacuate şi rafale de până la 230 km/h G4Media
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând...   © G4Media.ro.
16:30
FOTO VIDEO Delfinii se joacă aproape de mal, pe o plajă din Mamaia G4Media
Doi delfini au fost surprinși de reporterii Info Sud-Est și G4Media, duminică după-amiază, în timp ce înotau și se jucau aproape de mal, pe o...   © G4Media.ro.
16:30
Un număr limitat de pachete de Knorr şi Delikat retrase din supermarketuri de compania care le produce / Suspiciuni de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc G4Media
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, a anunţat compania, care precizează că, din...   © G4Media.ro.
16:30
Militari români, francezi şi portughezi au traversat râul Mureş în cadrul exerciţiului NATO „Dacian Fall 2025”. Misiune finalizată în poligonul Sântimbru G4Media
Militari români, francezi şi portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune complexă de traversare a râului Mureş, derulată în cadrul exerciţiului „Dacian Fall...   © G4Media.ro.
16:20
Ministrul britanic al culturii califică drept „extrem de gravă” acuzația Casei Albe privind prezentarea înșelătoare a declarațiilor lui Donald Trump într-un documentar BBC G4Media
Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod...   © G4Media.ro.
16:20
Marco Bezzecchi se impune în Marele Premiu al Portugaliei G4Media
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP, după ce a condus întreaga cursă de pe circuitul de la Portimao, notează...   © G4Media.ro.
16:20
Consilierul prezidenţial Radu Burnete: România a intrat în 2025 cu un deficit real „mai mare decât cel din acte”. Estimările arată un deficit posibil „spre 6%” în 2026 G4Media
Consilierul prezidenţial Radu Burnete susţine că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil...   © G4Media.ro.
16:10
Soțiile ar putea păstra numele după divorț fără acordul soțului. Proiect de lege inițiat de USR și PNL pentru eliminarea birocrației G4Media
În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii...   © G4Media.ro.
16:10
STUDIU Modificarea unei gene ar putea reduce permanent colesterolul ridicat G4Media
Cu o simplă modificare genetică, medicii ar putea într-o zi să reducă permanent nivelul periculos de ridicat al colesterolului, eliminând posibil nevoia de tratament medicamentos,...   © G4Media.ro.
16:00
Carmen Herea, în vârstă de 19 ani, urcă 200 de poziții în clasamentul WTA după performanța carierei la Austin G4Media
Una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis ale României, Carmen Herea, a bifat performanța carierei la turneul WTA 125 de la Austin, acolo unde...   © G4Media.ro.
15:50
Compania care fabrică produsele alimentare Knorr şi Delikat retrage din supermarketuri un număr limitat de pachete / Suspiciuni de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc G4Media
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, a anunţat compania, care precizează că, din...   © G4Media.ro.
15:40
Parapantist rănit grav la Piatra Secuiului, în Rimetea. Intervenție complexă SMURD și Salvamont Alba G4Media
Un parapantist a fost grav rănit duminică, după ce a căzut într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, în localitatea Rimetea, județul Alba. Echipaje...   © G4Media.ro.
15:30
Lider USR: „Să nu se mai repete niciodată” e un jurământ pe care trebuie să-l reînnoim, în fiecare generație / Mesaj în memoria Holocaustului și a violențelor care l-au precedat în „Noaptea de Cristal” G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică un mesaj în contextul global în care discursul urii, polarizarea și extremismele câștigă din nou teren. În opinia...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:50
CEO-ul Nvidia spune că nu există „discuții active” privind vânzarea cipului Blackwell către China: „Nu intenționăm să livrăm nimic” G4Media
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat vineri că nu există „discuții active” privind vânzarea cipurilor Blackwell de ultimă generație către China, scrie Reuters. © G4Media.ro.
14:50
VIDEO | Paste cu ton: Se prepară ușor, are un conținut bogat de proteine și grăsimi bune și e gata în mai puțin de 30 de minute G4Media
Dacă ești în căutarea unei mese rapide, echilibrate și pline de gust, această rețetă de paste cu ton este alegerea perfectă. Se prepară ușor, are...   © G4Media.ro.
14:50
Max Verstappen și-a pierdut speranțele pentru titlul mondial după calificările de pe Interlagos: „Cu genul acesta de performanțe, sincer, mai bine uităm de titlu” G4Media
Max Verstappen și-a luat gândul de la titlul mondial de Formula 1 după ce pilotul Red Bull a avut o cursă cel mult modestă în...   © G4Media.ro.
14:00
Ucraina încearcă să-și repare infrastructura distrusă de ruși, pentru lumină și căldură G4Media
Ucraina încearcă, duminică, să restabilească electricitatea şi încălzirea după ce atacurile aeriene ruseşti la scară largă au deteriorat infrastructura energetică şi au provocat pene de...   © G4Media.ro.
13:50
Teroriștii baricadați în Rafah nu se vor preda, anunță Hamas G4Media
„Dușmanul trebuie să știe că noțiunea de predare și de a te preda nu există în dicționarul Brigăzilor Al-Qassam”, au transmis teroriștii Hamas care anunță...   © G4Media.ro.
13:40
VIDEO Donald Trump, surprins cum se străduia să-și țină ochii deschiși la un eveniment din Biroul Oval G4Media
Imaginile care îl surprind pe Donald Trump cum se străduiește să își țină ochii deschiși la un eveniment din Biroul Oval au devenit virale în...   © G4Media.ro.
13:30
Femicid în România: Încă o femeie ucisă de soțul ei / Era în brațe cu unul din copii G4Media
Încă o femeie a fost ucisă de soțul ei, în timp ce era în brațe cu unul din copiii cuplului. Tragedia a avut loc sâmbătă...   © G4Media.ro.
13:20
Ford ar putea renunța la F-150 Lightning. Pick-up-ul electric pierde teren în fața lui Cybertruck G4Media
Ford ar putea opri mai devreme decât era planificat producția modelului F-150 Lightning, pick-up-ul electric care trebuia să fie răspunsul direct al constructorului american la Tesla...   © G4Media.ro.
13:20
Jonas Vingegaard, victorios în Japonia la cursa demonstrativă Criterium de Saitama după ce a căzut cu 15 km înainte de sosire G4Media
Pentru prima dată într-o cursă în Japonia, Jonas Vingegaard s-a impus în mod solitar duminică în Criterium de Saitama, eveniment demonstrativ organizat de oficialii Turului...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
12:40
Risc de infecție după o mușcătură de câine: Cum recunoști semnele și când mergi la medic G4Media
În timp ce se joacă, câinii au tendința să-și muște stăpânii, însă nu mereu îndeajuns încât să rămână răni. Cu toate acestea, exisă cazuri în...   © G4Media.ro.
