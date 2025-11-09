Inovaţie urbanistică la Cluj. O clădire a fost proiectată pentru a "îmbrăţişa" clădirea de lângă

15:50

Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că după ce tânăra de 25 de ani a obţinut ordin de protecţie, el a continuat să ameninţe atât pe ea cât şi pe membri ai familiei sale, însă tânăra nu a fost de acord să i se monteze agresorului sistem electronic de monitorizare.