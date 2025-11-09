Inovaţie urbanistică la Cluj. O clădire a fost proiectată pentru a "îmbrăţişa" clădirea de lângă
ObservatorNews, 9 noiembrie 2025 20:20
Când trecutul nu se lasă doborât, prezentul se clădeşte cu soluţii de compromis. Un exemplu este noua clădire a Institutului de Cercetare în Inteligenţă Artificială din Cluj. A fost proiectată îndoită, pentru a nu afecta o altă clădire, mult mai veche, la care Universitatea nu a vrut să renunţe.
• • •
Acum 15 minute
20:40
Cum se pregătesc marile oraşe ale lumii pentru Crăciun. Imagini inedite din Paris, Londra şi New York # ObservatorNews
Lumea începe să se pregătească pentru sărbătorile de iarnă! Milioane de oameni au cumpărat deja cadouri şi mâncare pentru Crăciun, magazinele de lux de la Paris au dezvăluit vitrine cu decoraţiuni spectaculoase, iar Londra şi-a aprins iluminatul festiv.
20:40
Accident între o maşină şi o bicicletă în Turda. De ce a primit amendă şi biciclistul # ObservatorNews
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice, informează news.ro.
Acum o oră
20:20
Când trecutul nu se lasă doborât, prezentul se clădeşte cu soluţii de compromis. Un exemplu este noua clădire a Institutului de Cercetare în Inteligenţă Artificială din Cluj. A fost proiectată îndoită, pentru a nu afecta o altă clădire, mult mai veche, la care Universitatea nu a vrut să renunţe.
20:00
Şoferi speriaţi de anunţuri false de pe reţelele sociale: "S-a dat drumul la camere pe toate autostrăzile!" # ObservatorNews
Un anunţ fals sperie şoferii pe reţelele sociale. Internetul este plin de mesaje care avertizează că au fost puse în funcţiune camere radar pe toate autostrăzile şi drumurile naţionale. De fapt, aparatele nici nu au fost cumpărate, dar planul există, iar autorităţile promit că vor fi montate peste tot anul viitor.
20:00
Sfântul Cuvios Mucenic Visarion, celebrat în Gorj. Stareţul Visarion a murit martir în închisoare # ObservatorNews
Sute de credincioşi s-au adunat astăzi la Mănăstirea Lainici din Gorj pentru a participa la festivităţile de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion.
Acum 2 ore
19:50
Pensiunea din Gura Humorului distrusă de un incendiu avea mai multe probleme tehnice, indicate de pompieri # ObservatorNews
Incendiu devastator la o cunoscută pensiune din Gura Humorului. O turistă a murit în mijlocul flăcărilor, iar şapte oameni, printre care şi un copil, au scăpat în ultima clipă din foc.
19:50
Pasionaţii anime și cosplay, la prima convenție de acest gen din România. Două vedete, invitate # ObservatorNews
Pasionaţii de K-pop, anime și Cosplay s-au adunat la prima convenție de acest gen din România. Două vedete internaționale au ajuns pentru prima dată în țara noastră, iar participanții au intrat în pielea personajelor preferate. Nu au lipsit, bineînţeles, costumele spectaculoase, unele de sute de euro.
19:40
Nepăsarea autorităţilor a dus la moartea unei mame de 26 de ani. Femeia a fost ucisă de soţul gelos # ObservatorNews
Un nou caz şocant ne arată cum nepăsarea autorităţilor în faţa violenţei domestice poate lua vieţi nevinovate. O femeie de 26 de ani din Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de soţul gelos.
19:40
"Bine ai venit acasă, Măria Ta!". Cine a fost Alexandru Ghyka şi ce a făcut pentru România # ObservatorNews
Ultimul domn al Moldovei a fost omagiat la Cotroceni într-o ceremonie specială, la care a participat şi preşedintele Nicuşor Dan. Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka au fost deshumate după aproape 170 de ani, în Franţa, şi vor fi înhumate săptămâna viitoare la Iaşi, lângă Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul Ghyka a fost promotor al Unirii şi fondatorul Jandarmeriei Române.
19:40
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie # ObservatorNews
Ce facem de Revelion? Este întrebarea care îi frământă pe cei mai mulţi zilele acestea. O varianta este Malta. Timpul este scurt, așa că planurile trebuie făcute repede. Agențiile de turism vin cu soluții și surprize. Încărcată de istorie, peisaje si locuri care impresionează, dar și cu vreme caldă chiar si în decembrie, Malta ia faţa altor destinaţii consacrate pentru sărbători.
19:20
Noi detalii din ancheta DNA "Mită de 1 milion de euro la MApN": ajutor pentru un candidat la PMB # ObservatorNews
Apar noi detalii din ancheta DNA "Mită de un milion de euro la MApN", în care fostul senator PSD, Marius Isăilă, a fost arestat. Interceptările unor discuţii arată planul fostului parlamentar. În afară de bani, negocierile vorbeau şi despre acordarea de ajutor pentru un candidat la Primăria Capitalei. Marius Isăilă a fost denunţat de fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.
19:10
Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci # ObservatorNews
Tragedie în apropiere de Craiova. Doi bărbaţi au murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce două maşini s-au lovit frontal.
Acum 4 ore
18:30
Blocajul guvernamental din Statele Unite blochează şi traficul aerian. Trump pune presiune pe democraţi # ObservatorNews
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce treptat "la minimum", din cauza blocajului guvernamental care se prelungeşte şi care determină autorităţile să reducă numărul zborurilor din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian.
17:20
Soţia ar putea rămâne şi cu numele din timpul căsătoriei, fără acordul soţului, conform unui proiect # ObservatorNews
Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, în cazul unui divorţ, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputaţii USR şi PNL.
17:20
Românul care a provocat moartea a 6 oameni în Bulgaria vrea să fie liber. Cum şi-a motivat cererea # ObservatorNews
Şoferul român care a provocat moarte a şase oameni în Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat. El se află în continuare în arest, dar cere să fie să cercetat în libertate.
17:20
Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare, la doar 20 de zile de la încarcerare # ObservatorNews
Un tribunal din Paris va decide luni dacă îl va elibera din închisoare pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, la doar 20 de zile de la încarcerarea sa.
17:00
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe # ObservatorNews
O mamă a trei copii a fost ucisă de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman. Mihaela a fost înjunghiată de 15 ori, chiar de ziua ei onomastică. Copilul cel mic a fost găsit de vecini în timp ce îşi ţinea mama în braţe. De la începutul acestui an, peste 40 de femei au fost ucise în România, în primele șase luni din 2025 au fost înregistrate 61.000 de cazuri de violență domestică, iar incidentele de nerespectare a ordinelor de protecție au crescut cu peste 110% în ultimii 4 ani.
Acum 6 ore
16:50
Cătălina Jacob, în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România la competiția Miss Univers 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda.
16:20
Momentul în care o şoferiţă din Iaşi se dă peste cap cu maşina, după o neatenţie în trafic # ObservatorNews
Accident produs din neatenţie pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iaşi. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
16:20
Ministrul Sănătăţii: "Din păcate, încă există mulţi români care consideră că vor fi microcipaţi" # ObservatorNews
Există din păcate un procent destul de ridicat de oameni în România care consideră că odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică vor fi microcipați, a declarat duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
16:00
Peste un milion de oameni, evacuaţi din calea super-taifunului Fung-wong din Filipine # ObservatorNews
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari.
16:00
Nicuşor Dan: Suntem sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan spune, duminică, în alocuțiunea susținută în Sala Unirii, că românii sunt încă sub influența modului în care regimul comunist "ne-a influențat modul în care percepem istoria" și că trebuie să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului.
15:50
Bărbatul din Teleorman care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, dar a fost lăsat liber # ObservatorNews
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că după ce tânăra de 25 de ani a obţinut ordin de protecţie, el a continuat să ameninţe atât pe ea cât şi pe membri ai familiei sale, însă tânăra nu a fost de acord să i se monteze agresorului sistem electronic de monitorizare.
15:40
Ucraina în beznă. Alimentarea cu energie electrică ar urma să fie întreruptă până la 16 ore pe zi # ObservatorNews
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a ţării la "zero".
15:30
Un bărbat s-a prăbuşit cu o parapantă, duminică după amiază, în zona localităţii Rimetea. Primele date arată că acesta este conştient, însă cu multiple traumatisme.
15:20
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.
15:20
Un bărbat şi fiica sa au fost arestaţi după ce au răpit de pe stradă o femeie, în Dâmboviţa. Cine e victima # ObservatorNews
Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.
15:00
Vremea de mâine 10 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Minime, între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea va fi în general închisã, în cea mai mare parte a ţãrii, temperaturile vor scădea. Iată prognoza meteo de mâine 10 noiembrie.
Acum 8 ore
14:40
300.000 de euro pentru o viaţă distrusă. Un spital din Craiova, bun de plată pentru doi părinţi # ObservatorNews
O greşeală medicală a nenorocit un bebeluş, în urmă cu 7 ani, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Iar acum, părinţii au primit o decizie definitivă în instanţă - vor fi despăgubiţi cu 300 de mii de euro. Imediat după ce fetiţa lor s-a născut, o asistentă i-a administrat o perfuzie greşită. Apoi, a fost infectată şi cu bacteria E coli. Copilul a rămas cu sechele pe viaţă.
14:30
O dronă rusească a urmărit-o pe Angelina Jolie în timpul vizitei în Ucraina: "Auzi un zumzet slab din cer" # ObservatorNews
Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie a descris cum a fost nevoită să aștepte în timp ce o dronă zbura deasupra ei în timpul recentei sale călătorii în regiunile Nikolaev și Herson, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc pe linia frontului.
14:20
Nicuşor Dan, la repatrierea rămăşiţelor domnitorului Ghyka: E vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului # ObservatorNews
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei, a ajuns la Cotroceni. Până diseară, la ora 20, oamenii pot veni să-i aducă un omagiu celui care şi-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale, a introdus învățământul obligatoriu si a înființat Jandarmeria Română.
14:20
"Nimeni nu se aştepta la aşa ceva". O turistă a ars de vie într-o pensiune mistuită de foc # ObservatorNews
Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Pompierii au intervenit imediat să stingă flăcările, însă, din păcate, pentru o turistă de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Alte şapte persoane au reuşit să scape. Pensiunea nu deţinea autorizaţie ISU, pentru că nu avea nevoie, dar, cu toate acestea, fusese sancţionată pentru mai multe nereguli.
13:40
"A urmărit-o mereu până a găsit-o". Mihaela a murit cu protecţia în mână. Filmul crimei din Teleorman # ObservatorNews
O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a murit, de ziua ei, cu ordinul de protecţie în mână. Soţul de care se despărţise a urmărit-o până în faţa unei biserici din Teleorman, unde a înjunghiat-o de mai multe ori. Scenele de groază s-au derulat în faţa băieţelului lor, de doar 3 ani. Rudele susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, şi că autorităţile ridicau din umeri atunci când erau alertate.
13:40
Marius Isăilă, arestat în dosarul "Mită la MApN". Reacţia lui Octavian Berceanu, după apariţia stenogramelor # ObservatorNews
Apar noi detalii din dosarul de corupţie care vizează Ministerul Apărării şi în care fostul senator PSD Marius Isăilă a fost arestat. Denunţător în acest dosar, fostul şef al Gărzii de Mediu, a reacţionat după ce în spaţiul public au apărut interceptările dintre el şi fostul parlamentar.
13:30
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad # ObservatorNews
O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Prodana a dat peste un craniu care părea a fi uman. Speriată, aceasta a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid împânzită de polițiști și criminaliști.
13:10
Momentul în care valurile uriaşe spulberă o faleză şi aruncă în apă 10 turişti, în Tenerife. O femeie a murit # ObservatorNews
O plimbare pe digul din Puerto Cruz, Tenerife, s-a încheiat tragic pentru turiştii care admirau marea.
13:00
Un şofer care fugea de poliţie a intrat cu maşina într-un bar din Florida. Sunt 4 morţi şi 11 răniţi # ObservatorNews
15 oameni care se aflau într-un local din Florida au fost luaţi pe sus de maşina unui şofer care fugea de poliţie.
Acum 12 ore
12:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 9 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
12:30
Două persoane au murit și alta este în stare gravă într-un accident în care au fost implicate duminică două autovehicule pe DN 56, în județul Dolj.
12:30
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează. Când se va putea circula cel mai devreme pe noul lot # ObservatorNews
Veşti bune pentru şoferi! Lucrările pentru lotul Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania se apropie de final. Cât de curând se va putea circula pe o distanță de 133 km.
12:20
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă, ministrul de Externe Oana Ţoiu. Cei doi făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.
12:00
Nuntă pe 2 roţi la Cluj. Adriana şi Cosmin s-au căsătorit alături de prietenii din comunitatea moto # ObservatorNews
Zeci de motociclişti din Cluj au transformat oraşul într-o paradă a bucuriei! Cu toţii au celebrat dragostea a doi dintre ei, care au spus "da" unei vieţi împreună. Cu motoarele turate, i-au condus până la altar într-un convoi care a întors toate privirile.
11:40
Lavrov a reapărut în public după zvonuri privind dizgrația sa la Kremlin. E pregătit de discuții cu Rubio # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit sâmbătă în atenția publică, făcând primele declarații după o absență de câteva zile care a stârnit speculații că ar fi căzut în dizgraţia Kremlinului. Lavrov a declarat într-un interviu pentru presa rusă că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă.
11:20
Fată de 14 ani, vândută pe 5.000€ şi 5 sticle de băutură. A fost găsită cerşind pentru noua familie, în Spania # ObservatorNews
Părinți cu inimă de piatră din Spania și-au vândut fiica de doar 14 ani unei alte familii, contra sumei de 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și alimente de bază, ca să fie forțată într-o căsătorie pe care nu și-o dorea, transformându-i copilăria într-un coșmar.
11:00
10:40
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan reafirmă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, 9 noiembrie, angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.
10:30
Rusia, pe punctul de a cuceri oraşul Pokrovsk. Pentru Putin ar fi o victorie simbolică, dar cu un cost uriaş # ObservatorNews
Armata rusă pare să fie pe punctul de a cuceri, în sfârșit, orașul ucrainean Pokrovsk, o victorie simbolică pe care președintele Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni. Dar cu un cost uriaş, scrie CNN.
10:20
Fraudă în numele unui medic brăilean. Mai mulţi oameni au rămas fără bani, după ce şi-au împrumutat prietenul # ObservatorNews
Atenție la mesajele primite pe WhatsApp de la cunoscuți sau prietenii din agenda telefonică! Mai mulți brăileni aproape că au rămas fără bani după ce au primit mesaje de la medicul de familie în care aceasta le cerea sume mari pentru o perioada scurtă de timp. Evident, mesajele erau false. Contul medicului fusese spart, iar escrocii încercau să păcălească oamenii de bună credință.
09:40
Momentul critic în care un elicopter se izbește de o stâncă, înainte de a se prăbuşi în Daghestan # ObservatorNews
Cinci persoane au murit după ce un elicopter rusesc s-a prăbuşit în Daghestan.
09:20
Cât de periculoase pot fi sticlele de apă reutilizabile care nu sunt spălate. Riscurile pentru sănătate # ObservatorNews
V-aţi întrebat vreodată cât de periculoasă poate fi o sticlă de apă reutilizabilă dacă nu este curăţată corespunzător? Ei bine, experţii au dezvăluit că, indiferent de lichidul cu care sunt umplute, recipientele pot deveni un magnet pentru bacterii. Printre problemele de sănătate care pot apărea se numără durerile de stomac şi iritațiile în gât.
