Italia aprobă, cu condiţii, vânzarea producătorului de camioane Iveco către grupul indian Tata Motors

10:30

Premierul Ilie Bolojan spune, într-un mesaj transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că „ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”. „Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului…