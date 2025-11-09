Descoperire șocantă lângă Lacul Prodana, în Bârlad! O femeie a mers să culeagă ciuperci culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman
Descoperire șocantă lângă Lacul Prodana, în Bârlad! O femeie a mers să culeagă ciuperci culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman # SpyNews
O descoperire șocantă a avut loc lângă Lacul Prodana, în apropiere de Bârlad. O femeie care mersese la cules de ciuperci a dat peste un craniu uman. Speriată, aceasta a sunat de urgență la 112.
