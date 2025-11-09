Felicia Tulai, antreprenorul clujean care a devenit Furnizor Oficial al Familiei Regale

11:20

Într-o perioadă în care austeritatea și tăierile bugetare domină știrile, comediantul Serghei aduce o doză neașteptată de relaxare la Cluj-Napoca, cu spectacolul său de stand-up comedy, „Eu cu ce mai râd?". Evenimentul, supranumit de organizatori „Ordonanța de Urgență Comică", promite să transforme grijile cotidiene în hohote de râs și să ofere publicului o „măsură" de […]