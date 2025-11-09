Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor”

12:20

Sandro Mazzola, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Interului, a vorbit despre Cristi Chivu şi situaţia echipei sale de suflet, la împlinirea vârstei de 83 de ani, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport. Chivu are obiectivul de a face uitat finalul de sezon anterior, unul în care nerazzurrii au luptat până la […] The post Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: “Să ceară mereu mai mult de la el!” appeared first on Antena Sport.