“Un rezultat incredibil” Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul!

13:00

Alex Dobre a avut un discurs rece după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru dubla cu Bosnia (15 noiembrie, 21:45) şi San Marino (18 noiembrie, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Golgheterul campionatului a lăsat să se înţeleagă că îi este indiferent dacă va fi convocat sau nu la naţionala […] The post Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul” appeared first on Antena Sport.