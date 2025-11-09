Bucătari celebri îi îndeamnă pe britanici să consume mai multă fasole

12:30

Ungaria a susţinut sâmbătă că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase vineri că această exceptare se aplică doar pentru un an, transmite Reuters.