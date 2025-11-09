Rapid se întărește Costel Gâlcă s-ar putea baza pe încă un jucător, după pauza competițională

11:50

Ionuț Radu (27 de ani) a fost inclus de tehnicianul Claudio Giraldez (37 de ani) în lotul de 24 de jucători convocați pentru partida dintre Celta Vigo și FC Barcelona. Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă și nu a putut juca echipa în Europa League, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.