„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa

Golazo.ro, 9 noiembrie 2025 21:50

Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a făcut o postare pe rețelele de socializare, la o zi după 4-0 cu Csikszereda.

Acum o oră
21:50
21:50
Rapid se întărește Costel Gâlcă s-ar putea baza pe încă un jucător, după pauza competițională Golazo.ro
Cristian Ignat (22 de ani) ar putea reveni în lotul celor de la Rapid după pauza internațională.
Acum 2 ore
21:10
Spectacol total la Sibiu!  Scenografie superbă și atmosferă încinsă la aniversarea de 10 ani a clubului Hermannstadt Golazo.ro
Peste 8.000 de fani au creat o atmosferă deosebită la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, transformat într-o adevărată sărbătoare dedicată celor 10 ani de existență ai clubului sibian.
21:00
Clipe emoționante Moment de reculegere pentru Ienei și Zamfir » Jucătorii campioanei, omagiu special pentru marele antrenor Golazo.ro
Partida dintre Hermannstadt și FCSB a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție.
20:50
Strategia lui Mihalcea Cum a obținut UTA Arad victoria de la Craiova: „Organizare defensivă dusă la sacrificu” » Ce spune despre șansele la play-off Golazo.ro
U Craiova - UTA Arad 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a tras primele concluzii după victoria echipei sale pe „Ion Oblemenco”.
20:40
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion Golazo.ro
U CRAIOVA - UTA ARAD. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat evoluția echipei sale după înfrângerea cu formația antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).
20:30
Bistrița - Dortmund 36-32 A cincea victorie pentru formația lui Carlos Viver în EHF Champions League. Cum arată clasamentul Golazo.ro
Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. Victorie importantă pentru formația lui Carlos Viver.
20:30
City îi suflă în ceafă lui Arsenal „Cormoranii” își continuă prăbușirea! Eșec fără drept de apel în derby-ul de pe Etihad Golazo.ro
Manchester City - Liverpool 3-0. „Cetățenii” s-au impus categoric în derby-ul rundei #11 din Premier League și au urcat la doar 4 puncte în spatele liderului Arsenal.
Acum 4 ore
19:40
„Rațiu l-a secat pe Vinicius”  Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!” Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, scor 0-0, meci din etapa #12 din La Liga.
19:30
Târnovanu, out cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot Golazo.ro
FCSB caută punctele la Sibiu fără unul dintre oamenii de bază ai echipei, Ștefan Târnovanu
19:10
„Discutam despre Dobre, dar n-am mai insistat” Andrei Nicolescu, impresionat de evoluția unui jucător de la Dinamo, preferat vedetei de la Rapid Golazo.ro
Președintele „alb-roșiilor” a rememorat momentul transferului spaniolului, care în sfârșit a reușit să se impună în formația lui Kopic.
18:50
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie! Golazo.ro
Maroc U17 a obținut un succes istoric, 16-0 cu Noua Caledonia, la Campionatul Mondial U17.
18:40
Pancu, exasperat de Munteanu  Antrenorul lui CFR Cluj, criză de nervi pe bancă după ce a văzut ce-a făcut Louis Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o reacție nervoasă în timpul partidei de la Clinceni, după o ratare monumentală a lui Louis Munteanu (23 de ani).
18:30
Tensiuni după Slobozia - CFR Cluj Conflict izbucnit în parcare: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?” Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ion Marin, observator LPF, a fost implicat într-un scandal la finalul partidei de la Clinceni.
Acum 6 ore
18:00
Scandal imens Conducătorul echipei lui Denis Drăguș, reținut pentru trucare de meciuri + un arbitru a pariat de 18.227 de ori Golazo.ro
Murat Ozkaya (54 de ani), președintele lui Eyupspor, echipa la care evoluează Denis Drăguș (26 de ani), a fost trimis în judecată după ce ar fi influențat rezultatul unui meci.
17:40
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?” Golazo.ro
Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii au obținut o victorie la limită în deplasarea din prima etapă a returului din sezonul regulat.
17:20
„Trebuie să investim în România!” Mario Camora, despre golul controversat marcat de CFR Cluj: „Infrastructura în stadioane este...” Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul clujenilor, a vorbit despre golul controversat marcat. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:20
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!” Golazo.ro
Situație neobișnuită la meciul Unirea Slobozia - CFR Cluj, disputat pe stadionul din Clinceni. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:10
O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA Golazo.ro
Gimnasta Ana Maria Barbosu (19 ani), campioană europeană la sol, a prezentat pe rețelele de socializare cum decurge o zi din viața ei din SUA.
16:50
Verstappenîși ia adio de la titlu  Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor! Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a declarat că își poate lua gândul de la titlul mondial după ce a fost eliminat în prima sesiune a calificărilor pentru Marele Premiu al Braziliei.
Acum 8 ore
16:00
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație Golazo.ro
Oțelul Galați a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade de mercato.
15:50
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu” Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani) au vorbit despre partida cu Hermannstadt. Meciul din etapa #16 a Ligii 1 este cea de-a patra deplasare consecutivă a roș-albaștrilor.
14:50
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, după acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant” Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. Imediat după meci, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul și a lansat acuzații la adresa „câinilor”.
14:40
Scandal uriaș în Norvegia Un jucător de națională a recunoscut că a distribuit materiale explicite cu minori: „L-am trimis fără să stau pe gânduri” Golazo.ro
Andreas Schjelderup (21 de ani), component al naționalei Norvegiei, a anunțat că este pus sub acuzare. În urmă cu doi ani, pe când avea 19 ani, fotbalistul de la Benfica a redistribuit un videoclip cu conținut ilegal.
Acum 12 ore
14:20
Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus Golazo.ro
Gabriel Bortoleto, pilot la Kick Sauber, a suferit un accident grav sâmbătă, la Marele Premiu al Braziliei.
13:40
Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar Golazo.ro
Inter Miami - Nashville 4-0. Lionel Messi a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în meciul de duminică dimineața.
13:10
Hermannstadt - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Ambele echipe au nevoie de victorie ca de aer Golazo.ro
Hermannstadt va juca împotriva celor de la FCSB, astăzi, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
„Mai mult nu pot să fac”  Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Pașcanu, fundașul giuleștenilor, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională pentru meciurile din luna noiembrie.
12:10
Novak Djokovic se retrage Motivul pentru care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor » Cine îi va lua locul Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #18 ATP) nu va putea participa la Turneul Campionilor. Tenismenul s-a accidentat și un alt sportiv îi va lua în competiția care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena.
12:00
Gol imposibil în Bundesliga! FOTO+VIDEO. Luis Diaz a înscris un gol dintr-un  unghi șocant » Colegii de la Bayern și-au pus mâinile în cap  Golazo.ro
Union Berlin - Bayern Munchen 2-2. Luis Diaz, jucătorul oaspeților, a marcat un gol dintr-un unghi aproape imposibil.
11:50
Noi detalii despre Ionuț Radu Ce se întâmplă cu portarul român înainte de meciul cu Barcelona Golazo.ro
Ionuț Radu (27 de ani) a fost inclus de tehnicianul Claudio Giraldez (37 de ani) în lotul de 24 de jucători convocați pentru partida dintre Celta Vigo și FC Barcelona. Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă și nu a putut juca echipa în Europa League, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.
11:30
Scandal la Turneul Campioanelor  VIDEO. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi  a refuzat să se pozeze cu șefa WTA » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) a refuzat să se pozeze cu Portia Archer, șefa WTA, după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor.
10:40
Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei. Hagi a înscris golul egalizator din meciul Trabzonspor - Alanyaspor 1-1.
10:30
Sportivele care o inspiră pe Halep VIDEO. Fostul lider WTA a remarcat două jucătoare la Turneul Campioanelor: „E ceva uimitor!” Golazo.ro
Prezentă la Turneul Campioanelor care s-a încheiat sâmbătă, Simona Halep a menționat care sunt cele două jucătoare care o inspiră în acest moment.
10:00
O nouă plecare de la CFR  Și-a reziliat contractul după 12 ani! Rămânerea lui, una dintre condițiile puse de Iuliu Mureșan pentru a reveni Golazo.ro
Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting de la CFR Cluj, și-a reziliat contractul sâmbătă cu formația din Gruia.
10:00
„Nu vezi des un astfel de jucător” Jucătorul remarcat de analiști după Rapid - FC Argeș:  „E excepțional!” Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fostul jucător al giuleștenilor, a comparat-o pe Rapid cu un „atlet de cursă lungă”.
09:40
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro Golazo.ro
Exclusă din competiții și intrată în concordat preventiv din cauza problemelor financiare, FCU Craiova a mai primit o notă de plată consistentă.
Acum 24 ore
09:10
„Toți vorbim maghiară”  Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați” Golazo.ro
Marton Eppel (34 de ani), atacantul lui Csikszereda, a vorbit pentru presa din Ungaria despre experiențele de care are parte în România.
00:00
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ 2-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a comentat cele întâmplate.
8 noiembrie 2025
23:50
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională Golazo.ro
Alexandru Dobre, atacant la Rapid, a comentat victoria obținută în etapa #16 a Ligii 1, 2-0 cu FC Argeș. Atacantul susține că prestația sa modestă din remiza cu Universitatea Craiova, 2-2 în etapa precedent, l-a motivat.
23:00
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen” Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a marcat un gol fabulos în partida de pe Giulești.
22:30
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile Golazo.ro
Sola HK - CSM București 30-38. Victorie categorică pentru formația noastră în Liga Campionilor.
Ieri
22:10
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR” Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. „Câinii” s-au impus categoric în partida de pe Arena Națională, însă întâlnirea nu a fost lipsită de controverse.
21:50
„Nu există statuie suficient de mare”  Mesajul emoționant al nepotului lui Emeric Ienei, la căpătâiul marelui antrenor  Golazo.ro
Darius, nepotul legendarului Emeric Ienei, a rostit un discurs emoționant la înmormântarea fostului antrenor.
21:50
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat” Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) l-a criticat dur pe Louis Munteanu (23 de ani) după ce a aflat ce salariu i-a cerut lui Gigi Becali.
21:20
„Am întrebat și adversarul” Ce a spus Musi despre faza care a stârnit  furia lui Ilyeș + Dinamovistul a spart ghinionul cu un procedeu spectaculos Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. Alexandru Musi (21 de ani) a comentat faza din minutul 16, când a obținut penalty-ul din care „câinii” au deschis scorul.
20:50
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989” Golazo.ro
DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei de pe Arena Națională.
20:30
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză Golazo.ro
Jacopo Hosciuc (20 de ani) a devenit primul pilot român care urcă pe podium după o cursă din cadrul unui campionat mondial de motociclism viteză.
19:50
Probleme pentru Măldărășanu  Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB » Ce a pățit: „Ne-a amuzat” Golazo.ro
Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul lui Hermannstadt, nu va putea evolua în partida cu FCSB din cauza unei accidentări stupide.
19:30
FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt Golazo.ro
FCSB îi va aduce un omagiu lui Emeric Ienei la partida cu Hermannstadt, din etapa #16 a Ligii 1.
