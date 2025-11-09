Concedieri în masă în fuziunea Unicredit-Alpha Bank. Au plecat 1.100, mai pleacă 500. Angajații vizați și de ce sunt două sindicate. Ce spune banca
Economica.net, 9 noiembrie 2025 22:10
UniCredit Bank a disponibilizat circa 1.100 de angajați după fuziunea cu Alpha Bank, prin plecări volntare sau involuntare. La nivelul UniCredit Bank, există acum circa 4.400 de angajați din care urmează să părăsească sistemul alți 450-500 de angajați, după cum declară liderul Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), Constantin Paraschiv. Banca spune că nu a avut și nu are un plan concret de concedieri masive.
