Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Gândul, 9 noiembrie 2025 22:10
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
22:20
Viktor Orban, mesaj din avion, în drum spre casă, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a discutat cu jurnaliștii maghiari, în avion, la întoarcerea din SUA spre Budapesta, despre rezultatele vizitei sale la Casa Albă. Orban spune că este foarte încântat de măsurile pe care le-a stabilit de comun acord cu Trump, transmite Europei să se „trezească” pentru că a pierdut lupta cu Ungaria și i-a […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Acum o oră
22:00
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert” # Gândul
Robert Pattinson a dezvăluit că joacă în viitorul film „Dune”. Cunoscutul actor din seria „Twilight” nu a dezvăluit în rolul cărui personaj îl interpretează, dar se speculează că ar ar juca rolul de răufăcător. Filmul „Dune Part III” inspirat după romanele lui Frank Herbert, produs de regizorul Denis Villeneuve, îi va readuce în distribuție pe […]
Acum 2 ore
21:10
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil” # Gândul
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Blockbuster-ul „Terminator 2: Judgment Day” (1991) reprezintă, fără prea multe adăugiri, un film de referință în istoria cinematografiei Sci-Fi și a efectelor speciale, în general. Filmul lui James Cameron nu ar fi fost însă la fel de intens fără Robert Patrick în rolul lui T-1000, androidul […]
21:00
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții” # Gândul
Oamenii de știință au descoperit aproximativ 30 de specii marine necunoscute anterior în apele Antarcticii. Printre descoperiri se numără buretele prădător Chondrocladia, poreclit „mingea morții” datorită capacității sale de a prinde prada cu tentaculele, și viermii „blindati” Eulagisca, cu plăci protectoare dense. Cercetătorii au găsit, de asemenea, noi specii de stele de mare, crustacee și […]
20:50
U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul” # Gândul
Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a 16-a a Superligii de fotbal. Pentru olteni au marcat Romanchuk (36), iar pentru UTA Arad au înscris L. Mihai (24) şi Costache (80). Craiova lui Mirel Rădoi, în criză! „Trebuie să acceptăm rezultatul” Craiova este […]
20:40
Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump # Gândul
Directorul general al BBC, Tim Davie, și Deborah Turness, CEO-ul BBC News, au demisionat în această seară, anunță chiar postul britanic. Într-un documentar realizat de BBC Panorama despre situația de la capitoliu din 6 ianuarie 2021, postul a falsificat prin editare discursul lui Donald Trump. Scandalul a început în presa britanică în ultimele săptămâni, când […]
Acum 4 ore
20:10
Știre în curs de actualizare
20:00
Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români # Gândul
Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Preparatul tradițional românesc nu este specific doar parastaselor și pomenirilor, în semn de respect și aducere aminte pentru cei morți, ci este și un desert obișnuit. Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă Mihaela Bilic explică însă de ce coliva nu este un „desert”. Medicul face referire la […]
20:00
Ayatollahul Khamenei visează să fabrice arme nucleare, dar în Teheran aproape s-a terminat apa. Este posibil ca locuitorii să fie evacuați # Gândul
Din cauza secetei, deficitul de apă a atins proporții catastrofale, atât de grave încât președintele Iranului, Masud Pezeshkian, a avertizat despre o posibilă evacuare a capitalei. Sursa principală de apă potabilă pentru capitală — barajul Amir-Kabir — „conține doar 14 milioane de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă 8% din capacitatea sa”, a declarat […]
19:50
Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween” # Gândul
Este un scandal continuu la o școală din București, după ce un vecin exhibiționist care avea casa lipită de unitatea de învățământ a spânzurat două păpuși care întruchipează un băiat și o fetiță. Oamenii se plâng că bărbatul are un comportament indecent și se afișează dezbrăcat. De ani de zile. Vecinii și copiii de la […]
19:30
(VIDEO)Viktor Orban, mesaj din avion, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a discutat cu jurnaliștii maghiari, în avion, la întoarcerea din SUA spre Budapesta, despre rezultatele vizitei sale la Casa Albă. Orban spune că este foarte încântat de măsurile pe care le-a stabilit de comun acord cu Trump, transmite Europei să se „trezească” pentru că a pierdut lupta cu Ungaria și i-a […]
19:20
Tatăl Loredanei Groza, GRAV bolnav. Loredana Groza pe scenă, dedicație pentru tatăl grav bolnav. Moment în lacrimi la Sala Palatului. Loredana Groza a anunțat în timpul celui mai recent concert că tatăl ei se află în stare gravă la spital. Artista a avut un discurs emoționant pe scenă și i-a dedicat un cântec. Tatăl Loredanei […]
19:10
Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc # Gândul
Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă de Death Metal. Publicul a fost în șoc. Concurenta Miss World, Ignacia Fernández, a atras atenția lumi întregi prin talentul ei „atipic”. Concurenta a început să interpreteze o piesă de Death Metal În timpul semifinalei Miss World Chile 2025, care a avut loc în […]
18:50
Din 10 noiembrie 2025, pentru două ZODII începe să se destrame totul. Nimeni nu-i va mai putea ajuta pe acești nativi # Gândul
Două zodii vor simți o energie tensionată și plină de provocări, începând de luni, 10 noiembrie 2025. Astrologii avertizează că pentru acești nativi urmează zile dificile, în care se pot destrăma relații, planuri sau legături la care țineau enorm. Mai mult, o veste neașteptată le va zgudui universul interior, iar nimeni nu îi va putea […]
Acum 6 ore
18:30
Ursula von der Leyen cedează în fața lui Trump: relaxează cerințele pe inteligența artificială la presiunile giganților tehnologici americani. Îi este teamă că președintele SUA se va „răzbuna” pe Ucraina # Gândul
Comisia Europeană a propus suspendarea implementării anumitor reglementări pentru companiile care dezvoltă inteligență artificială (AI). Potrivit Financial Times , acest lucru se datorează presiunilor exercitate de corporațiile tehnologice și de autoritățile americane. Aceeași dezvăluire o face și The Guardian. Mai exact, unor companii din acest domeniu li se preconizează acordarea unei perioade de grație […]
18:30
Iadul fumătorilor. Primul oraș din lume în care nu mai poți să aprinzi o țigară fără să fi ars # Gândul
Fumătorii ar trebui să evite orașul Tiburon, o localitate cu aproximativ 9.000 de locuitori din statul american California. În comunitate, fumatul nu este interzis doar în spațiile publice, ci și în apartamentele închiriate. Decizia este aplaudată de locuitori, în special de studenți, potrivit Krone. Consiliul local din Tiburon a adoptat una dintre cele mai dure […]
18:30
De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală # Gândul
Ungaria clarifică statutul proprietăților și investește în siguranța juridică. Polonia dă vouchere, credite subvenționale și locuințe sociale. România, în schimb, rămâne blocată între birocrație, promisiuni electorale și prețuri imposibile. Ungaria: grădinile „împrejmuite” devin locuințe legale Guvernul Orban a făcut în câteva luni ceea ce România nu reușește din 1990: a pus ordine într-o piață imobiliară […]
18:20
Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene a adus în prim-plan o temă profundă: vindecarea sufletului prin credință. Invitată a fost Tatiana Popa, cea care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată […]
18:20
Proiect de lege. Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie fără consimțământul soțului # Gândul
În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi […]
18:10
Titiana Popa a explicat care sunt DUHURILE care ne ajută: „Au fost şi ele lăsate tot de Dumnezeu” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie, a podcastului ALTCEVA Adrian Artene a avut-o ca invitată pe Titiana Popa, într-o ediție cu temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Printre altele, ea a explicat și care sunt duhurile care ne ajută… „Aceste duhuri vin la purtător acolo, de multe ori, le chemăm noi. Au fost […]
17:50
Un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din Craiova, zona ANL Craiovița, pe Bulevardul Oltenia. 20 de persoane s-au autoevacuat și alte 20 de persoane au fost evacuate în timp ce pompierii intervin rapid pentru a stinge focul. „S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, s-au autoevacuat 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele. […]
17:50
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie. Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România Ziua Națională, Ziua Constituției, Ajunul Crăciunului, Crăciunul, A Doua zi de Crăciun și Ajunul Anului Nou, acestea sunt zilele cu puternică încărcătură spirituală și emoțională în […]
17:20
Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți # Gândul
Un autoturism s-a rostogolit pe un trotuar din Iași după ce s-a ciocnit puternic de bordură, camerele video surprinzând un incident terifiant ca într-o scenă din jocurile video cu mașini. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie loviți. Un șofer a circulat cu viteză pe prima bandă, venind dinspre zona Bucegi. A […]
17:20
Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor # Gândul
Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor, în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință. De vină ar fi schimbările climatice care afectează din ce în ce mai multe regiuni din Europa de Vest, America de Sud și Africa de Vest. „Nici măcar injecția de aerosoli stratosferici (SAI), o metodă propusă […]
17:20
Maraton Mihai Trăistariu de Revelion. Zece apariții blitz într-o noapte. De câte ori va hăuli Dragostea din tei # Gândul
Mihai Trăistariu încearcă să bată un nou record de sărbători. Noaptea de Revelion va fi o adevărată provocare pentru el, al a acceptând să cânte la mai multe evenimente. Unul din motivele maratonului care va avea loc pe Valea Prahovei, sunt ratele la bănci. Nu este clar cât va dura o reprezentație, dar este sigur […]
17:10
Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt # Gândul
Acțiunile din ultimele săptămâni ale marilor puteri dau impresia reluării Războiului Rece. Revenirea la o cursă a înarmărilor pare că a devenit o realitate pe fondul renunțării la tratatele de dezarmare și divergențelor pe tema războiului din Ucraina. Testul nuclear realizat de Statele Unite pe 5 noiembrie, la comanda lui Donald Trump, ar putea declanșa […]
17:10
Oamenii de știință pierd lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor # Gândul
Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor, în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință. De vină ar fi schimbările climatice care afectează din ce în ce mai multe regiuni din Europa de Vest, America de Sud și Africa de Vest. „Nici măcar injecția de aerosoli stratosferici (SAI), o metodă propusă […]
17:00
Accident rutier terifiant ca-n GTA: O mașină a fost filmată când s-a răsturnat pe trotuar. Mulți pietoni au fost la un pas de pericol # Gândul
O mașină s-a răsturnat pe trotuar, în Iași, ca-n jocurile video cu mașini. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie loviți. Șoferul a tras de volan după ce o altă mașină a schimbat banda fără să se asigure. Autoturismul s-a răsturnat pe trotuar, punând în pericol viețile a cinci pietoni. Autoturismul a […]
16:50
Nu există apariție publică în care Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Azi, la Cotroceni s-a împotmolit în ideile scrise pe foaie. Președintele României, Nicușor Dan, a avut un nou moment stânjenitor. Astăzi, șeful statului a participat la Palatul Cotroceni la evenimentul dedicat repatrierii rămășițelor pământești ale […]
Acum 8 ore
16:30
În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi # Gândul
Se întâmplă ca, în ciuda coloanelor de încălzire fierbinți, caloriferele să rămână călâi. Cauzele pot fi diverse, dar vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, problema se poate rezolva rapid și simplu, fără să fie nevoie de intervenția unui specialist. Cea mai comună cauză pentru care un calorifer nu se încălzește uniform este prezența aerului în […]
16:30
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept” # Gândul
Declarațiile recente ale vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților și comparându-le cu Caritas, au stârnit furie în rândul magistraților. „A califica o instituție constituțională drept „Caritas” echivalează cu a pune sub semnul îndoielii legitimitatea însăși a funcționării statului de drept”, a transmis Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentant al […]
16:20
Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene a adus în prim-plan o temă profundă: vindecarea sufletului prin credință. Invitată a fost Titiana Popa, cea care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată […]
16:20
Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“ # Gândul
Angelina Jolie a împărtășit primele impresii după vizita în Ucraina, din această săptămână. Celebra actriță le-a povestit fanilor de pe Instagram cum și ea a fost nevoită să se adăpostească de o dronă care trecea pe deasupra delegaţiei și cum ucrinenii sunt nevoiți să trăiască, în fiecare minut, sub amenințarea acestora. „Săptămâna aceasta am vizitat […]
16:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:00
Odată cu scăderea temperaturilor exterioare, anvelopele de iarnă devin mai importante decât orice altă dotare a mașinii, fiind singura zonă de contact cu asfaltul, iar – dacă le alegi greșit – sistemele electronice doar încearcă să compenseze. Alegerea corectă începe cu înțelegerea materialelor și a desenului benzii de rulare, scrie Playtech. Compusul devine mai moale […]
15:50
Puțină glorie, mult SÂNGE. Ținta „Pokrovsk” și noul război de uzură al lui Putin. Moscova a schimbat strategia din mers: „Ar putea funcționa” # Gândul
O bătălie cruntă face ravagii în Pokrovsk, situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei. Aceasta face parte din încercarea Rusiei de a încercui forțele ucrainene staționate acolo. Intenția este de a prelua controlul asupra unei zone strategice din apropierea Mării Negre, în afara regiunii pe care Rusia a ocupat-o în timpul fazelor mai stabile ale […]
15:40
Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial” # Gândul
Un episod neștiut din prima zi a invaziei ruse în Ucraina a fost dezvăluit de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a povestit că, în dimineața de 24 februarie 2022, președintele Volodimir Zelenski l-a sunat din buncăr și a cerut instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a opri atacurile rusești. […]
15:40
Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât” # Gândul
În ultimul podcast „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, tema adusă în discuție a fost vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Titiana Popa, femeia care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta, a […]
15:20
Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA a adus în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitata lui Adrian Artene a fost Titiana Popa, care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, dar și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică […]
15:10
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum românii au mentalitate de slugă în raport cu europenii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Noi considerăm că întâlnirea din Alaska a fost o bunăvoință a lui Trump față de Puțin. […]
15:10
Iubirea nu poate exista unidirecțional. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 10 noiembrie 2025. Berbec Este posibil să existe un oarecare tumult în viața ta emoțională chiar acum. Vei simțiți o nevoie urgentă de a avea o discuție sinceră cu partenerul tău. Pot apărea tensiuni dacă devii din ce în ce mai […]
15:10
Când pică Paștele ortodox în 2026. Ziua în care vom sărbători Învierea Domnului și biruința vieții asupra morții # Gândul
Când pică Paștele ortodox în 2026. Ziua în care vom sărbători Învierea Domnului și biruința vieții asupra morții. Când pică Paștele ortodox în 2026 În anul 2026, Paștele ortodox va fi prăznuit pe data de 12 aprilie, potrivit calendarului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul central al credinței creștine, Învierea lui Iisus Hristos, după patimile și răstignirea […]
15:10
Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvermnamental. Ce țări vor fi afectate # Gândul
Exporturi de arme americane, în valoare de peste cinci miliarde de dolari, destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei au fost întârziate de închiderea guvernului, arată un document al Departamentului de Stat, comunicat Axios. Potrivit sursei citate, acesta este un alt exemplu al repercusiunilor concedierilor, întreruperilor programelor și încetinirii activității în toate ramurile federale, pe măsură […]
15:00
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție o temă profundă și delicată a vieții: vindecarea sufletului prin credință, energie și rugăciune. Invitata ultimei ediții a podcastului a fost Titiana Popa, o prezență care vorbește cu sensibilitate despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate. Titiana […]
15:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat despre tranzacționarea Lukoil că acea companie care ar putea prelua toate operațiunile ridică semne de întrebare. Radu Burnete a declarat că la Digi 24 că: „Lukoil decide cui vinde. Aici vom fi prinși într-un fel de joc pentru că nici Lukoil nu poate vinde unei firme paravan, care […]
14:50
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi # Gândul
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi. Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun Ziua de 9 noiembrie 2025 vine cu o energie pozitivă, dar și cu sfaturi legate de comunicare. Cu Mercur în retrograd și lună în Rac, temele de bază sunt introspecția, responsabilitatea pe […]
14:50
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori # Gândul
Consilierul prezidențial Radu Burnete a dezvăluit duminică la Digi 24, mizele vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite. „Pentru noi este foarte important să adâncim această relație economică, adică să avem mai multe investiții americane”, a spus Burnete. Consilierul prezidențial a declarat că trebuie să aprofundăm investițiile în zone strategice, energie, de exemplu, sau în […]
14:40
Decizie surprinzătoare: Republica Moldova se pregătește să introducă un regim de vize pentru cetățenii din Rusia, după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat intenția de a denunța acordul care permitea circulația fără vize între țările membre. Măsura se aplică tuturor țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cine face parte din CSI Potrivit Deschide.md, […]
14:40
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“ # Gândul
Mulți s-au întrebat, astăzi, ce semnificație are omagierea lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, la Palatul Cotroceni. Unele voci au acuzat Guvernul de la București că încearcă să găsească modalități prin care să-i „ridice în slăvi“ pe francezi, iar faptul că Grigore Ghica a înființat Jandarmeria română, în urmă cu 175 de ani, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.